詹天文IG興奮曬美國知名音樂院校取錄通知 大派面試前靚爆鏡福利
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出身自《聲夢傳奇》的After Class成員鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy），均是應屆的DSE考生，二人目前正全力以赴應考！雖然DSE尚未開考，但是不少大學早已進行面試，甚至有些已經向心儀的學生派出錄取通知，而詹天文就是其中一位。Windy早前更在社交平台宣布喜訊，並透露有望成為After Class第二位海外升學成員！
詹天文開心曬自拍報喜
昨日（4日），Windy突在社交平台宣布自己已獲得國際知名的音樂學府Berklee College of Music取錄，並曬出面試時的自拍錄像，心情大好！她更取錄通知的截圖上留言︰「完成一個重要的目標，繼續努力！！！大家也一起加油！」換言之，Windy很可能將會繼Chantel姚焯菲之後，成為第二位成員到海外升學！不過她也有補充道，會好好考完DSE，並完成其他學校的面試之後再做決定。
詹天文即將成為巨星師妹
Windy所考取的伯克利音樂學院是世界知名音樂學府，是全球最具規模、最頂尖的音樂學院之一。校友及教職員獲格林美獎已達約300個，另曾獲得多個艾美獎和奧斯卡獎等，韓國歌手PSY、美國著名唱作人Charlie Puth、台灣藝人歐陽娜娜、王力宏，著名作曲家顧嘉煇都是該校校友。甄子丹與汪詩詩的女兒甄濟如（Jasmine）也於2022年獲取錄。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@win_dy__