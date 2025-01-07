誤判｜甄子丹片場激動狂爆粗 製作花絮公開 兩位影壇大哥被當面教戲！
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香港電影《誤判》由甄子丹主演及執導，在昨日（6日）票房衝破二千萬。電影團隊更釋出一段長達52分鐘製作特輯，展示甄子丹從頭到尾的全程參與，從嚴厲指導劇組到與演員深入交流，再到邀請資深演員呂良偉和鄭浩南加入帶來驚喜。對於兩位影壇大哥，甄子丹同樣不留情面「指點」一頓！
甄子丹不留情面「指點」呂良偉鄭浩南
即使面對比自己更資深的演員，甄子丹也不放鬆要求希望呂良偉和鄭浩南在戲中出彩：「究竟呂哥今次會點演，客串一日兩日咁短，畀觀眾有啲驚喜吖 ！你都係（指鄭浩南）點樣可以畀觀眾驚喜，我唔想大家嚟到好似……雖然係幫手，我唔想大家嚟到圍威餵咁，我搵你哋嚟，係希望你哋出彩！」他期望是每位演員都能在銀幕上發光發熱。
甄子丹爆粗指導：你哋就大X鑊
在製作特輯影片中，甄子丹的大哥風範盡顯無遺，全程認真，不時爆粗指導劇組，要求效率。「而家三點喇(凌晨)，唔該你哋快啲呀，唔係今日拍唔晒你哋就大X鑊！」他強調作為導演的權威，不需要浪費時間看Play Back：「將啲咁簡單嘅嘢，又複雜佢，講幾廿萬次又要排過晒！」這種嚴厲的態度讓人敬畏。
甄子丹分享創作理念 吳鎮宇表情成焦點
甄子丹與吳鎮宇在片中的對戲同樣緊張刺激，丹爺分享創作理念：「最好睇就係吳鎮宇突然走埋嚟，X你老X，你好X好打呀？隻揪！然後佢係對緊甄子丹，觀眾睇到會笑。」這種火爆的表現讓觀眾期待他們的每一次對決。
甄子丹1舉動極有心幫助業界發展
儘管甄子丹在片場表現嚴厲，但他的心意是希望推動業界發展：「因為年紀大，我都唔係好想X人，因為自己都傷身……香港電影已經沒落，後繼無人，好難得有部大製作畀大家實習，畀機會去試，我們好嬲大家冇去珍惜……以後你會諗番起，甄生X你老X，咁X僕街，日日喺度鬧我，但我都希望喺有啲唔好嘅回憶，都諗番起，原來當初甄生都係想大家好，我相信呢部戲之後，大家都會提昇咗一啲諗法或者創作空間。」他希望與他合作的演員和劇組都能從這次經歷中獲益。
網民反應：拍港產片有火先好睇
呢段長達52分鐘製作特輯勁多花生位，更睇到丹爺在片場工作不為人知嘅一面，網民佢對爆粗嘅反應表示：「丹哥係真係明觀眾要d乜，誤判好睇」、「好少聽到殷子丹爆咁多粗口, 好」、「我覺得相比他日常生活，已經講得少了很多」、「片場唔講粗口既人應該一個都冇，拍港產片一定係有火先好睇」。
圖片來源：The Prosecutor 誤判、《誤判》 製作特輯