試真 D｜江美儀挑戰爆漿豬眼煲仔飯！朱仔嚇到大叫「有腳」 畫面勁震撼！
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明晚（27日）播出的《試真 D》，江美儀、朱敏瀚（朱仔）及曾展望（GM）挑戰極限美食，面對「咇綠汁禾蟲腸粉」及「爆漿豬眼煲仔飯」，三位主持嚇到面青！當見到蠕動禾蟲爆出螢光綠汁，朱仔更理智斷線，而GM試食豬眼後的反應更令人震驚，究竟他們能否完成挑戰？
明晚直擊禾蟲腸粉 螢光綠汁液嚇壞朱敏瀚
節目中，江美儀、朱敏瀚及曾展望首先挑戰叫價50元人民幣的「禾蟲腸粉」。當他們甫抵達食店，即被大量生猛蠕動的禾蟲嚇得面容失色。眼見老闆將一堆堆禾蟲倒入粉漿，畫面已極具衝擊性，沒想到蒸熟後的禾蟲竟爆出大量螢光綠色汁液，令朱仔當場理智斷線，忍不住大叫：「綠色架大佬！有腳架！」身旁的GM亦發揮其「慘叫本色」，一邊嗡口嗡鼻將腸粉放入口，一邊大喊：「真係好核突哩」，更笑言這次經歷為他的飲食道路「又打開咗新嘅一頁」。
曾展望挑戰爆漿豬眼 嚇到蜈蚣彈兼即Lur
挑戰完禾蟲，製作組再為三人送上賣相極度趕客的「豬眼煲仔飯」。已習慣中伏的GM風趣地說：「邊個咁有創意諗埋啲咁嘅嘢出嚟」，隨後竟鼓起勇氣，一嘢將豬眼啪入口。誰料當他大力咬開豬眼時，豬眼瞬間爆漿，嚇得他整個人「蜈蚣彈」跳起，並立即將豬眼吐出，驚呼：「唔好意思，我畀佢嚇親，好多眼水喎，喂，佢流膿喎！」場面極為狼狽，滲出的「黑色眼水」更是令人毛骨悚然。
曾展望獲江美儀大讚 封全場MVP
雖然被爆漿豬眼嚇到彈開，但曾展望（GM）的專業精神值得一讚。他在驚魂未定之際，竟重新將那隻滲出「黑色眼水」的豬眼放回口中，堅持完成拍攝。這一幕讓在場的江美儀都為之動容，忍不住大讚：「你今日做咩咁勇敢嘅？」更因此將GM封為本集的MVP，以表揚他非凡的勇氣與敬業態度。這個意想不到的舉動，完全顛覆了他過往的「慘叫」形象。
網民預告洗版期待：隔住個mon都想嘔
節目預告一出，網民已準備洗版式討論，紛紛表示對明晚播出的內容既驚嚇又期待。有網民留言：「睇字都覺得核突，聽晚一定準時睇！」、「個豬眼爆漿畫面，隔住個mon都想嘔！」、「朱仔個反應好真實，完全係我本人會做嘅事！」、「GM真係好敬業，為咗節目去到咁盡！」、「禾蟲腸粉…我廣東人都未敢試，佩服！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期