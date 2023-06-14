58歲詹瑞文喪妻爆喊開Live談感受 網民唔buy狂鬧：棄糟糠的下場！

58歲詹瑞文第二任妻子兼經理人Amenda於今年4月因病離世，喪妻後的詹瑞文一直未有作公開回應，直至近日才於社交平台與徒弟蔣怡開Live分享多年來的心路歷程。詹瑞文於直播中深情剖白失去愛妻的悲痛心情，更忍不住哽咽落淚。不過網民卻異常冷淡，並紛紛留言狠批：「棄糟糠的下場！」