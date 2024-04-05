詹天文IG興奮曬美國知名音樂院校取錄通知 大派面試前靚爆鏡福利

出身自《聲夢傳奇》的After Class成員鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy），均是應屆的DSE考生，二人目前正全力以赴應考！雖然DSE尚未開考，但是不少大學早已進行面試，甚至有些已經向心儀的學生派出錄取通知，而詹天文就是其中一位。Windy早前更在社交平台宣布喜訊，並透露有望成為After Class第二位海外升學成員！