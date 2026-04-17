試真 D｜周嘉洛意外爆肌震驚網民！熱到除衫驚現超強iPad胸？

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近日因「霸屏」及「爆肌」成為焦點的周嘉洛，在今晚（4月17日）播出的《試真 D》中再度升級，意外展現驚人「超強iPad胸」！事緣他與江美儀、朱敏瀚實測乳鴿店時，因進食環境太熱而脫去外套，健碩身材即時現形，畫面極具衝擊力，究竟他的身材有多震撼？

周嘉洛麒麟臂嚇窒朱敏瀚 目測粗壯達3倍

當周嘉洛脫下外套散熱時，其「超Jumbo麒麟臂」完全展露人前，手臂的粗壯程度目測足足有身旁以大隻聞名的朱敏瀚3至4倍，強烈對比下令朱仔瞬間變成「細隻仔」，場面相當有趣。嘉洛仔的隱藏級巨臂讓現場眾人嘩然，足證他近期操肌成果斐然，已躋身新一代大隻型男之列。

江美儀熱汁彈中周嘉洛 iPad胸經典畫面誕生

其後，江美儀在品嚐乳鴿期間，不慎將滾燙的肉汁彈向周嘉洛，嚇得他整個人向後傾倒閃避。就在這電光火石之間，嘉洛仔的胸肌因突如其來的衝擊而繃緊，意外地呈現出傳說中的「超強iPad胸」經典畫面，胸肌的健碩程度與線條清晰可見，被封為「最強Body TVB男藝人」實在當之無愧。

網民洗版大讚：TVB新一代肌神誕生

節目播出後，網民對周嘉洛的爆肌畫面反應極為熱烈，紛紛洗版留言！大批網民驚訝表示：「嘩！嘉洛仔原來咁大隻！」、「朱仔喺隔離即刻變咗小雞，笑死」、「呢個iPad胸真係唔講得笑，勁過好多人」、「平時睇佢做戲唔覺，估唔到禾稈冚珍珠」、「TVB新一代肌神誕生！求操肌秘笈！」。

試真d 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
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試真d 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
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試真d 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
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試真d 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
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試真d 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
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試真d 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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