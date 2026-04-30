試真D｜江美儀試食千元鵝肝高呼似雪糕！再挑戰水泥狀土蝦嚇窒網民？

昨晚（29日）播出的《試真D》中，江美儀、朱敏瀚及吳業坤帶觀眾體驗潮汕美食的兩極！三位主持先是品嚐價值逾1,000元人民幣的6年獅頭鵝，食到表情失控，其後卻要挑戰外觀極似水泥的特色美食「土蝦」，強烈對比令人咋舌。究竟這款駭人美食味道如何？