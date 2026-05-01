試真 D｜主持合體回應負評！江美儀自爆冇人認得真相 坤哥一句話險再出事
廣告
《試真 D》主持江美儀、朱敏瀚、吳業坤、周嘉洛及曾展望早前合體直播，親自回應網民尖銳提問！針對拍攝時「冇人認得」及節目被指有「貶意」等爭議，主持們逐一拆解。江美儀更自爆背後驚人真相，而吳業坤一句話又差點引爆火藥庫，場面相當搞笑！
江美儀自爆醜樣冇人認 吳業坤搭嗲險被圍毆
為答謝粉絲支持，江美儀、朱敏瀚、吳業坤、周嘉洛及曾展望早前合體直播回應網民提問。對於被問到拍攝期間是否「真的冇人認得」，美儀姐大方笑言：「真係唔認得，因為首先我真係好醜樣，點解呢？因為佢哋冇燈嘅，唔會幫你打燈美顏，淨係靠部手機揸住入去架啫。」沒想到，吳業坤此時竟作死搭嗲：「即係有盞燈就靚架喇。」此話一出即令美儀姐再度反白眼，周嘉洛見狀即急忙打圓場：「你本身都好靚架喇。」朱敏瀚更取笑坤哥：「你不斷搵位自殺嘅？」
朱敏瀚吳業坤剖析節目宗旨 強調TVB罕有創新
除了拍攝趣事，主持們亦認真回應節目被指有「貶意」的爭議。朱敏瀚對此正色回應，解釋節目宗旨：「冇，我哋有個宗旨，一間再好嘅餐廳都有佢唔好嘅地方，一間唔好嘅餐廳都會搵到啲好嘅地方，我哋盡量中間攞個平衡。」強調節目力求中肯。而一向搞笑的吳業坤亦難得正經地補充，大讚節目夠創新：「TVB 真係難得有個咁創新、唔係淨係讚嘅節目。」直接點出節目在電視台中的獨特定位，希望觀眾能理解其褒貶並存的用意。
網民力撐節目夠真實：「夠膽講真話先好睇！」
主持團隊合體回應後，不少網民都表示更加理解節目的製作理念，並大讚主持夠貼地。有網民留言力撐：「終於明點解佢哋拍嘢冇人圍觀，原來係冇打燈，夠晒貼地！」、「欣賞朱仔同坤哥講嘅嘢，香港需要多啲唔係淨係識讚嘅飲食節目。」亦有網民大讚江美儀真性情：「江美儀份人真係好直，夠膽自嘲醜樣，好過啲假惺惺嘅藝人。」、「夠膽講真話先好睇！支持《試真 D》繼續做落去！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期