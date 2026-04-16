試真 D｜江美儀惠州試伏怒轟118蚊海鮮餐！狠批「似灰甲」揭團購驚人潛規則
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今晚（16日）播出的《試真 D》，主持江美儀、周嘉洛及朱敏瀚殺到惠州雙月灣試伏，挑戰一間評分不高但差評極少的海鮮店！三人實測叫價僅118元人民幣的7餸團購餐，結果竟是一場騙局，江美儀更被激到爆出震撼金句：「啲海鮮灰甲咁！」究竟這個平價團購背後，暗藏多少驚人潛規則？
江美儀試食118蚊團購餐 驚見海鮮貨不對辦
節目中，江美儀、周嘉洛及朱敏瀚光顧的海鮮餐廳，其團購套餐索價僅118元人民幣，便有黃金貝、炒花甲及皮皮蝦（瀨尿蝦）等7款菜式，看似相當抵食。然而，當菜式上枱後卻完全是另一回事，不但海鮮被分為「冰鮮」與「新鮮」，實際上桌的更是殼多過肉、凍冰冰的劣質貨色，完全貨不對辦。更離譜的是，主持們發現店家對待不同食客有「大細超」之嫌，明顯將質素較差的海鮮留給團購客，手法令人咋舌。
江美儀Mean爆金句連環放送 狠批「啲海鮮灰甲咁」
向來要求極高的江美儀，面對眼前質素奇差的海鮮，全程面色凝重，品嚐期間更忍不住連環爆發Mean爆金句。她先是形容眼前的海鮮賣相極差，狠批一句震撼全場：
「啲海鮮灰甲咁。」
當三位主持向店員追問為何貨不對辦時，對方竟前言不對後語，更企圖扮慘博同情，令江美儀更加火大。試伏完畢後，她對著鏡頭高聲疾呼，認為事態嚴重，直言：「我直情覺得惠州政府要處理吓呢件事！」
主持追問揭團購潛規則 店員前言不對後語
為了揭開平價團購餐的真相，三位主持不斷向店員了解詳情，卻發現當中暗藏極多「潛規則」。店員先是解釋團購價只能享用「冰鮮」海鮮，但又無法清楚說明與「新鮮」的具體分別。當被問到為何海鮮凍冰冰及份量縮水時，店員又支吾以對，甚至試圖以裝可憐的方式混水摸魚，迴避主持的質疑。整個對質過程，店員的說法漏洞百出，令主持們更確信這是一場專門針對遊客的消費陷阱。
網民睇到眼火爆 怒斥黑店呃遊客
節目播出後，網民反應極為激烈，一面倒狠批餐廳做法離譜，大讚主持團隊夠薑揭露黑幕。不少網民留言指自己亦曾有類似經歷，怒斥這種專呃遊客的「黑店」行為。
「118蚊7個餸一睇就知有伏啦！」
「美儀姐講得好！『灰甲』呢個形容好貼切！」
「最憎呢啲大細超嘅餐廳，當遊客係水魚！」
「以後返大陸食嘢真係要睇路，多謝《試真 D》幫手試伏！」
「惠州政府真係要管下，搞壞個朵！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期