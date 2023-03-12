博愛歡樂｜聲夢歌手唱歌狂走音甩key 慘被網民恥笑：「聽肥媽唱歌仲好！」
聲夢幫歌手挑戰唱《Chandelier》頻頻走音甩key
籌款節目《博愛歡樂傳萬家2023》昨晚（11日）播出，當中歌唱環節唔少得聲夢幫登台！《聲夢傳奇2》出身的詹天文和黃洛妍，於節目中向高難度挑戰，唱出Sia的名曲《Chandelier》！眾所周知這首歌曲甚為難唱，全因歌曲的意境抽象，中間轉音的部分複雜、而且極為高key，絕對要有返咁上下實力，先能夠駕馭《Chandelier》！
當詹天文、黃洛妍演唱「I’m gonna swing，I’m gonna fly ~」一段時，疑因難以駕馭高音，紛紛走音甩key，表現絕對令人大跌眼鏡！
表現失場慘被網民恥笑 言論mean爆連肥媽都被擺上檯
《聲夢》系列的選秀節目大受觀眾好評，參賽者向來以實力見稱，加上詹天文、黃洛妍先前的演唱表現不俗，網民對她們都抱有很大期望！料知兩人表現失場甩key走音，令一班忠實的觀眾非常鼓噪…
網民對詹天文、黃洛妍表現失場的批評非常mean，有人直言「難聽過唱卡啦ok」；有抵死的網民聯想起肥媽，將兩人與肥媽相提並論，指「聽肥媽唱歌仲好！」
《聲夢》粉絲空巢而出 洗版留言撐爆偶像顯窩心
雖然聲夢幫歌手演繹《Chandelier》時未如理想，但粉絲依然洗版式留言狂撐偶像，望落非常窩心：「支持Windy! 妳唱嗰part難度最高，妳已經做得好好，雖然有少少失準，明白妳一定會好失望，不過，天皇都試過失準啦！」、「加油windy!呢首歌既vocal range非常有挑戰性！能夠走出舒適圈去嘗試真音唱已經證明你比之前放得更開了！高音部分絕不簡單，發揮雖有小失誤，但這就是你不斷想用心唱的毅力！」、「Support Windy！知道你一定會因為自己做得唔好而自責唔開心，一次半次失誤唔緊要！」
常見問題
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