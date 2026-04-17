試真 D｜吳業坤挑戰榴槤飯表情崩壞！驚現「便秘樣」再創表情包經典？

繼「眼鏡起霧」後，吳業坤（坤哥）今晚（4月17日）在《試真 D》再創表情包傳奇！節目中他與江美儀、周嘉洛一同挑戰「三文魚甜蝦榴槤飯」，平時抗拒榴槤的坤哥，試食後浮誇表情再度升級，驚現經典「便秘樣」，畫面極度爆笑，勢必成為網民最新瘋傳的meme圖！