試真 D｜周嘉洛意外爆肌震驚網民！熱到除衫驚現超強iPad胸？

近日因「霸屏」及「爆肌」成為焦點的周嘉洛，在今晚（4月17日）播出的《試真 D》中再度升級，意外展現驚人「超強iPad胸」！事緣他與江美儀、朱敏瀚實測乳鴿店時，因進食環境太熱而脫去外套，健碩身材即時現形，畫面極具衝擊力，究竟他的身材有多震撼？