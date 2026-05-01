試真 D｜主持合體回應負評！江美儀自爆冇人認得真相 坤哥一句話險再出事

《試真 D》主持江美儀、朱敏瀚、吳業坤、周嘉洛及曾展望早前合體直播，親自回應網民尖銳提問！針對拍攝時「冇人認得」及節目被指有「貶意」等爭議，主持們逐一拆解。江美儀更自爆背後驚人真相，而吳業坤一句話又差點引爆火藥庫，場面相當搞笑！