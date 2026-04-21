試真 D ｜ 實測網紅超市黑榜食物！GM驚呼似洗潔精味 劣評美食竟獲平反？

《試真 D》主持江美儀、朱敏瀚及曾展望（GM）實測深圳網紅超市的「紅黑榜」食物，結果竟完全出人意表！被網民力捧的「紅榜」食物反應平平，而被狠批的「黑榜」食物卻獲意外平反，GM更驚呼其中一款似「洗潔精味」，究竟網紅推介是否可信？