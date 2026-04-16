試真 D｜江美儀惠州試伏怒轟118蚊海鮮餐！狠批「似灰甲」揭團購驚人潛規則

今晚（16日）播出的《試真 D》，主持江美儀、周嘉洛及朱敏瀚殺到惠州雙月灣試伏，挑戰一間評分不高但差評極少的海鮮店！三人實測叫價僅118元人民幣的7餸團購餐，結果竟是一場騙局，江美儀更被激到爆出震撼金句：「啲海鮮灰甲咁！」究竟這個平價團購背後，暗藏多少驚人潛規則？