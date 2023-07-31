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詹天文Windy被指撞樣菊梓喬 揭不知吳卓羲是誰 網民：今次真係別怪她

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After Class成員詹天文（Windy）年僅17歲，初初參加《聲夢傳奇》時，曾被指同ViuTV女藝人米露迪似樣，近日她又被指撞樣星夢師姐菊梓喬，但她接受訪問時，就話唔知菊梓喬緋聞男友吳卓羲係邊個，引來網民熱議！

詹天文 講到同菊梓喬撞樣，Windy話覺得對方好靚女，所以可以同對方撞樣好開心。
講到同菊梓喬撞樣，Windy話覺得對方好靚女，所以可以同對方撞樣好開心。（圖片來源：[email protected]_dy__、[email protected]_kuk）
詹天文 詹天文、米露迪
詹天文初入行亦曾被指撞樣米露迪。（圖片來源：[email protected]_dy__、IG＠melomelojai）

詹天文 唔知吳卓羲係邊個

詹天文（Windy）是星夢旗下公司愛爆音樂的歌手，她近日出席活動時，由於被指「星夢一姐」菊梓喬撞樣，有傳媒就提到菊梓喬的緋聞男友吳卓羲，問Windy鍾意的男仔類型是否也是吳卓羲？她竟然答唔知邊個係吳卓羲，話自己由小學開始已經好鍾意男團TFBOYS成員王俊凱，大讚王俊凱高大又靚仔。

詹天文 Windy在活動上獻唱新歌《沒有你的新學期》。
Windy在活動上獻唱新歌《沒有你的新學期》，台風同形象亦被指與菊梓喬相似。（圖片來源：YouTube@娛樂新聞台）
詹天文 菊梓喬
菊梓喬（圖片來源：[email protected]_kuk）

網民力撐：佢年紀唔係電視一代

這番「而我不知道吳卓羲是誰」言論一出，有網民力撐Windy在06年出世，今年只得17歲，不認識43歲吳卓羲也不出奇，紛紛表示：「隔十年就係隔一代㗎喇」、「唔識好正常，佢年紀都唔係電視一代」、「吳卓羲都做得佢爸爸，唔識有咩出奇」、「今次真係別怪她」等等。

詹天文 Windy話唔知邊個係吳卓羲！
Windy話唔知邊個係吳卓羲！（圖片來源：YouTube@娛樂新聞台）
詹天文 吳卓羲 林峯 吳卓羲 吳卓羲近年人氣急升獲內地網民封為「顏值天花板」。
吳卓羲近年人氣急升，獲內地網民封為「顏值天花板」。（圖片來源：微博@吳卓羲）
詹天文 但喺Windy心目中，輸咗畀內地人氣男團TFBOYS嘅23歲隊長王俊凱！
但喺Windy心目中，輸咗畀內地人氣男團TFBOYS嘅23歲隊長王俊凱！（圖片來源：微博@TFBOYS-王俊凱）

被轟不尊重前輩：好冇禮貌喎

有網民就重提Windy曾說不認識李克勤事件，認為Windy太不尊重前輩：「佢都好冇禮貌喎」、「冷靜又斯文嗰個男人都唔識」、「而我不知道詹天文是誰」、「呢個詹小姐經常都話唔識啲前輩，真係巴閉」、「佢應該係選擇性識人」、「其實佢唔講冇問題，佢咁講覺得佢好假」等等。

詹天文 網民狂鬧Windy成日話唔識啲前輩，好冇禮貌！
網民狂鬧Windy成日話唔識啲前輩，好冇禮貌！（圖片來源：[email protected]_dy__）

重溫Windy不知道李克勤是誰

參加《聲夢傳奇》期間，Windy曾提到首次會見導師李克勤時，不認得對方是誰：「當李生行入嚟嗰一刻，我問GiGi（炎明熹）：『佢係邊個嚟㗎？』我真係唔識佢，當佢自我介紹完之後，我先知呢個人係邊個。」

詹天文 李克勤
李克勤曾在《聲夢傳奇》中擔任導師。（圖片來源：TVB）
詹天文 李克勤
詹天文一樣唔識得李克勤。（圖片來源：TVB）

其實當日唔只Windy，同樣係06年出世的Chantel（姚焯菲），都直言不知道李克勤是誰，當時Chantel表示：「我認得佢個樣，但就唔係幾知佢叫咩名，當佢介紹自己時，我就記得原來我爹哋成日聽佢啲歌！」

詹天文 李克勤
同樣係00後的Chantel，也不認識李克勤。
windy詹天文 After Class出道以來各有各搞作。
After Class出道以來各有各搞作，唯獨Windy被指最唔顯眼，冇乜搞作。（圖片來源：[email protected]_dy__）
windy詹天文 直到今年3月先推出首支個人單曲《沒有你的新學期》
直到今年3月Windy才推出首支個人單曲《沒有你的新學期》，以個人身份正式出道。（圖片來源：[email protected]_dy__）

Windy詹天文表演聲樂技驚四座

早前網上流傳一段香港中學生演唱莫扎特《魔笛》的影片，片中學生高音甜低音準之外，仲要非常有台風，大批網民都紛紛留言大讚該位學生長大後應該大有作為。原來片中學生就係After Class成員Windy詹天文！詹天文於片中身穿校服，雖然年紀輕輕，但演唱高難度聲樂名曲時，竟然冇走音之餘，仲要非常有大將之風，難怪網民都大讚佢前途無量！

windy詹天文 Windy詹天文表演莫扎特的經典名曲，技驚四座！
Windy詹天文表演莫扎特的經典名曲，技驚四座！（圖片來源：FB@古典好好聽 Classicalmusic to go）
windy詹天文 零走音仲要非常有台風。
零走音仲要非常有台風。（圖片來源：FB@古典好好聽 Classicalmusic to go）

有片睇！一齊睇Windy詹天文演唱莫扎特《魔笛》片段：

Windy超水準的表演，連台灣網民都大讚有才華！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_dy__、[email protected]_kuk、IG＠melomelojai、YouTube@娛樂新聞台、TVB、微博@吳卓羲、微博@TFBOYS-王俊凱、FB@古典好好聽 Classicalmusic to go

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