詹天文為災民送祝福失言「一切最好安排」 聲淚俱下現身認錯

《聲夢傳奇》19歲詹天文昨日在新城勁爆歌手拉票活動上，為宏福苑火災災民送祝福時嚴重失言，竟然說出「相信一切是最好的安排」這句極不合時宜的話，瞬間惹來全網怒轟。事後她連環發出三個道歉帖文補鑊，聲淚俱下現身回應，但網民依然不收貨，留言狂轟！