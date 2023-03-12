博愛歡樂｜聲夢歌手唱歌狂走音甩key 慘被網民恥笑：「聽肥媽唱歌仲好！」

無綫慈善籌款節目《博愛歡樂傳萬家2023》昨晚（11日）播出，一如既往歌舞表演連場，而今年新世代歌手代表有：JW王灝兒、炎明熹、曾比特、任暟晴 Gin Lee等人。惟屬聲夢幫的詹天文、黃洛妍唱歌狂走音甩key，慘成網民的恥笑位，甚有人指她們「難聽過唱卡啦ok」、「聽肥媽唱歌仲好！」