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58歲詹瑞文喪妻爆喊開Live談感受 網民唔buy狂鬧：棄糟糠的下場！

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58歲詹瑞文第二任妻子兼經理人Amenda於今年4月因病離世，喪妻後的詹瑞文一直未有作公開回應，直至近日才於社交平台與徒弟蔣怡開Live分享多年來的心路歷程。詹瑞文於直播中深情剖白失去愛妻的悲痛心情，更忍不住哽咽落淚。不過網民卻異常冷淡，並紛紛留言狠批：「棄糟糠的下場！」

58歲詹瑞文喪妻兩個月 孖徒弟蔣怡開Live談感受

詹瑞文於直播中談及到愛妻的離開令自己人生有好大轉變，對之後想做的事都有好大影響。當詹瑞文提及到太太Amenda的最後四個月，更忍不住哽咽落淚：「我真係好感恩我可以喺我人生入面認識到佢，同埋可以喺一齊生活嗰10年入面，每一天都咁濃烈。我有一瞬間我係覺得，點解我哋一齊時間咁短，可唔可以長啲呢。」

詹瑞文 詹瑞文與徒弟蔣怡一齊開live
詹瑞文與徒弟蔣怡一齊開live（圖片來源：[email protected]詹瑞文Jim Chim）
詹瑞文 蔣怡低胸上陣，非常性感！
蔣怡低胸上陣，非常性感！（圖片來源：[email protected]詹瑞文Jim Chim）
詹瑞文 詹瑞文第二任妻子Amenda在4月因病離世，詹瑞文提起亡妻都忍唔住哽咽。
詹瑞文第二任妻子Amenda在4月因病離世，詹瑞文提起亡妻都忍唔住哽咽。（圖片來源：[email protected]詹瑞文Jim Chim）
詹瑞文 詹瑞文之後更哽咽落淚指：「點解我哋一齊時間咁短，可唔可以長啲呢。」
詹瑞文之後更哽咽落淚指：「點解我哋一齊時間咁短，可唔可以長啲呢。」（圖片來源：[email protected]詹瑞文Jim Chim）

對亡妻讚不絕口 感激對方為自己圓夢

詹瑞文在直播中對Amenda讚不絕口，感激對方用盡所有方法為自己圓夢：「Amenda係一個好低調嘅人，佢永遠都喺Artist背後，佢唔鐘意成日畀人見到佢。佢喺背後支持明白我，做咗好多好多功夫。經過咗之後嘅十年合作，Amenda帶住一team人，就support住我哋做所有創作，好唔簡單。我係想做就要做嘅人，至於點做就靠佢。Amenda就會用盡佢方法完成我夢想、理想。經過多年之後，我哋喺工作上建立咗好好默契。再經過一段時間，除咗喺工作上，我哋喺感情上面都決定喺埋一齊。」

詹瑞文 詹瑞文提到Ameanda優點嘅時候，都笑得超燦爛。
詹瑞文提到Ameanda優點嘅時候，都笑得超燦爛。（圖片來源：[email protected]詹瑞文Jim Chim）
詹瑞文 詹瑞文在直播中對Amenda讚不絕口，感激對方用盡所有方法為自己圓夢。
詹瑞文在直播中對Amenda讚不絕口，感激對方用盡所有方法為自己圓夢。（圖片來源：[email protected]詹瑞文Jim Chim）

當年深受外界批評：我成日好戥佢唔抵

詹瑞文與Amenda的戀情一直受到千夫所指，Amenda當年被外界稱為「第三者」，不過兩人一直未有就戀情作公開回應或澄清。今次詹瑞文便於直播剖白當年與甄詠蓓離婚的原因和戀上Amenda的心路歷程：「當時我覺得人生要去另一階段，當然我同前妻之前有一段好好關係，去到嗰個階段我覺得我要面對我哋兩個之間嘅一啲問題，我選擇咗我要處理呢段關係，要暫時停咗呢個關係，然後尋找我人生之後路向，之後我就發展咗我人生另一段關係，就係同Amenda一齊。」

詹瑞文 當年詹瑞文同甄詠蓓婚姻維持了20年，最後離婚收場。
當年詹瑞文同甄詠蓓婚姻維持了20年，最後離婚收場。（圖片來源：[email protected]有線電視 CABLE TV & 有線新聞 CABLE News）
詹瑞文 詹瑞文與甄詠蓓育有一女。
詹瑞文與甄詠蓓育有一女。（圖片來源：[email protected]_yan_）

詹瑞文曾想為愛妻平反

詹瑞文指當年媒體一直負面描述兩人的關係，雖然自己曾經想為愛妻平反，不過總被Amenda阻止，詹瑞文坦言一直為愛妻感到不值：「你都知媒體如何負面地描述我哋，咁我覺得我好欣賞佢，佢又好欣賞我，我哋又處理好要處理嘅嘢，我哋就決定一齊生活。當有好負面報道寫佢時候，佢就會話︰『唔緊要，我好清楚自己做緊乜，如果我回答，反而進入個圈套。』佢好聰明，反而有時候我覺得好戥佢唔抵，好想表達。」

詹瑞文 當年詹瑞文被外界指他拋妻棄子，與Amenda的戀情一直不被看好。
當年詹瑞文被外界指他拋妻棄子，與Amenda的戀情一直不被看好。（圖片來源：東方新地）

網民唔buy狂鬧：真係聽到毛管戙

雖然詹瑞文聲淚齊下剖白與愛妻Amenda的點點滴滴，不過網民並不領情，認為詹瑞文將當年拋妻棄子一事包裝得過分美好：「弊傢伙，佢講到好似好touching 咁，但我一啲都唔感動￼嘅」、「講到自己背棄前妻仲好偉大咁」、「棄糟糠的下場」、「係佢把口講愛真係聽到毛管戙」、「一個將移情別戀包裝得好靚的人」等。有網民亦認為今次詹瑞文開直播的目的全為宣傳新開張的Cafe：「我唔係好明佢做乜最尾要咁強調間 coffee shop 個地址」、「其實今次出嚟嘅目的都只係想幫自己宣傳間cafe啫」等。

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（圖片來源：網民留言截圖）
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一齊睇詹瑞文足本訪問：

https://www.youtube.com/live/6C1BdbmsBi0?feature=share&t=1899

詹瑞文爆喊開Live談喪妻感受。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]詹瑞文Jim Chim、東方新地、網民留言截圖、[email protected]_yan_、[email protected]有線電視 CABLE TV & 有線新聞 CABLE News資料或影片來源：[email protected]詹瑞文舞台

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