詹天文@After Class生日應援巴士面世 網民狂踩似奶粉廣告 聲夢次次都炒車？
詹天文@After Class奀到無人識？
偶像生日應援巴士近年大行其道，不過今次呢位壽星女就真係唔係人人識，21年參加《聲夢傳奇》打入十強，現為星夢娛樂旗下「愛爆音樂」女歌手及女子組合After Class成員之一的詹天文，將於3月2日17歲生日，其粉絲名稱為「天文台」，為她買下巴士廣告慶祝生日。近日就有網民拍下詹天文的應援巴士，不過就話唔知佢係邊個，並在討論區出po問「點解依家越黎越多不知名人士喺巴士落廣告，真係唔知個醜字點寫？」
天文巴士被彈Bad taste
由出道至今，詹天文無疑是After Class最唔起眼的一個，不少網民都唔知佢係乜水，其生日應援巴士亦被批評整體非常唔掂，無論背景與設計都被網民彈到一文不值，大部份留言都不留情面，包括：「奀到咁，我係佢就包返呢架巴士唔好比佢出車廠啦」、「佢依個妝加個pose勁似屯門娜娜啲friend」。
再被網民批設計老土
此外，網民仲笑架巴士成個廣告設計勁老土，字體唔掂總之就係失敗之作，仲指出個生日日子寫「03/02」會被誤會是2月3日，其實詹天文的正日生日是3月2日，設計者更被嘲是「文盲腦殘」。
After Class應援巴士風格一致？
After Class嘅另外三位成員都有收過粉絲們為佢哋製作嘅巴士應援廣告，其中姚焯菲嘅粉絲「小菲象」最揼本，姚焯菲出新歌、生日、開騷都會於巴士及巴士站落廣告，更會選上巴士應援嘅最高等級，除咗係車身有偶像嘅肖像同資料，連車廂內籠包括天花、椅背、樓梯等都鋪天蓋地印上宣傳字樣。而炎明熹及鍾柔美嘅粉絲就相對「收斂」，大部份嘅廣告都只放在巴士車身。有網民就認為After Class成員嘅應援廣告風格一致，有種「跨時代」嘅設計感，廣告設計似係粉絲簡單地用小畫家拼砌出嚟嘅感覺。
其他本土偶像應援巴士一覽
其實除了生日，偶像出新歌新碟亦會在巴士賣廣告，睇埋其他人的巴士應援設計，相比之下詹天文嗰架又真係出事嘅……
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