試真 D｜江美儀住122蚊公寓驚爆煤氣洩漏！怒斥「唔使錢都唔住」畫面勁心寒
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《試真 D》主持江美儀與曾展望(GM)今晚（16日）挑戰惠州平價住宿，入住一間網上好評極多、叫價只需122港元的海景公寓，豈料竟是一場驚魂記！入住過程困難重重，房間內部狀況更令人咋舌，最終更因傳出濃烈煤氣味，嚇得江美儀爆出一句：「唔使錢我都唔會住！」究竟這間平價公寓有多恐怖？
江美儀GM烈日下呆等15分鐘 負責人突要求加錢
節目中，江美儀與GM預訂的公寓雖然網上好評如潮，但每晚只需122港元的超低價已令二人未出發先感伏味甚濃。果然，他們到達後完全聯絡不上負責人，在烈日下呆等了足足15分鐘。好不容易聯絡上後，對方竟突然要求加錢，令二人極為不滿。單是入住前的重重困難，已預示了這將會是一次極差的住宿體驗，過程相當折騰。
江美儀開門難過TVB抽獎 驚聞濃烈煤氣味嚇到走
經歷一輪波折後，江美儀與GM終於上到房，但開門又是一大難關。江美儀花了九牛二虎之力才成功打開房門，忍不住自嘲：「好似喺 TVB 抽到車一樣咁開心呀。」然而，入房後才是惡夢的真正開始，她環顧四周後直接彈爆屋內所有配套，狠批一句：「入面所有嘢都唔 ok」。最恐怖的是，房間內突然傳出極之濃烈的煤氣味，嚇得兩人面色大變，江美儀更即時爆出終極評價：
「唔使錢我都唔會住！」
GM唱反調讚無敵海景抵住 江美儀睇法兩極
雖然房間狀況惡劣兼有安全隱憂，但主持之一的曾展望（GM）卻提出截然不同的看法。面對江美儀的猛烈批評，GM反而被房間的無敵海景所吸引，認為以如此相宜的價錢，能享受到這樣的景觀，絕對是「住得過」。江美儀對此完全不能苟同，認為安全和基本設施遠比景觀重要，兩人對平價住宿的取捨出現極大分歧，形成強烈對比。
網民狠批公寓離譜：有煤氣味唔係講玩
節目內容引起網民熱議，大部分人都對公寓的狀況感到震驚，尤其對煤氣洩漏問題表示心寒，認為絕對不能接受。
「122蚊一晚仲要海景？用個腦諗都知有問題啦！」
「有煤氣味真係好危險，為咗慳少少錢命都冇就唔抵！」
「GM個心態唔要得，平唔係大晒，安全第一！」
「美儀姐反應先係正常人反應，『唔使錢都唔住』講得啱！」
「以後訂房見到好評一面倒但價錢平到離譜，真係要小心！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期