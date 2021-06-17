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調教你MIRROR｜梁祖堯搵名導黃修平做嘉賓 新晉女演員鍾雪瑩奉旨親近MIRROR

東方新地 - 娛聞

在第8集《調教你MIRROR》，節目主題是「MIRROR的演員自我修養」，梁祖堯找來著名導演黃修平做嘉賓，對MIRROR 12子的演技評分，人氣女演員鍾雪瑩更成為特邀女主角，現身與ＭIRROR對戲，觀眾對這位短髮女孩認識不深，鍾雪奉旨親近MIRROR，粉絲唔單止冇呷醋，仲讚佢演技唔錯呢！

撰文：東方新地 圖片：《調教你MIRROR》影片截圖、鍾雪瑩IG圖片、電影預告片截圖

梁祖堯搵人幫手調教

最新一集《調教你MIRROR》講梁祖堯為12子上演戲課程，本身是舞台劇演員及導演的梁祖堯找來《狂舞派》導演黃修平及新晉女演員鍾雪瑩(暱稱鍾雪)做嘉賓，12子要先分成6組演一段戲做casting，再由黃修平及梁祖堯選出3位與鍾雪演對手戲。

一聽到要上演戲課，MIRROR12子即時緊張起來。（圖片來源：《調教你MIRROR》影片截圖）
一聽到要上演戲課，MIRROR12子即時緊張起來。（圖片來源：《調教你MIRROR》影片截圖）
見到黃修平與鍾雪瑩現身，MIRROR個個嘩然，Anson Kong直頭眼都凸埋。（圖片來源：《調教你MIRROR》影片截圖）
見到黃修平與鍾雪瑩現身，MIRROR個個嘩然，Anson Kong直頭眼都凸埋。（圖片來源：《調教你MIRROR》影片截圖）

大讚姜濤演技夠自然

梁祖堯坦言，MIRROR12子的演出比他想像中好，他特別提到幾位成員，包括Franki、Tiger及Lokman，並點名姜濤的演出是本能反應，不用想太多而直接去演，節奏好好，而且具創作力，但若有導演遇到他，可能會較難控制。

調教你MIRROR｜梁祖堯搵名導黃修平做嘉賓 人氣女演員鍾雪瑩同MIRROR對戲
MIRROR12子坐定定聽梁祖堯講解。（圖片來源：《調教你MIRROR》影片截圖）
梁祖堯介紹鍾雪瑩會是當日的女主角。（圖片來源：《調教你MIRROR》影片截圖）
梁祖堯介紹鍾雪瑩會是當日的女主角。（圖片來源：《調教你MIRROR》影片截圖）

Anson Lo演出有驚喜

經過第一輪試戲，最後由Lokman、姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）勝出，可以進入下一輪演戲環節，與鍾雪瑩做對手戲。而率先播出Anson Lo的部份，黃修平對他讚不絕口：「做得細膩同surprise到我就係Anson，佢真係做到好feminine（女性美）嘅感覺。」Anson Lo在第二輪演戲環節要演回男主角，與鍾雪對戲時沒有甩嘴，自然流露發揮出水準。

鍾雪瑩雖然是新晉演員，但她演技自然，收放自如，能帶住Anson Lo入戲。（圖片來源：《調教你MIRROR》影片截圖）
鍾雪瑩雖然是新晉演員，但她演技自然，收放自如，能帶住Anson Lo入戲。（圖片來源：《調教你MIRROR》影片截圖）
調教你MIRROR
鍾雪瑩與Anson Lo對完戲，二人都好滿意。（圖片來源：《調教你MIRROR》影片截圖）

鍾雪瑩帶MIRROR入戲

節目中突然出現的短髮女孩鍾雪瑩，知名度唔算高，所以節目播出時有不少觀眾都不知她是何方神聖，不過大家見鍾雪瑩與MIRROR對戲時非常投入，對她的評價亦不俗。

調教你MIRROR
鍾雪瑩為投入角色成個人挨落Lokman度。（圖片來源：《調教你MIRROR》影片截圖）

調教你MIRROR｜梁祖堯搵名導黃修平做嘉賓 人氣女演員鍾雪瑩同MIRROR對戲

（圖片來源：《調教你MIRROR》影片截圖）
（圖片來源：《調教你MIRROR》影片截圖）
（圖片來源：《調教你MIRROR》影片截圖）
（圖片來源：《調教你MIRROR》影片截圖）
鍾雪瑩仲有機會同姜濤做對手戲。（圖片來源：《調教你MIRROR》影片截圖）
鍾雪瑩仲有機會同姜濤做對手戲。（圖片來源：《調教你MIRROR》影片截圖）

《殺出個黃昏》鍾雪瑩夥謝賢有段「父女情」

26歲新晉演員如鍾雪瑩，在林家棟編劇監製的新戲《殺出個黃昏》飾演重要角色屈紫瑩，與84歲的謝賢有一段「父女情」，演出備受注目。由林家棟監製、新銳導演高子彬執導，誠邀三位重量級演員謝賢、馮寶寶、林雪同台演出的黑色喜劇《殺出個黃昏》。故事講述謝賢、馮寶寶、林雪三人在50年代曾是聞風喪膽的殺手組織，其中謝賢飾演的殺手之王，在戲中與「𡃁妹」鍾雪瑩有段忘年「父女情」，二人更由父女升呢為生死之交。

鍾雪瑩飾演少女她被父母拋棄，又被男友「中出即飛」，她僱用謝賢來殺死自己，但謝賢下不了手，結果女孩便纏着他不放⋯⋯（圖片來源：殺出個黃昏）
鍾雪瑩在戲中飾演被父母拋棄的少女，又被男友「中出即飛」，她僱用謝賢來殺死自己，但謝賢下不了手，結果女孩纏着他不放⋯⋯（圖片來源：殺出個黃昏）
這位被遺棄的少女，令謝賢和他的兩位殺手老友（林雪及馮寶寶）有了新的寄託（圖片來源：殺出個黃昏）
這位被遺棄的少女，令謝賢和他的兩位殺手老友（林雪及馮寶寶）有了新的寄託。（圖片來源：殺出個黃昏）
鍾雪瑩的角色將三位退疫殺手貫串起來。（圖片來源：殺出個黃昏）
鍾雪瑩的角色將三位退役殺手貫穿起來。（圖片來源：殺出個黃昏）
被男友「中出即飛」而尋死，結果腹中孩子起了關鍵作用。（圖片來源：殺出個黃昏）
鍾雪瑩被男友「中出即飛」而尋死，結果腹中孩子起了關鍵作用。（圖片來源：殺出個黃昏）
年邁的謝賢，配上二十多歲的鍾雪瑩，令人想起經典殺手電影《這個殺手不太冷》。（圖片來源：殺出個黃昏）
年邁的謝賢，配上二十多歲的鍾雪瑩，令人想起經典殺手電影《這個殺手不太冷》。（圖片來源：殺出個黃昏）
鍾雪瑩在預告片中佔戲甚重（圖片來源：殺出個黃昏）
鍾雪瑩在預告片中佔戲甚重（圖片來源：殺出個黃昏）

猛料鍾雪瑩15歲開始發明星夢

去年無綫劇《香港愛情故事》中，飾演龔嘉欣(邱凱琪)細佬的林正峰(邱凱傑)是毒男一名，得不到女神芳心就上網搵出租女友，遇上收7折的出租女學生PTGF「西西利」(鍾雪瑩飾)，二人初次約在荒郊野外見面，鍾雪瑩燶口燶面一輪嘴講交易條件，包括一次兩小時不能加鐘，要包佢一餐飯，原價500蚊7折收350蚊，提前彈鐘冇得回水等等，食住吹波膠出場的鍾雪瑩好盞鬼搶晒fo。

鍾雪瑩在《香港愛情故事》第8集以學生妹造型出場。
鍾雪瑩在《香港愛情故事》第8集以學生妹造型出場。

《香港愛情故事》演7折出租女友（按圖睇caption）：

對白出晒位

鍾雪瑩在劇中的對白亦非常出位，她以激將法狂寸林正峰與其等到50歲先排到公屋，不如從山上跳落去死咗去，趕快投胎仲好，結果令對方明白自己也有優點不只是毒男。鍾雪瑩(Cherrie)藝名鍾雪，筆名鍾說，今年26歲，10年只有15歲的她已參加《亞洲星光大道3》想入行做歌星，不過歌藝認真麻麻，落敗後專心讀書。

鍾雪瑩(右二)有份參演ViuTV劇集《教束》。
鍾雪瑩(左二)有份參演ViuTV劇集《教束》。
鍾雪瑩在《教束》中飾演教學助理Bonix。
鍾雪瑩在《教束》中飾演教學助理Bonix。
鍾雪瑩在劇中與劉俊謙最多對手戲。
鍾雪瑩在劇中與劉俊謙最多對手戲。
去年吳君如主演的電影《媽媽的神奇小子》開鏡，鍾雪瑩(後排右一)亦有份參演。
去年吳君如主演的電影《媽媽的神奇小子》開鏡，鍾雪瑩(後排右一)亦有份參演。
電影《殺出個黃昏》，鍾雪塋亦有份。
電影《殺出個黃昏》，鍾雪瑩亦有份。

鍾雪瑩唔做DJ做演員

鍾雪瑩畢業於香港浸會大學傳理系，曾是商業電台903的DJ，去年3月才離職全力進軍演藝界，她亦是填詞人。轉數快有口才的鍾雪瑩近年愛上演戲，有份拍吳君如主演的電影《媽媽的神奇小子》以及ViuTV電視劇《教束》，觀眾對於這位新晉演員印象比較陌生，但她可塑性甚高，亦夠膽接受新嘗試。

鍾雪瑩曾是商台903DJ，有份做《 嘻呵哈嘿》及《聖艾粒忌廉夜校》等節目。
鍾雪瑩曾是商台903DJ，有份做《 嘻呵哈嘿》及《聖艾粒忌廉夜校》等節目。
鍾雪瑩也曾出席《叱吒樂壇頒獎禮》。
鍾雪瑩也曾出席《叱吒樂壇頒獎禮》。
現實中的鍾雪瑩是個轉數快又樂天的女仔。
現實中的鍾雪瑩是個轉數快又樂天的女仔。
雖然已經26歲，但鍾雪瑩個樣依然呃到人。
雖然已經26歲，但鍾雪瑩個樣依然呃到人。

鍾雪瑩做Eason MV女主角

早前鍾雪瑩為陳奕迅新歌〈致明日的舞〉拍MV，把頭髮剷短，在MV內更有破格演出，完全估佢唔到。形象百變的鍾雪瑩，由當年參加《亞洲星光大道3》MK味十足的15歲小妹妹，變成26歲的文青才女，演技備受讚賞大把前途。

能夠成為Eason新歌MV中的女主角，鍾雪瑩犧牲一頭中長髮。
能夠成為Eason新歌MV中的女主角，鍾雪瑩犧牲一頭中長髮。
鍾雪瑩在MV中喊到口水鼻涕都出晒，演技大爆發。
鍾雪瑩在MV中喊到口水鼻涕都出晒，演技大爆發。
鍾雪瑩在MV中即場把自己的頭髮亂剷！
鍾雪瑩在MV中即場把自己的頭髮亂剷！
鍾雪瑩將自己個頭剷到變癩痢，這次演出真係好破格。
鍾雪瑩將自己個頭剷到變癩痢，這次演出真係好破格。
剪到skin head咁，鍾雪瑩真係勇於嘗試。
剪到skin head咁，鍾雪瑩真係勇於嘗試。
為演出機會把頭髮剪短，最近天氣凍都要戴冷帽保暖。
為演出機會把頭髮剪短，天氣凍都要戴冷帽保暖。
10年參加亞視舉辦的《亞洲星光大道3》，鍾雪瑩當年得15歲，是年紀最細的一個。
10年參加亞視舉辦的《亞洲星光大道3》，鍾雪瑩當年得15歲，是年紀最細的一個。
當年鍾雪瑩一臉稚氣，一對大板牙好cute。
當年鍾雪瑩一臉稚氣，一對大板牙好cute。
歌藝與舞藝都好一般的鍾雪瑩，當年勝在夠放。
歌藝與舞藝都好一般的鍾雪瑩，當年勝在夠放。
現在走文青路線的鍾雪塋，當年也曾MK過。
現在走文青路線的鍾雪瑩，當年也曾MK過。

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