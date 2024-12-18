誤判｜黃百鳴再挑戰原唱張天賦 同台合唱《記憶棉》 網民更like改編版？
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黃百鳴早前挑戰唱MC張天賦《記憶棉》，獲網民大讚勁洗腦，更笑指好有90年代「家有囍事」feel！近日MC與黃百鳴一同出席新片《誤判》的北京首映禮，活動上兩人首度同台合唱《記憶棉》，驚喜程度讓網民笑指完全搶晒主角甄子丹Fo。
《誤判》北京首映禮 黃百鳴與MC張天賦驚喜合唱
新片《誤判》由黃百鳴和甄子丹聯合監製，並由甄子丹親自執導，將於12月21日在香港各大戲院上映，而在內地則已於上星期日（15日）進行了「點映」，當日票房高達六千萬，成為內地電影的單日票房亞軍。近日黃百鳴與甄子丹帶領編劇黃子桓及一眾演員出席在北京舉行的電影首映禮，活動上MC張天賦應觀眾要求獻唱《記憶棉》，期間黃百鳴發現MC因鼻敏感而不適，於是直言接力幫口唱下去，令網民都大感驚喜！
網民提議合唱成首《記憶棉》
黃百鳴即場施展獨特唱腔，接力唱出《記憶棉》，MC顯得既驚喜又感激，唱完後黃百鳴更搞笑自嘲這首歌MC唱得很有感情，自己就唱得像在「斬叉燒」一樣，不過有不少網民都大讚他：「好正！百鳴哥好玩得」、「我比較喜歡黃百嗚版本」、「原來兩個一齊唱係咁好笑」、「keep住開心鬼唱腔，百鳴哥版本一唱即紅」等，更有網民提議：「可唔可以合唱成首？」而MC其後亦有轉發這次合唱的影片，笑讚：「一次過聽晒原創同改編版本。」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@theprosecutor_movie、微博@電影誤判