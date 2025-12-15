詹天文為災民送祝福失言「一切最好安排」 聲淚俱下現身認錯
詹天文台上失言惹眾怒
昨日詹天文與同門師妹鍾柔美一起上台，既為自己拉票，亦為宏福苑災民送祝福。詹天文望著寫好的心意咭說：「我知道呢件事之後係好痛心，所以我都係想同佢哋講加油，take care。」前段本來相安無事，但臨尾補充就出大事：「同埋相信一切是最好的安排，真係要樂觀面對所有嘢。」這番唔經大腦的「祝福」一出，即時惹來網民圍剿鬧爆，兩位司儀加埋同門鍾柔美，似乎未察覺詹天文的失言，沒有幫手兜之外，在旁的鍾柔美亦點頭認同。
連環三post道歉仍被狠批
詹天文之後連環出道歉post補鑊，她先在台上失言影片post留言：「對唔住，當時張紙嘅祝福語係自己寫嘅，本身諗住除咗講上面嘅內容，自己都再講多啲祝福，但詞不達意，變咗tag歌，講咗唔啱嘅說話，好抱歉。」她解釋本身想表達的意思是相信一切都會好起來，但講成這句話讓大家覺得不舒服，承諾之後會做義演幫助災民籌款。未幾再在story道歉一次，並說因心情緊張才致詞不達意，強調會好好反省，在公開場合發言會更加謹慎。兩次道歉怕不夠，詹天文再出示昨日寫在心意咭上那失言原句「都會好起來的」，重申為詞不達意道歉，希望大家原諒她的過失。
聲淚俱下現身回應求口下留情
詹天文今日（15日）聲淚俱下現身接受訪問，坦承昨天在台上說錯話：「昨天在台上說錯了一些話，因為其實本身大家看到那個鎖上，是我提前寫好要怎樣跟災民說一些祝福的話，甚至是說take care一切都會好起來的，但是在上台的時候，可能就是個人太過緊張，想說多一些話，然後就詞不達意說了另外一番話。」她表示自己也很愧疚，每次看到新聞的時候都會覺得很痛心，作為香港市民都會覺得很不開心，希望網民可以口下留情。
網民唔收貨繼續留言狂轟
然而，事件仍未平息，不少網民對其說法表示難以接受，有人指出她人生歷練尚淺，未能設身處地理解他人處境，認為作為公眾人物應更謹慎發言；亦有網民以諷刺語氣評論，質疑其事業發展與言論態度之間的關聯。部分討論更將矛頭轉向TVB，認為公司在藝人培訓及言行管理上未有把關好。雖然亦有少數網民替她辯護，認為她並無惡意，只是一時用詞不當，但整體而言，輿論仍然傾向不接受其道歉，普遍認為身為公眾人物，在涉及社會傷痛時更應具備基本同理心與語言敏感度。