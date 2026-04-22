試真 D｜實測59.9蚊任食火鍋！江美儀聞出酸魷魚揭伏味真相？
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人均只需59.9元人民幣的90分鐘任食火鍋究竟係伏定係寶？《試真 D》三位主持江美儀、朱仔及GM親身實測，針對坊間「牛肉過紅」、「魷魚有臭味」等傳聞逐一擊破！凡事認真的江美儀更出動「神鼻」望聞問切，到底最終結果如何，這間平價火鍋店是否值得一試？
江美儀專業聞魷魚發現有酸味
三位主持今次主力針對坊間對該火鍋店的負評進行測試，包括「牛肉過紅」、「牛柏葉冇色」、「水果不甜」及「魷魚有臭味」等。過程中，凡事認真的江美儀表現得極度專業，每樣食材都拿到鼻子前仔細聞味。經過一輪「望聞問切」，三人發現魷魚雖然沒有傳聞中的臭味，但的確帶有酸味，證實食材新鮮度存疑。
主持狠批牛肉鬆散霉兼發現更年期水果
除了魷魚，其他食材亦問題多多。主持們發現牛肉確實顏色過紅，而且食落口的口感是「鬆、散、腍、霉」，質素欠佳。此外，眼利的江美儀更在水果區有額外發現，並將其形容為「更年期水果」，場面十分爆笑。雖然「伏味」處處，但主持們也發現餐廳設備齊全，相當貼心。
主持感嘆五十幾蚊原諒佢啦
儘管食物質素有不少批評之處，但三位主持認為並非全無可取之處。他們指出，火鍋店的配套齊全，提供的沙巴魚亦有魚味，而花茶的味道也相當不俗。綜合所有體驗後，他們得出「一分錢一分貨」的結論，並感嘆：「五十幾蚊，原諒佢啦！」認為以這個價錢來說，不能要求太多。
網民大讚主持專業幫手掃雷
節目為觀眾實測平價餐廳的「伏味」，引來網民大讚夠貼地，認為極具參考價值。
「美儀姐真係好認真，乜都拎上手聞，好專業！」
「呢啲平價任食好多都係伏，多謝主持幫我哋試伏！」
「『更年期水果』笑死，到底係咩嚟？」
「五十幾蚊有魚有茶，其實都唔可以要求太多嘅。」
「呢啲實測好貼地，好有參考價值！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期