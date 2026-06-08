詹天文回應演唱會貴價門票爭議 一句「負擔唔到可以唔嚟」慘被曲解
記者會獲樂易玲親自撐場 力捧之意明顯
詹天文昨日召開演唱會記者會，TVB高層樂易玲更親自到場支持，力捧姿態相當明顯。演唱會門票設三個價位，VIP票價1,280元包括觀看綵排、1對1合照及現場簽名；另設880元及580元兩個票種供歌迷選擇。詹天文在記者會上表現從容，對即將到來的首個個唱充滿期待。
詹天文霸氣回應票價爭議 建議揀平飛
門票定價曝光後，不少網民批評以一位入行資歷尚淺的新人而言，索價逾千元相當過分。詹天文坦言票價並非由自己決定，但深信演出「值回票價」：「如果啲學生粉絲嘅家長唔同意或者負擔唔到，佢哋都可以選擇唔嚟，但我知佢哋喺心入面會默默支持我。」她更補充：「如果覺得太貴，可以揀平飛，因為有啲人或者唔想睇綵排或影相，可能只想聽我唱歌。」被問到會否擔心票房慘淡，她自信滿滿表示：「我唔係好擔心未來嘅事，做好眼前嘅事先！」
否認加簽合約換開唱機會
外界盛傳詹天文以加簽合約換取開演唱會的機會，她在記者會上正面否認，表示早在兩年前已經加簽合約，強調自己不會用合約去換機會，一切只是天時地利人和促成。她承認合約時間較長，目前會視乎發展情況，因過兩年將完成大學課程，届時再決定是否續約。
聲夢四小花大洗牌 Windy佔盡優勢上位
環顧目前《聲夢傳奇》四小花的形勢，詹天文可謂佔盡天時地利。昔日「聲夢一姐」炎明熹因合約問題停工逾一年後離巢發展；姚焯菲早在兩年前遠赴海外升學，去年更入讀紐約大學修讀四年制Music Business課程；鍾柔美則因去年底爆出親密照風波及態度問題形象受損。三位隊友相繼淡出或受挫，令樂易玲口中「乖到不得了」的詹天文順理成章成為力捧對象，被視為最有望接棒的新「聲夢一姐」。
詹天文回應被曲解 背後真相勁真誠
當詹天文回應記者問題後，被報章縮短其字面意思變成「負擔唔到，可以唔嚟」，原句有後續但係被記者撮寫，令不少網友認為詹天文「好串，真係當自己大明星呀」及態度差，但實情並非如此，詹天文只是想大家量力而為，歌迷在心入面支持她亦很足夠。亦有支持者認為VIP福利包括合照及簽名，認為定價尚算合理，鼓勵Windy做好演出證明實力。