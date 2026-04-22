試真 D｜實測59.9蚊任食火鍋！江美儀聞出酸魷魚揭伏味真相？

人均只需59.9元人民幣的90分鐘任食火鍋究竟係伏定係寶？《試真 D》三位主持江美儀、朱仔及GM親身實測，針對坊間「牛肉過紅」、「魷魚有臭味」等傳聞逐一擊破！凡事認真的江美儀更出動「神鼻」望聞問切，到底最終結果如何，這間平價火鍋店是否值得一試？