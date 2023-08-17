17歲詹天文捉緊夏天的尾巴 首次公開泳衣照竟因一個動作惹誤會

After Class成員詹天文（Windy）年僅17歲，今年開始單飛出新歌，令網民開始發現她的潛力一直被低估，勁讚她唱功了得之餘，同時亦是一名青春無敵美少女，近日趁著放暑假，她就去主題水上樂園大玩特玩，仲影埋唔少泳衣相，同大家開心些牙，睇到網民嘩嘩聲！