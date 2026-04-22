試真 D｜江美儀豪問中醫求生B秘方！醫師神回覆：建議談戀愛？
廣告
《試真 D》主持江美儀、朱仔及GM發掘廣州抵食養生火鍋，人均只需88元人民幣竟有中醫駐場把脈！江美儀更當場搞笑問中醫求生B秘方，獲醫師幽默回應，引發全場爆笑，究竟醫師給了什麼「滋潤」建議，令餐廳獲得主持們激罕滿分推薦？
江美儀把脈求子獲贈戀愛建議
三位主持探訪一間裝修精美的養生火鍋店，最大特色是有人均88元人民幣的一人火鍋，更有中醫師駐場為食客把脈，並度身訂造養生湯底。輪到江美儀把脈時，她竟搞笑地向中醫師表示想生小朋友，詢問有何良方。想不到中醫師相當玩得，幽默回應她「需要滋潤」，更直接「建議談戀愛」，讓江美儀、朱仔和GM當場異口同聲大叫要搞「中醫配對計劃」，場面認真笑爆嘴。
人均88蚊火鍋店獲主持激罕滿分
這間火鍋店除了中醫駐場的Gimmick夠特別，食物質素亦令三位主持相當驚喜。店內提供極多新鮮食材，讓他們食到舔舔脷。綜合環境、服務、食物質素及性價比後，江美儀、朱仔及GM竟一致給予滿分五分，這個激罕的滿分評價，絕對值得觀眾留意，成為北上搵食的必去清單之一。
朱仔再遇臭脾老闆娘揭惡人真相
節目中，朱仔亦再次挑戰之前遇過的「臭脾老闆娘」，這次他更有緣直擊現場有食客被老闆娘訓話。不過，經過江美儀鍥而不捨地追問，卻發現老闆夫婦惡人臉孔的背後，其實對食材和出品有極高的專業操守和堅持，才會有如此嚴格的態度，揭開了「臭脾氣」背後的真相。
網民熱議想組團試中醫火鍋
節目播出後，這間獨特的養生火鍋店引起網民極大興趣，尤其是江美儀與中醫的互動，更成為討論焦點。
「88蚊人仔有中醫睇埋，仲要靚裝修，呢間嘢喺邊度？想去！」
「美儀姐真係玩得，竟然夠膽問中醫點生仔，笑死！」
「個中醫都好幽默，叫人談戀愛，係咪想做埋媒人？」
「三個主持都畀滿分，睇嚟真係好嘢，要bookmark低！」
「惡人老闆娘原來有苦衷，呢啲反轉最有追看性。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期