17歲詹天文捉緊夏天的尾巴 首次公開泳衣照竟因一個動作惹誤會
詹天文 白滑美腿電暈網民
詹天文Windy日前出po講到要「抓住夏日假期的尾巴」，並分享了多張在水上樂園遊玩的靚相，其中不乏首次公開的泳衣照，又穿著牛仔熱褲大曬白滑美腿，引來不少網民大讚：「對腳正到」、「真係大個女咗」、「越來越成熟」、「俾你電暈咗，要人工呼吸」等等。
彩虹滑梯初體驗
Windy又分享出玩彩虹滑梯時的影片，片中見到玩到面容都扭曲，原來今次是她的滑梯「初體驗」，有網民留意到Windy在彩虹滑梯上滑得最慢，她亦有搞笑回應：「第一次嘗試嘛！有沒有一種可能是因為我比較輕。」
被誤會當街「採礦」
此外Windy又po出了她搭東鐵北上去深圳水上樂園時的照片，其中一張可以見到她站在扶手電梯上，手指正放在臉上，但這個動作竟引來網民誤會，問她是否在「刮鼻孔」？Windy即笑住解釋：「哈哈哈哈哈哈哈哈其實是準備抓眼睛！」
After Class中最少搞作 圈中最被低估
After Class由2021年出道後，四位成員各有各搞作，團中Gigi炎明熹和Chantel姚焯菲頻頻上節目又推出新歌，唔少網民都戥Yumi鍾柔美同Windy詹天文未獲分配相同資源感到不值。其中Windy就最慘，當其他成員已經推出好幾首個人單曲又攞埋新人獎之後，Windy出道第三年先推出首支個人派台單曲《沒有你的新學期》，以個人身份正式出道。
表演聲樂技驚四座
早前網上流傳一段香港中學生演唱莫扎特《魔笛》的影片，片中學生高音甜低音準之外，仲要非常有台風，大批網民都紛紛留言大讚該位學生長大後應該大有作為。原來片中學生就係After Class成員Windy詹天文！詹天文於片中身穿校服，雖然年紀輕輕，但演唱高難度聲樂名曲時，竟然冇走音之餘，仲要非常有大將之風，難怪網民都大讚佢前途無量！
校服上陣靚爆鏡 網民勁讚：呢啲真學生妹先正！
Windy早前拍攝歌曲《沒有你的新學期》MV，穿上校服做學生妹，令網民驚訝原來Windy已成初熟美少女，仲話大台一直走寶咁話！又指Windy過去造型過分成熟又娘味濃：「依家做番自己係真學生妹，無得輸」，Windy這首支個人派台歌的MV更是在自己學校拍攝：「勁真實，初熟最珍貴」。
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