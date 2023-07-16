Windy詹天文表演聲樂技驚四座 連台灣網民都大讚有才華
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《聲夢傳奇》出身的After Class 4位成員雖然年紀細細，但個個都唱功了得，一出道就深受大眾喜愛。其中炎明熹、Chantel姚焯菲同Yumi鍾柔美都各有各搞作，唯獨17歲的Windy詹天文最不為顯眼。不過最近就有網民翻出詹天文於學校演唱聲樂的片段，網民都大讚其表演技驚四座，仲要紅到台灣，獲台灣網民大讚：「聲樂界的明日之星」！
Windy詹天文表演聲樂技驚四座
近日網上流傳一段香港中學生演唱莫扎特《魔笛》的影片，片中學生高音甜低音準之外，仲要非常有台風，大批網民都紛紛留言大讚該位學生長大後應該大有作為。原來片中學生就係After Class成員Windy詹天文！詹天文於片中身穿校服，雖然年紀輕輕，但演唱高難度聲樂名曲時，竟然冇走音之餘，仲要非常有大將之風，難怪網民都大讚佢前途無量！
紅到台灣 獲台網民大讚：聲樂界的明日之星
唔單只香港網民大讚Windy唱得好，短片仲要紅到台灣，唔少台灣古典音樂愛好者都相繼留言，大讚詹天文有天份，睇好佢成為聲樂界的明日之星：「繼續努力 前途無量」、「很有花腔女高音的潛質，加油，妳會成為聲樂界的明日之星。」、「對於在學校的表演水準來說，值得鼓勵。」、「加油！ 要繼續接受訓練～ 未來可期」等。
After Class中最少搞作 圈中最被低估
After Class只從2021年出道後，各位成員各有各搞作，團中炎明熹和Chantel姚焯菲就頻頻上節目又推出新歌，唔少網民都戥Yumi鍾柔美同Windy詹天文未獲分配相同資源感到不值。其中Windy就最慘，當其他成員已經推出好幾首個人單曲又攞埋新人獎之後，Windy出道第三年先推出首支個人派台單曲《沒有你的新學期》，以個人身份正式出道。
有片睇！一齊睇Windy詹天文演唱莫扎特《魔笛》片段：
Windy超水準的表演，連台灣網民都大讚有才華！
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圖片來源：網民留言截圖、[email protected]古典好好聽 Classicalmusic to go、[email protected]_dy__