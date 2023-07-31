詹天文Windy被指撞樣菊梓喬 揭不知吳卓羲是誰 網民：今次真係別怪她
詹天文 唔知吳卓羲係邊個
詹天文（Windy）是星夢旗下公司愛爆音樂的歌手，她近日出席活動時，由於被指「星夢一姐」菊梓喬撞樣，有傳媒就提到菊梓喬的緋聞男友吳卓羲，問Windy鍾意的男仔類型是否也是吳卓羲？她竟然答唔知邊個係吳卓羲，話自己由小學開始已經好鍾意男團TFBOYS成員王俊凱，大讚王俊凱高大又靚仔。
網民力撐：佢年紀唔係電視一代
這番「而我不知道吳卓羲是誰」言論一出，有網民力撐Windy在06年出世，今年只得17歲，不認識43歲吳卓羲也不出奇，紛紛表示：「隔十年就係隔一代㗎喇」、「唔識好正常，佢年紀都唔係電視一代」、「吳卓羲都做得佢爸爸，唔識有咩出奇」、「今次真係別怪她」等等。
被轟不尊重前輩：好冇禮貌喎
有網民就重提Windy曾說不認識李克勤事件，認為Windy太不尊重前輩：「佢都好冇禮貌喎」、「冷靜又斯文嗰個男人都唔識」、「而我不知道詹天文是誰」、「呢個詹小姐經常都話唔識啲前輩，真係巴閉」、「佢應該係選擇性識人」、「其實佢唔講冇問題，佢咁講覺得佢好假」等等。
重溫Windy不知道李克勤是誰
參加《聲夢傳奇》期間，Windy曾提到首次會見導師李克勤時，不認得對方是誰：「當李生行入嚟嗰一刻，我問GiGi（炎明熹）：『佢係邊個嚟㗎？』我真係唔識佢，當佢自我介紹完之後，我先知呢個人係邊個。」
其實當日唔只Windy，同樣係06年出世的Chantel（姚焯菲），都直言不知道李克勤是誰，當時Chantel表示：「我認得佢個樣，但就唔係幾知佢叫咩名，當佢介紹自己時，我就記得原來我爹哋成日聽佢啲歌！」
Windy詹天文表演聲樂技驚四座
早前網上流傳一段香港中學生演唱莫扎特《魔笛》的影片，片中學生高音甜低音準之外，仲要非常有台風，大批網民都紛紛留言大讚該位學生長大後應該大有作為。原來片中學生就係After Class成員Windy詹天文！詹天文於片中身穿校服，雖然年紀輕輕，但演唱高難度聲樂名曲時，竟然冇走音之餘，仲要非常有大將之風，難怪網民都大讚佢前途無量！
有片睇！一齊睇Windy詹天文演唱莫扎特《魔笛》片段：
Windy超水準的表演，連台灣網民都大讚有才華！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！