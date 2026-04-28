試真 D｜朱敏瀚曾展望肉帛相見！浸溫泉GM嫌棄：你隻大髀有啲埋

《試真 D》今晚（28日）播出的第12集，朱敏瀚（朱仔）與曾展望（GM）體驗完地道溫泉老店後，轉戰新落成的靚裝溫泉酒店，更獲安排享受房內私人溫泉。本以為是寫意享受，誰知兩位大男孩要「肉帛相見」擠在一個溫泉中，場面瞬間變得極度尷尬，GM更突然爆出一句嫌棄說話，嚇得朱仔連環道歉！