調教你MIRROR｜姜濤認團員間有誤會 AK爆喊：搵唔番以前種開心 MIRROR相擁痛哭重拾初心？
ViuTV《調教你MIRROR》7日晚首播，多段預告片輪住出街，片中MIRROR十二子真情流露，姜濤直認出道以來團員間好多誤會，MIRROR逐一講出心底話時真情爆喊，副隊長江熚生（AK）更激動爆喊：「搵唔返以前嗰種開心。」各隊員相擁痛哭，究竟能否尋回初心，能否一抱泯芥蒂呢？
文：東方新地｜《調教你MIRROR》節目截圖
文：東方新地｜《調教你MIRROR》節目截圖
《調教你MIRROR》十二子真情爆喊
《調教你MIRROR》宣傳中，姜濤直認：「由出道到依家的確好多誤會。」Anson Lo（盧瀚霆）：「發生咗好多嘢係外面啲人睇唔出嘅﹗」Jeremy（李駿傑）語帶不滿：「愈嚟愈多個人工作，MIRROR好似變咗part-time咁﹗」Ian（陳卓賢）認同：「大家嘅passion好似磨滅咗﹗」Frankie（陳瑞輝搖頭表示感到大家步伐好唔一致，Jer（枊應廷）話：「中間發生咗一啲唔好嘅競爭，大家係有啲芥蒂。」
MIRROR十二子在鏡頭前表現最正一面，大家感覺到問題所在，邊講邊喊，隊長Lokman（楊樂文）激動爆減：「最近係好迷失…」
AK更話：「搵唔番以前嗰種開心。」年紀最輕的Tiger（邱傲然）表示：「無論點都好，都有11個（隊友）撐住我、頂住我。」呂爵安（Edan）表示：「冇MIRROR我哋甚麼都不是。」而姜濤對團隊表忠毫無異心：「我真係好希望MIRROR好﹗」柳應廷（Jer）希望節目令他們了解彼此更多。Ian認為要看大家會不會肯行出一步。
真情對話後，MIRROR互相擁抱，又玩遊戲以重新建立大家的默契及信心，片中再見大家互動的歡樂畫面。
MIRROR出道兩年半，經理人花姐將MIRROR交托給梁祖堯，希望阿祖能把迷失中的MIRROR十二子調教一番。阿祖指作為藝人既要應付經理人，又要應付粉絲的期望，好多時變成被人擺布的木偶，所以阿祖想將MIRROR重新調教成為有血有肉的人，在沒有經理人、助手、化妝，甚至沒收電話下，到梅窩日夜相對十二日。