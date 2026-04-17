試真 D｜江美儀遙控周嘉洛挑機惡老闆娘！竟遭對方怒目狠睥嚇到滴汗？

今晚（4月17日）播出的《試真 D》上演驚心動魄一幕，主持江美儀化身「幕後玩家」，竟派出周嘉洛與朱敏瀚潛入以「老闆娘態度惡劣」馳名的乳鴿店進行實測！美儀姐在行動前叮囑二人要「睇路」，周嘉洛卻跳脫回應：「我最鍾意睇路。」誰知一入店內即被老闆娘強大氣場震懾，究竟二人能否完成艱鉅任務？