試真 D｜朱敏瀚挑戰「冰淇淋壽司」！難頂生蒜味崩潰問：可唔可以走？

《試真 D》主持朱敏瀚（朱仔）徹底破防！今晚（28日）他與江美儀、曾展望（GM）一同挑戰網絡上毁譽參半的「冰淇淋壽司」，面對生蒜、鵝肝等配搭，一向聽話的朱仔竟味覺崩潰，更罕有地向監製江美儀求饒，大膽問：「有冇試過有綜藝節目主持拍拍吓走咗去？」，場面極度爆笑！