ViuTV全新節目《調教你MIRROR》預告曝光！開拍原因竟然係花姐？問梁祖堯：你可唔可以調教我12個仔？
ViuTV新節目《調教你MIRROR》（Be a Better MIRROR）將2021年6月7日起逢星期一至五23:00-23:30於ViuTV播出，由梁祖堯及MIRROR主持。兩個前作《Mirror Go》及《調教你男友》二合為一而成的節目，令MIRROR變得更好！
編輯：東方新地丨圖片：ViuTV丨原文：新monday
《調教你MIRROR》預告出街 花姐問梁祖堯：你可唔可以調教我12個仔
近日《調教你MIRROR》節目預告出街，當日在梅窩取景，見到MIRROR們出發時攰到入睡。另外，又有阿祖跟花姐在車廂對話，花姐問阿祖：「你可唔可以調教我12個仔？」阿祖說：「呢件事難度都唔細。」
花姐勞氣爆：點呀，你可唔可以有啲上進心呀？
除了花姐問阿祖可唔可以調教12個仔，花姐又十分勞氣提到：「簽完佢返嚟，的確有好多缺點嘅」、「好多人單飛啦，我覺得佢會擺單飛做第一位，MIRROR做第二位」、「點呀，你可唔可以有啲上進心呀？」「佢係優柔寡斷，佢發番我脾氣，就覺得我點解話佢黑面」、「其實佢哋好幸福嘅，冇經歷過究竟出面原來做新人咁慘㗎？」
網友：係咪應該放棄Free Rider
另外，有網友近日發帖提到是否應該放棄MIRROR中的Free Rider：「成隊野有12個人，所有賺嘅錢都要除12個人 (對紅果啲唔太公平) 然後支出(化妝呀,服裝呀)又要 X12 除左部份出咗名嘅 ( eg 姜B , Jer , AK , IAN )，相信大部分人都唔識另外果啲 人地BTS 都係得7個人，我寧願佢地集中資源俾幾個仲好cut左6個人嘅錢，拎去拍mv、整歌，相信會更加好。講真無左 tiger (可能你都唔知係邊個) 對mirror 有影響咩?」不過有人回覆：「你咪當請左御用dancer囉。」、「你同花姐講囉。」
https://www.youtube.com/watch?v=ygboE46jrnk