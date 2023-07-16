Windy詹天文表演聲樂技驚四座 連台灣網民都大讚有才華

《聲夢傳奇》出身的After Class 4位成員雖然年紀細細，但個個都唱功了得，一出道就深受大眾喜愛。其中炎明熹、Chantel姚焯菲同Yumi鍾柔美都各有各搞作，唯獨17歲的Windy詹天文最不為顯眼。不過最近就有網民翻出詹天文於學校演唱聲樂的片段，網民都大讚其表演技驚四座，仲要紅到台灣，獲台灣網民大讚：「聲樂界的明日之星」！