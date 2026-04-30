試真D｜周嘉洛膽生毛寸江美儀！竟用熟成刺身比喻「aging得好好」
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周嘉洛今晚（30日）回歸《試真D》，即時膽生毛挑戰江美儀底線！在品嚐新奇美食「熟成刺身」期間，周嘉洛竟大膽地以食物比喻江美儀，爆出一句「aging得好好」，令美儀姐當場啼笑皆非，哭笑不得。究竟這個玩笑背後，他們對「熟成刺身」有何新發現？
周嘉洛爆金句寸江美儀 「aging得好好」
今集江美儀、吳業坤及周嘉洛一同挑戰不知如何定義生熟的「熟成刺身」。對於刺身如何可以「熟」的狀態呈現，江美儀表現得相當困惑。此時，一向口甜舌滑的周嘉洛再度發揮其本色，竟指著江美儀大讚她「aging得好好」，巧妙地將「熟成」概念與美儀姐的保養功力連結，這個突如其來的「讚美」令江美儀哭笑不得，場面搞笑。
實測熟成刺身 主持得出驚人結論
雖然被周嘉洛開玩笑，但江美儀很快便投入美食評測。三位主持品評完一大輪不同魚類的熟成刺身後，得出了一套「刺身熟成」心得，結論就是並不是所有刺身都適合進行熟成。節目中，店主亦大方分享了魚肉熟成的完整過程，以及如何確保熟成過程中的飲食衛生安全，讓主持與觀眾都對這項技術大開眼界，增進了不少知識。
網民激讚嘉洛仔夠膽：返嚟就有火花！
周嘉洛回歸的火花立即在網上引爆討論，尤其是他對江美儀的玩笑，網民紛紛表示激讚。留言包括：「嘉洛仔一返嚟就咁猛，敢寸美儀姐，笑死！」、「『aging得好好』呢句真係絕，美儀姐個樣好無奈但又好好笑。」、「呢個比喻其實係讚美儀姐保養得好，嘉洛仔識講嘢！」、「熟成刺身聽落好特別，睇完都想試下。」、「周嘉洛同江美儀呢對姐弟CP好有火花，希望佢多啲上節目！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期