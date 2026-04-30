試真D｜江美儀試食千元鵝肝高呼似雪糕！再挑戰水泥狀土蝦嚇窒網民？
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昨晚（29日）播出的《試真D》中，江美儀、朱敏瀚及吳業坤帶觀眾體驗潮汕美食的兩極！三位主持先是品嚐價值逾1,000元人民幣的6年獅頭鵝，食到表情失控，其後卻要挑戰外觀極似水泥的特色美食「土蝦」，強烈對比令人咋舌。究竟這款駭人美食味道如何？
千元獅頭鵝入口即溶 江美儀金舌頭認證「癡線」
面對這款天價6年獅頭鵝，三位主持都表現得極度期待，而結果亦沒有令他們失望。有「金舌頭」之稱的江美儀食到如癡如醉，完全失去儀態，更大讚鵝肝口感非凡：「癡線！個鵝肝好似食雪糕咁呀，冇筋架」，又對滷水和鵝皮讚不絕口：「滷水好正」、「啲皮好煙韌」。她更親自認證，傳聞中鵝頭冠口感與花膠無異的說法所言非虛。同行的朱敏瀚（朱仔）同樣食到停唔到口，大讚：「連骨都有味」，可見這千元花得物超所值。
挑戰駭人「土蝦」似食泥 吳業坤嫌腥爆分歧
品嚐完頂級鵝肝，三人隨即挑戰潮汕特色美食「土蝦」。這道菜未落鍋前的狀態相當驚人，望落與其說是食材，不如說更像一盤水泥，難怪三位主持都自嘲是「鬼食泥」。炒出來後雖然與蝦籽蟹籽無異，但食後感卻出現嚴重分歧。江美儀認為入口有很濃郁的海鮮味，但吳業坤（坤哥）則眉頭緊皺，覺得味道很腥，看來這道地道美食是否美味，真的是各花入各眼。
網民熱議極端美食：天堂與地獄！
節目播出後，兩種極端美食立即引起網民熱烈討論，反應兩極。不少網民對千元獅頭鵝表示極度羨慕，留言指：「個鵝肝睇到我流晒口水，成千蚊人仔，真係想試下！」、「江美儀個樣真係冇得呃，好食到個樣好陶醉。」但對於「土蝦」，網民則表示敬而遠之：「土蝦真係唔得，似水泥，坤哥個樣話我知有幾腥！」、「呢啲先係美食節目，夠貼地又夠激！」、「佩服佢哋嘅勇氣，我見到兜『水泥』應該已經走咗。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期