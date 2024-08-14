18歲詹天文收同學表白5字速拒 擇偶要求最緊要有呢3樣！

18歲的聲夢小花詹天文（Windy）最近完成放榜等事宜，放棄外國升學的Windy宣布最後將於內地升學，並會努力向內地歌手及老師學嘢。日前（13日）詹天文就到新城接受節目《QK玉瑛室》的訪問，宣傳新歌之餘亦大談自己的擇偶要求！Windy更在節目中自爆七夕時收到男同學的表白，不過自己就已經請對方食咗檸檬……

