詹天文@After Class生日應援巴士面世 網民狂踩似奶粉廣告 聲夢次次都炒車？

潮流興偶像生日，粉絲買巴士廣告做應援，不過就唔係架架生日巴士都整得靚，好似3月2日踏入17歲的After Class成員詹天文Windy咁，佢架應援巴士就出晒事，被網民彈到一文不值，除了設計同製作唔掂，仲有網民話似奶粉廣告！