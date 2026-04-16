試真 D｜江美儀住122蚊公寓驚爆煤氣洩漏！怒斥「唔使錢都唔住」畫面勁心寒

《試真 D》主持江美儀與曾展望(GM)今晚（16日）挑戰惠州平價住宿，入住一間網上好評極多、叫價只需122港元的海景公寓，豈料竟是一場驚魂記！入住過程困難重重，房間內部狀況更令人咋舌，最終更因傳出濃烈煤氣味，嚇得江美儀爆出一句：「唔使錢我都唔會住！」究竟這間平價公寓有多恐怖？