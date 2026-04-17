試真 D｜江美儀遙控周嘉洛挑機惡老闆娘！竟遭對方怒目狠睥嚇到滴汗？

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今晚（4月17日）播出的《試真 D》上演驚心動魄一幕，主持江美儀化身「幕後玩家」，竟派出周嘉洛與朱敏瀚潛入以「老闆娘態度惡劣」馳名的乳鴿店進行實測！美儀姐在行動前叮囑二人要「睇路」，周嘉洛卻跳脫回應：「我最鍾意睇路。」誰知一入店內即被老闆娘強大氣場震懾，究竟二人能否完成艱鉅任務？

周嘉洛朱敏瀚直搗黃龍 老闆娘氣勢超強

甫步入店內，周嘉洛與朱敏瀚馬上感受到老闆娘的超強氣勢，不僅回應問題的方式出人意表，當朱敏瀚嘗試與她閒聊時，更換來一記凌厲的「怒目狠睥」，強勁的壓迫感讓朱仔當場嚇到滴汗。面對如此強悍的對手，兩位小生顯得手足無措，現場氣氛一度降至冰點，完美演繹了何謂「危險指數」極高。

江美儀幕後加碼 麻煩要求挑戰老闆娘底線

眼見朱敏瀚被嚇窒，身為「幕後玩家」的江美儀並未心軟，反而決定將挑戰升級，遙距操控二人向老闆娘提出極度麻煩的外賣要求。她指示兩人要點三隻乳鴿，並分別提出「唔斬原隻上」、「斬四件要頭」及「斬六件斬斷個頭」三種截然不同的處理方式，擺明車馬要挑戰老闆娘的耐性底線，令任務的緊張程度直線飆升。

網民期待二人下場：老闆娘個眼神好惡

節目預告一出，網民已對這場對決議論紛紛，紛紛留言表示極度期待！有網民笑言：「老闆娘個眼神真係好惡，隔住個mon都驚！」、「嘉洛仔同朱仔今次真係玩命」、「好想知最後點收科！會唔會俾人掃地出門？」、「江美儀做幕後玩家好奸詐，但好好笑」、「呢啲實測先好睇，夠晒真實！」。

試真d 江美儀 （圖片來源：TVB）
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試真d 江美儀 （圖片來源：TVB）
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試真d 江美儀 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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