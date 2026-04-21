試真 D ｜ 實測網紅超市黑榜食物！GM驚呼似洗潔精味 劣評美食竟獲平反？

最新娛聞
東方新地

廣告

《試真 D》主持江美儀、朱敏瀚及曾展望（GM）實測深圳網紅超市的「紅黑榜」食物，結果竟完全出人意表！被網民力捧的「紅榜」食物反應平平，而被狠批的「黑榜」食物卻獲意外平反，GM更驚呼其中一款似「洗潔精味」，究竟網紅推介是否可信？

主持實測網紅店紅榜法包 有讚有彈未見驚喜

三位主持首先挑戰被列入「紅榜」、聲稱減脂期間也能吃的「芝士豬肉法包」。由於紅榜食物太受歡迎，他們只成功購得這一款。然而，滿心期待的試食結果卻未如理想。三人一致認為法包質感偏乾，朱敏瀚直指：「未食之前覺得佢好乾。」江美儀則補充：「麵包香嘅，但我覺得如果焗番熱會好食好多。」雖然有讚有彈，但明顯未達到網上吹捧的驚艷程度，為之後的「黑榜」測試埋下反轉伏筆。

黑榜「姬松茸牛肉酥餅」獲意外平反 朱敏瀚：好食過紅榜

接下來是挑戰被網民狠批為「過甜」、「過油」的黑榜食物「姬松茸牛肉酥餅」。沒想到，三位主持一試食即表現出驚訝。他們先是大讚：「好多料呀」、「望落靚仔喎」。朱敏瀚更給予極高評價，認為比紅榜的法包更好食：「又冇個評論講得咁差嘅。如果同個包對比，我寧願食呢一個。」「食家」江美儀亦點頭認同，指酥餅雖偏甜但可接受，而且並不油膩：「佢係偏甜，但我覺得唔油，冇講得咁差嘅。」實測結果與網上負評大相逕庭，成功為這款黑榜食物平反。

GM狂踩另類黑榜美食 怒轟芋泥小貝「燒肉溝芝士蛋糕」

雖然有黑榜食物獲平反，但另外兩款則名副其實地「黑」。GM在品嚐「芋泥鹹蛋肉鬆小貝」後，直指味道極度奇怪，更拋出爆笑形容：「芋泥夾蛋黃好Kam，就好似你將燒肉同芝士蛋糕同時一齊食。」至於另一款「檸檬酸辣去骨鳳爪」，GM的反應更為激烈，試食一啖後馬上露出厭惡表情，驚呼：「洗潔精味喎！」他認為這兩款食物被列入黑榜絕對合情合理，其生動的劣評為觀眾提供了清晰的「避雷」指標。

網民質疑網紅推介可信性 「GM係我嘴替」

這次實測引發網民熱烈討論網絡評價的可信性，不少人認為主持道出真相。「終於有人講真話！好多網紅推介都係伏！」、「GM啲形容好貼切，『燒肉溝芝士蛋糕』，諗起都想嘔！」、「反而想試下個姬松茸牛肉酥餅，睇下係咪真係冇傳聞中咁難食。」、「證明口味嘅嘢真係好個人，唔可以盡信網上啲評論。」、「GM簡直係我嘅嘴替，講出晒我心聲！檸檬味產品好多時都好似洗潔精！」

試真d 網紅美食 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
試真d 網紅美食 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
試真d 網紅美食 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
試真d 網紅美食 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
試真d 網紅美食 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
試真d 網紅美食 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
試真d 網紅美食 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
試真d 網紅美食 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
試真d 網紅美食 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 