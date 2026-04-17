試真 D｜吳業坤挑戰榴槤飯表情崩壞！驚現「便秘樣」再創表情包經典？
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繼「眼鏡起霧」後，吳業坤（坤哥）今晚（4月17日）在《試真 D》再創表情包傳奇！節目中他與江美儀、周嘉洛一同挑戰「三文魚甜蝦榴槤飯」，平時抗拒榴槤的坤哥，試食後浮誇表情再度升級，驚現經典「便秘樣」，畫面極度爆笑，勢必成為網民最新瘋傳的meme圖！
吳業坤抗拒榴槤飯 未食先露痛苦樣
面對眼前這碗黃澄澄的「三文魚甜蝦榴槤飯」，本身極度抗拒榴槤的吳業坤，在進食前已展現出百般不願的表情。他眉頭緊皺，面容扭曲，單是聞到氣味已經一臉痛苦，與身旁躍躍欲試的江美儀及周嘉洛形成強烈對比，為之後的表情崩壞一刻埋下完美伏筆。
坤哥食後表情升級 驚變「便秘樣」激似樹熊Meme
當坤哥鼓起勇氣將榴槤飯放入口中後，其表情瞬間「升級」，驚變為極度傳神的「便秘樣」，雙眼緊閉，五官糾結在一起，口中更流出一堆黃色的混合物，畫面令人即時聯想起經典的「樹熊含尤加利葉」meme圖。這個極具喜感的畫面，相信在節目播出後，將會繼「眼鏡起霧」後，為坤哥的表情包圖庫再添一筆經典之作。
網民爆笑Cap圖：坤哥真係綜藝之神
吳業坤的「便秘樣」成功引爆網民笑點，討論區被瘋狂洗版！網民紛紛留言：「笑到我肚痛，坤哥真係綜藝之神！」、「個便秘樣真係好經典，即刻cap圖做sticker！」、「諗起佢以前眼鏡起霧個樣，完全無偶包，好值得欣賞」、「求坤哥表情包全集！太好用」、「呢個樣完美演繹咗我對榴槤嘅感覺」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期