詹天文炎明熹輪流回應After Class解散危機 網民猜測或有變動！

近日有消息指現年只有16歲的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）決定明年出國升讀大學，女團After Class恐面臨解散危機！不過，其餘兩位成員詹天文（Windy）同炎明熹（Gigi）都對此事作出不同回應⋯