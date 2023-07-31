詹天文Windy被指撞樣菊梓喬 揭不知吳卓羲是誰 網民：今次真係別怪她

After Class成員詹天文（Windy）年僅17歲，初初參加《聲夢傳奇》時，曾被指同ViuTV女藝人米露迪似樣，近日她又被指撞樣星夢師姐菊梓喬，但她接受訪問時，就話唔知菊梓喬緋聞男友吳卓羲係邊個，引來網民熱議！