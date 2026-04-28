試真 D｜朱敏瀚曾展望肉帛相見！浸溫泉GM嫌棄：你隻大髀有啲埋
廣告
《試真 D》今晚（28日）播出的第12集，朱敏瀚（朱仔）與曾展望（GM）體驗完地道溫泉老店後，轉戰新落成的靚裝溫泉酒店，更獲安排享受房內私人溫泉。本以為是寫意享受，誰知兩位大男孩要「肉帛相見」擠在一個溫泉中，場面瞬間變得極度尷尬，GM更突然爆出一句嫌棄說話，嚇得朱仔連環道歉！
朱仔GM浸私人溫泉 肉帛相見面露尷尬
二人到訪的第二站，是一間於2025年才落成的靚裝溫泉酒店，設施新穎，除了有大如水上樂園的公眾溫泉區，房間內更設有私人溫泉。雖然朱仔與GM因為拍攝《試真 D》已變成老友，但對於要在鏡頭前「肉帛相見」，一同擠在一個不算大的私人溫泉中，兩人明顯感覺非常尷尬。朱仔更紅著臉笑言：「第一次浸住溫泉睇日落」，試圖化解尷尬氣氛，但空氣中依然瀰漫著微妙的兄弟情。
GM突爆金句嫌棄大髀太埋 朱仔嚇到連環道歉
正當兩人嘗試在尷尬中享受日落溫泉時，氣氛突然被GM的一句話打破。他在拍攝期間，似乎忍無可忍，突然對身旁的朱仔說了一句：「你隻大髀有啲埋」，直接表達出對身體接觸的嫌棄。這句突如其來的「金句」瞬間嚇到朱仔，令他驚慌失措地連環狂講Sorry，尷尬又爆笑的情景，完美展現了兩位直男之間最真實的互動，讓工作人員也忍俊不禁。
網民笑爆兄弟情：「隔住個Mon都尷尬！」
這段充滿尷尬又搞笑的預告片段引來網民熱議，紛紛笑指兩人的互動太真實。有網民留言：「笑死我，GM把口真係唔饒人！」、「朱仔個反應好可愛，嚇到係咁Sorry！」、「呢對CP我鎖死！太好笑！」、「隔住個mon都feel到有幾尷尬，兩個直男！」、「《試真D》最好睇就係佢哋兩個嘅互動！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期