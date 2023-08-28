詹天文再提「唔知吳卓羲是誰」激動澄清：我唔係完全唔知道㗎
詹天文：我唔係完全唔知道㗎
對於早前詹天文在接受訪問時大爆唔知邊個係吳卓羲。今日她再次澄清，激動表示：「噢！其實呢我唔係完全唔知道㗎！只係嗰一刻冇諗到，我見到個樣會即刻諗起，但可能唔係好熟悉佢嘅名字，呢個係我問題。（大家都怪你太年輕，會唔會認吓啲前輩？）我會，因為我都發現咗自己呢個問題，同埋我都會去認樣同名字，就算唔識，我都會禮貌地打招呼」。
預告推出快歌
Windy又透露工作大計，「我就嚟會出一首好勁嘅快歌，大家可以期待吓！可能會加啲跳舞元素落去」。被問到早前在校內聲樂表達引起廣泛關注，會唔會再喺呢方面再挑戰，「我會嘅，一路都唔想擺低古典聲樂，學咗好多年，所以無論流行聲樂同古典聲樂都可以同時進行做到最好，（有無覺得埋沒了這方面才能）唔會埋沒，我之後都會繼續練習」。
今次《聲夢傳奇》第一，二季學員和《中年好聲音》選手一起唱跳表演。至於After Class幾位成員不在身邊表演，Windy指演出時唔會緊張，但都有啲孤單嘅感覺。
被指撞樣菊梓喬
After Class成員詹天文（Windy）年僅17歲，初初參加《聲夢傳奇》時，曾被指同ViuTV女藝人米露迪似樣，近日她又被指撞樣36歲星夢師姐菊梓喬，但她接受訪問時，就話唔知菊梓喬的43歲緋聞男友吳卓羲係邊個，引來網民熱議！
詹天文 唔知吳卓羲係邊個
詹天文（Windy）是星夢旗下公司愛爆音樂的歌手，她近日出席活動時，由於被指「星夢一姐」菊梓喬撞樣，有傳媒就提到菊梓喬的緋聞男友吳卓羲，問Windy鍾意的男仔類型是否也是吳卓羲？Windy竟然答唔知邊個係吳卓羲，話自己由小學開始已經好鍾意男團TFBOYS成員王俊凱，大讚王俊凱高大又靚仔。
網民力撐：佢年紀唔係電視一代
這番「而我不知道吳卓羲是誰」言論一出，有網民力撐Windy在06年出世，今年只得17歲，不認識43歲吳卓羲也不出奇，紛紛表示：「隔十年就係隔一代㗎喇」、「唔識好正常，佢年紀都唔係電視一代」、「吳卓羲都做得佢爸爸，唔識有咩出奇」、「今次真係別怪她」等等。
被轟不尊重前輩：好冇禮貌喎
有網民就重提Windy曾說不認識李克勤事件，認為Windy太不尊重前輩：「佢都好冇禮貌喎」、「冷靜又斯文嗰個男人都唔識」、「而我不知道詹天文是誰」、「呢個詹小姐經常都話唔識啲前輩，真係巴閉」、「佢應該係選擇性識人」、「其實佢唔講冇問題，佢咁講覺得佢好假」等等。
重溫Windy不知道李克勤是誰
參加《聲夢傳奇》期間，Windy曾提到首次會見導師李克勤時，不認得對方是誰：「當李生行入嚟嗰一刻，我問GiGi（炎明熹）：『佢係邊個嚟㗎？』我真係唔識佢，當佢自我介紹完之後，我先知呢個人係邊個。」
其實當日唔只Windy，同樣係06年出世的Chantel（姚焯菲），都直言不知道李克勤是誰，當時Chantel表示：「我認得佢個樣，但就唔係幾知佢叫咩名，當佢介紹自己時，我就記得原來我爹哋成日聽佢啲歌！」
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