試真 D｜吳業坤雙手喪擸巨型燒鵝髀！食到成面油自稱影咗「人生照片」

吳業坤在《試真 D》中再次挑戰食量極限，面對「成塊面咁大」的巨型燒鵝髀，他竟忽發奇想，左右手各拿起一隻瘋狂喪食，食到成面都係油，場面極度震撼！坤哥更笑言這個豪邁時刻，足以堪稱其「人生照片」，盡顯其為食本色，爽感十足！