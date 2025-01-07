誤判｜甄子丹片場激動狂爆粗 製作花絮公開 兩位影壇大哥被當面教戲！

香港電影《誤判》由甄子丹主演及執導，在昨日（6日）票房衝破二千萬。電影團隊更釋出一段長達52分鐘製作特輯，展示甄子丹從頭到尾的全程參與，從嚴厲指導劇組到與演員深入交流，再到邀請資深演員呂良偉和鄭浩南加入帶來驚喜。對於兩位影壇大哥，甄子丹同樣不留情面「指點」一頓！

