ViuTV全新節目《調教你MIRROR》預告曝光！開拍原因竟然係花姐？問梁祖堯：你可唔可以調教我12個仔？

ViuTV新節目《調教你MIRROR》（Be a Better MIRROR）將2021年6月7日起逢星期一至五23:00-23:30於ViuTV播出，由梁祖堯及MIRROR主持。兩個前作《Mirror Go》及《調教你男友》二合為一而成的節目，令MIRROR變得更好！

編輯：東方新地丨圖片：ViuTV丨原文：新monday