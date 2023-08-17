詹天文

17歲詹天文捉緊夏天的尾巴 首次公開泳衣照竟因一個動作惹誤會

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After Class成員詹天文（Windy）年僅17歲，今年開始單飛出新歌，令網民開始發現她的潛力一直被低估，勁讚她唱功了得之餘，同時亦是一名青春無敵美少女，近日趁著放暑假，她就去主題水上樂園大玩特玩，仲影埋唔少泳衣相，同大家開心些牙，睇到網民嘩嘩聲！

詹天文 Windy長腿無得輸。
Windy長腿無得輸。（圖片來源：IG@win_dy__）

詹天文 白滑美腿電暈網民

詹天文Windy日前出po講到要「抓住夏日假期的尾巴」，並分享了多張在水上樂園遊玩的靚相，其中不乏首次公開的泳衣照，又穿著牛仔熱褲大曬白滑美腿，引來不少網民大讚：「對腳正到」、「真係大個女咗」、「越來越成熟」、「俾你電暈咗，要人工呼吸」等等。

詹天文 去到水上樂園Windy不停打卡。
去到水上樂園Windy不停打卡。（圖片來源：IG@win_dy__）
詹天文 首次公開泳衣照！
首次公開泳衣照！（圖片來源：IG@win_dy__）
詹天文 玩到成個人濕晒！
玩到成個人濕晒！（圖片來源：IG@win_dy__）

彩虹滑梯初體驗

Windy又分享出玩彩虹滑梯時的影片，片中見到玩到面容都扭曲，原來今次是她的滑梯「初體驗」，有網民留意到Windy在彩虹滑梯上滑得最慢，她亦有搞笑回應：「第一次嘗試嘛！有沒有一種可能是因為我比較輕。」

詹天文 Windy分享玩彩虹滑梯時的影片。
Windy分享玩彩虹滑梯時的影片。（圖片來源：IG@win_dy__）
詹天文 玩到面容都扭曲埋！
玩到面容都扭曲埋！（圖片來源：IG@win_dy__）

被誤會當街「採礦」

此外Windy又po出了她搭東鐵北上去深圳水上樂園時的照片，其中一張可以見到她站在扶手電梯上，手指正放在臉上，但這個動作竟引來網民誤會，問她是否在「刮鼻孔」？Windy即笑住解釋：「哈哈哈哈哈哈哈哈其實是準備抓眼睛！」

詹天文 Windy搭東鐵北上時坐頭等車廂，有網民話要搵出車廂編號來命名。
Windy搭東鐵北上時坐頭等車廂，有網民話要搵出車廂編號來命名。（圖片來源：IG@win_dy__）
詹天文 就係呢張相令Windy被誤會當街「採礦」！
就係呢張相令Windy被誤會當街「採礦」！（圖片來源：IG@win_dy__）
詹天文 另一張望窗外雨景的相，獲網民大讚好有文青Feel。
另一張望窗外雨景的相，獲網民大讚好有文青Feel。（圖片來源：IG@win_dy__）

After Class中最少搞作 圈中最被低估

After Class由2021年出道後，四位成員各有各搞作，團中Gigi炎明熹和Chantel姚焯菲頻頻上節目又推出新歌，唔少網民都戥Yumi鍾柔美同Windy詹天文未獲分配相同資源感到不值。其中Windy就最慘，當其他成員已經推出好幾首個人單曲又攞埋新人獎之後，Windy出道第三年先推出首支個人派台單曲《沒有你的新學期》，以個人身份正式出道。

詹天文 After Class出道以來各有各搞作，唯獨Windy被指最唔顯眼，冇乜搞作。
After Class出道以來各有各搞作，唯獨Windy被指最唔顯眼，冇乜搞作。（圖片來源：IG@win_dy__）
windy詹天文 直到今年3月先推出首支個人單曲《沒有你的新學期》
直到今年3月先推出首支個人單曲《沒有你的新學期》。（圖片來源：IG@win_dy__）

表演聲樂技驚四座

早前網上流傳一段香港中學生演唱莫扎特《魔笛》的影片，片中學生高音甜低音準之外，仲要非常有台風，大批網民都紛紛留言大讚該位學生長大後應該大有作為。原來片中學生就係After Class成員Windy詹天文！詹天文於片中身穿校服，雖然年紀輕輕，但演唱高難度聲樂名曲時，竟然冇走音之餘，仲要非常有大將之風，難怪網民都大讚佢前途無量！

windy詹天文 Windy詹天文表演莫扎特的經典名曲，技驚四座！
Windy詹天文表演莫扎特的經典名曲，技驚四座！（圖片來源：FB@古典好好聽 Classicalmusic to go）
windy詹天文 零走音仲要非常有台風。
零走音仲要非常有台風。（圖片來源：FB@古典好好聽 Classicalmusic to go）

校服上陣靚爆鏡 網民勁讚：呢啲真學生妹先正！

Windy早前拍攝歌曲《沒有你的新學期》MV，穿上校服做學生妹，令網民驚訝原來Windy已成初熟美少女，仲話大台一直走寶咁話！又指Windy過去造型過分成熟又娘味濃：「依家做番自己係真學生妹，無得輸」，Windy這首支個人派台歌的MV更是在自己學校拍攝：「勁真實，初熟最珍貴」。

詹天文 詹天文首支派台歌MV在自己學校取景！
詹天文首支派台歌MV在自己學校取景！（圖片來源：《沒有你的新學期》MV截圖）
詹天文 聲夢 詹天文 詹天文與同學間的點滴拍成MV。
詹天文將與同學間的點滴拍成MV。（圖片來源：《沒有你的新學期》MV截圖）
詹天文 聲夢 詹天文 被指過去造型太成熟，與真實年齡不相符！
被指過去造型太成熟，與真實年齡不相符！（圖片來源：IG@win_dy__）
詹天文 聲夢 詹天文 曾拍片晒舞技！
曾拍片晒舞技！（圖片來源：IG@win_dy__）
詹天文 早前仲試過大玩旗袍Look，令網民驚訝佢已經大個女！
早前仲試過大玩旗袍Look，令網民驚訝佢已經大個女！（圖片來源：ig＠win_dy__）
詹天文 17歲已經索爆，唔怪之得被網民形容為「被炎明熹耽誤的藝人」
17歲已經索爆，唔怪之得被網民形容為「被炎明熹耽誤的藝人」（圖片來源：ig＠win_dy__）
詹天文 聲夢 詹天文 曾在演唱會晒腿晒舞，不過風頭被姚焯菲、炎明熹搶去！
曾在演唱會晒腿晒舞，不過風頭被姚焯菲、炎明熹搶去！（圖片來源：IG@win_dy__）
詹天文 聲夢 詹天文 詹天文與炎明熹跟同一個老師學唱歌！為了參加《聲夢，詹天文聽從老師勸告減肥！
詹天文與炎明熹跟同一個老師學唱歌，為了參加《聲夢》，詹天文聽從老師勸告減肥。（圖片來源：IG@win_dy__）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@win_dy__、FB@古典好好聽 Classicalmusic to go

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