調教你MIRROR｜梁祖堯搵名導黃修平做嘉賓 新晉女演員鍾雪瑩奉旨親近MIRROR

在第8集《調教你MIRROR》，節目主題是「MIRROR的演員自我修養」，梁祖堯找來著名導演黃修平做嘉賓，對MIRROR 12子的演技評分，人氣女演員鍾雪瑩更成為特邀女主角，現身與ＭIRROR對戲，觀眾對這位短髮女孩認識不深，鍾雪奉旨親近MIRROR，粉絲唔單止冇呷醋，仲讚佢演技唔錯呢！

撰文：東方新地 圖片：《調教你MIRROR》影片截圖、鍾雪瑩IG圖片、電影預告片截圖