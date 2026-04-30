試真D｜周嘉洛膽生毛寸江美儀！竟用熟成刺身比喻「aging得好好」

周嘉洛今晚（30日）回歸《試真D》，即時膽生毛挑戰江美儀底線！在品嚐新奇美食「熟成刺身」期間，周嘉洛竟大膽地以食物比喻江美儀，爆出一句「aging得好好」，令美儀姐當場啼笑皆非，哭笑不得。究竟這個玩笑背後，他們對「熟成刺身」有何新發現？