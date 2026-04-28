試真 D｜朱敏瀚挑戰「冰淇淋壽司」！難頂生蒜味崩潰問：可唔可以走？
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《試真 D》主持朱敏瀚（朱仔）徹底破防！今晚（28日）他與江美儀、曾展望（GM）一同挑戰網絡上毁譽參半的「冰淇淋壽司」，面對生蒜、鵝肝等配搭，一向聽話的朱仔竟味覺崩潰，更罕有地向監製江美儀求饒，大膽問：「有冇試過有綜藝節目主持拍拍吓走咗去？」，場面極度爆笑！
挑戰網絡奇葩美食 冰淇淋配生蒜鵝肝嚇窒全場
今集朱仔、GM會合江美儀繼續美食實測之旅，目標是挑戰一間以創意聞名的冰淇淋壽司店。店內所有超乎想像的食物組合都能嘗試到，包括「冰淇淋鮮花牛油果壽司」、「冰淇淋奶油榴槤壽司」，甚至還有「冰淇淋蒜（生蒜）香三文魚壽司」及「冰淇淋鵝肝壽司」。單看菜單已令三位主持目瞪口呆，與網絡點評一樣，這些美食的賣相打卡一流，但味道卻是未知之數。
江美儀讚似芒果糯米飯 GM直言：真係吞唔到
面對眼前的「暗黑料理」，三位主持的食後感出現極大分歧。江美儀首先嘗試「奶油榴槤」口味，竟表示食落似「芒果糯米飯」，認為味道可以接受。相反，GM試食「牛油果冰淇淋壽司」後，雖然認為牛油果與冰淇淋味道很夾，但配上飯一起吃卻相當古怪，更坦白地說：「真係吞唔到落去。」兩極的評價令這間店的美食更添神秘感。
朱仔食藥水味鵝肝徹底破防 大膽問美儀姐：可唔可以走？
在節目中向來「唯命是從」的朱仔，今集飲食底線終於被徹底衝破。他先後硬著頭皮吃下一個「藥水味鵝肝壽司」，以及以生蒜打造的「氣味最強三文魚壽司」後，終於忍無可忍，痛苦掙扎期間竟放棄人生，大膽轉頭問美儀姐：「有冇試過有綜藝節目主持拍拍吓走咗去？」更崩潰表示：「我真係最憎又咸又甜。」目睹朱仔痛苦萬分的江美儀，最後亦忍不住心痛拋下一句：「算啦，𦧲啦！」
GM驚揭雪糕唔溶之謎 網民：朱仔終於崩潰！
正當朱仔懷疑人生之際，細心的GM突然發現一個奇怪現象，驚呼：「有樣嘢真係好大鑊，你唔發覺啲雪糕唔溶架咩？」這個發現為這頓奇葩盛宴再添懸念。網民對朱仔的崩潰反應笑個不停：「朱仔個樣好痛苦，隔住個mon都feel到！」、「終於見到乖乖仔朱仔崩潰，太好笑！」、「生蒜加雪糕加三文魚？咩玩法？諗起都想嘔！」、「點解啲雪糕唔溶嘅？好想知！今晚一定要睇！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期