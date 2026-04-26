試真 D｜江美儀挑戰爆漿豬眼煲仔飯！朱仔嚇到大叫「有腳」 畫面勁震撼！

明晚（27日）播出的《試真 D》，江美儀、朱敏瀚（朱仔）及曾展望（GM）挑戰極限美食，面對「咇綠汁禾蟲腸粉」及「爆漿豬眼煲仔飯」，三位主持嚇到面青！當見到蠕動禾蟲爆出螢光綠汁，朱仔更理智斷線，而GM試食豬眼後的反應更令人震驚，究竟他們能否完成挑戰？