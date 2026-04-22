試真 D｜江美儀豪問中醫求生B秘方！醫師神回覆：建議談戀愛？

《試真 D》主持江美儀、朱仔及GM發掘廣州抵食養生火鍋，人均只需88元人民幣竟有中醫駐場把脈！江美儀更當場搞笑問中醫求生B秘方，獲醫師幽默回應，引發全場爆笑，究竟醫師給了什麼「滋潤」建議，令餐廳獲得主持們激罕滿分推薦？