試真 D ｜ 實測網紅超市黑榜食物！GM驚呼似洗潔精味 劣評美食竟獲平反？
主持實測網紅店紅榜法包 有讚有彈未見驚喜
三位主持首先挑戰被列入「紅榜」、聲稱減脂期間也能吃的「芝士豬肉法包」。由於紅榜食物太受歡迎，他們只成功購得這一款。然而，滿心期待的試食結果卻未如理想。三人一致認為法包質感偏乾，朱敏瀚直指：「未食之前覺得佢好乾。」江美儀則補充：「麵包香嘅，但我覺得如果焗番熱會好食好多。」雖然有讚有彈，但明顯未達到網上吹捧的驚艷程度，為之後的「黑榜」測試埋下反轉伏筆。
黑榜「姬松茸牛肉酥餅」獲意外平反 朱敏瀚：好食過紅榜
接下來是挑戰被網民狠批為「過甜」、「過油」的黑榜食物「姬松茸牛肉酥餅」。沒想到，三位主持一試食即表現出驚訝。他們先是大讚：「好多料呀」、「望落靚仔喎」。朱敏瀚更給予極高評價，認為比紅榜的法包更好食：「又冇個評論講得咁差嘅。如果同個包對比，我寧願食呢一個。」「食家」江美儀亦點頭認同，指酥餅雖偏甜但可接受，而且並不油膩：「佢係偏甜，但我覺得唔油，冇講得咁差嘅。」實測結果與網上負評大相逕庭，成功為這款黑榜食物平反。
GM狂踩另類黑榜美食 怒轟芋泥小貝「燒肉溝芝士蛋糕」
雖然有黑榜食物獲平反，但另外兩款則名副其實地「黑」。GM在品嚐「芋泥鹹蛋肉鬆小貝」後，直指味道極度奇怪，更拋出爆笑形容：「芋泥夾蛋黃好Kam，就好似你將燒肉同芝士蛋糕同時一齊食。」至於另一款「檸檬酸辣去骨鳳爪」，GM的反應更為激烈，試食一啖後馬上露出厭惡表情，驚呼：「洗潔精味喎！」他認為這兩款食物被列入黑榜絕對合情合理，其生動的劣評為觀眾提供了清晰的「避雷」指標。
網民質疑網紅推介可信性 「GM係我嘴替」
這次實測引發網民熱烈討論網絡評價的可信性，不少人認為主持道出真相。「終於有人講真話！好多網紅推介都係伏！」、「GM啲形容好貼切，『燒肉溝芝士蛋糕』，諗起都想嘔！」、「反而想試下個姬松茸牛肉酥餅，睇下係咪真係冇傳聞中咁難食。」、「證明口味嘅嘢真係好個人，唔可以盡信網上啲評論。」、「GM簡直係我嘅嘴替，講出晒我心聲！檸檬味產品好多時都好似洗潔精！」