試真 D｜吳業坤雙手喪擸巨型燒鵝髀！食到成面油自稱影咗「人生照片」
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吳業坤在《試真 D》中再次挑戰食量極限，面對「成塊面咁大」的巨型燒鵝髀，他竟忽發奇想，左右手各拿起一隻瘋狂喪食，食到成面都係油，場面極度震撼！坤哥更笑言這個豪邁時刻，足以堪稱其「人生照片」，盡顯其為食本色，爽感十足！
吳業坤豪邁挑戰「成塊面咁大」燒鵝髀 食相極度震撼
在最新一集節目中，吳業坤、江美儀及周嘉洛到訪一間燒鵝店，當見到體型驚人的燒鵝髀時，坤哥的「為食基因」立即被激發。面對「成塊面咁大」的燒鵝髀，他竟忽發狂想，放棄餐具，直接左、右手各拿起一隻，上演「雙髀齊飛」的豪邁食相。他大啖大啖地「齒」，食到滿嘴滿面都是油，完全拋開偶像包袱，臉上流露出極致的滿足感，畫面爽感十足。
坤哥封爽食Moment「人生照片」 盡顯為食本色
對於自己雙手拿著燒鵝髀狂食的忘我時刻，吳業坤顯得相當自豪。他一邊食，一邊笑言這個moment絕對是其「人生照片」，完美捕捉了他對美食的熱愛與追求。這個畫面不僅娛樂性十足，更將他風趣幽默、貼地親民的「為食」形象表露無遺，成功為節目製造了一大經典場面，讓觀眾隔著螢幕都能感受到那份大快朵頤的喜悅。
網民激讚坤哥夠真：「睇佢食嘢好有福氣！」
吳業坤的豪邁食相引來網民一片讚好，紛紛稱讚他表現真實，看得非常過癮。有網民表示：「呢張相真係可以做佢profile pic，完全係佢本人！」、「睇坤哥食嘢真係好治癒，隔住個mon都覺得好爽！」更有網民搞笑地說：「雙手揸髀，呢個係對燒鵝嘅最高尊重！」、「《試真D》有坤哥真係好好笑，完全冇包袱。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期