誤判｜黃百鳴再挑戰原唱張天賦 同台合唱《記憶棉》 網民更like改編版？

黃百鳴早前挑戰唱MC張天賦《記憶棉》，獲網民大讚勁洗腦，更笑指好有90年代「家有囍事」feel！近日MC與黃百鳴一同出席新片《誤判》的北京首映禮，活動上兩人首度同台合唱《記憶棉》，驚喜程度讓網民笑指完全搶晒主角甄子丹Fo。

