調教你MIRROR｜梁祖堯搵名導黃修平做嘉賓 新晉女演員鍾雪瑩奉旨親近MIRROR
撰文：東方新地 圖片：《調教你MIRROR》影片截圖、鍾雪瑩IG圖片、電影預告片截圖
梁祖堯搵人幫手調教
最新一集《調教你MIRROR》講梁祖堯為12子上演戲課程，本身是舞台劇演員及導演的梁祖堯找來《狂舞派》導演黃修平及新晉女演員鍾雪瑩(暱稱鍾雪)做嘉賓，12子要先分成6組演一段戲做casting，再由黃修平及梁祖堯選出3位與鍾雪演對手戲。
大讚姜濤演技夠自然
梁祖堯坦言，MIRROR12子的演出比他想像中好，他特別提到幾位成員，包括Franki、Tiger及Lokman，並點名姜濤的演出是本能反應，不用想太多而直接去演，節奏好好，而且具創作力，但若有導演遇到他，可能會較難控制。
Anson Lo演出有驚喜
經過第一輪試戲，最後由Lokman、姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）勝出，可以進入下一輪演戲環節，與鍾雪瑩做對手戲。而率先播出Anson Lo的部份，黃修平對他讚不絕口：「做得細膩同surprise到我就係Anson，佢真係做到好feminine（女性美）嘅感覺。」Anson Lo在第二輪演戲環節要演回男主角，與鍾雪對戲時沒有甩嘴，自然流露發揮出水準。
《殺出個黃昏》鍾雪瑩夥謝賢有段「父女情」
26歲新晉演員如鍾雪瑩，在林家棟編劇監製的新戲《殺出個黃昏》飾演重要角色屈紫瑩，與84歲的謝賢有一段「父女情」，演出備受注目。由林家棟監製、新銳導演高子彬執導，誠邀三位重量級演員謝賢、馮寶寶、林雪同台演出的黑色喜劇《殺出個黃昏》。故事講述謝賢、馮寶寶、林雪三人在50年代曾是聞風喪膽的殺手組織，其中謝賢飾演的殺手之王，在戲中與「𡃁妹」鍾雪瑩有段忘年「父女情」，二人更由父女升呢為生死之交。
猛料鍾雪瑩15歲開始發明星夢
去年無綫劇《香港愛情故事》中，飾演龔嘉欣(邱凱琪)細佬的林正峰(邱凱傑)是毒男一名，得不到女神芳心就上網搵出租女友，遇上收7折的出租女學生PTGF「西西利」(鍾雪瑩飾)，二人初次約在荒郊野外見面，鍾雪瑩燶口燶面一輪嘴講交易條件，包括一次兩小時不能加鐘，要包佢一餐飯，原價500蚊7折收350蚊，提前彈鐘冇得回水等等，食住吹波膠出場的鍾雪瑩好盞鬼搶晒fo。
《香港愛情故事》演7折出租女友（按圖睇caption）：
對白出晒位
鍾雪瑩在劇中的對白亦非常出位，她以激將法狂寸林正峰與其等到50歲先排到公屋，不如從山上跳落去死咗去，趕快投胎仲好，結果令對方明白自己也有優點不只是毒男。鍾雪瑩(Cherrie)藝名鍾雪，筆名鍾說，今年26歲，10年只有15歲的她已參加《亞洲星光大道3》想入行做歌星，不過歌藝認真麻麻，落敗後專心讀書。
鍾雪瑩唔做DJ做演員
鍾雪瑩畢業於香港浸會大學傳理系，曾是商業電台903的DJ，去年3月才離職全力進軍演藝界，她亦是填詞人。轉數快有口才的鍾雪瑩近年愛上演戲，有份拍吳君如主演的電影《媽媽的神奇小子》以及ViuTV電視劇《教束》，觀眾對於這位新晉演員印象比較陌生，但她可塑性甚高，亦夠膽接受新嘗試。
鍾雪瑩做Eason MV女主角
早前鍾雪瑩為陳奕迅新歌〈致明日的舞〉拍MV，把頭髮剷短，在MV內更有破格演出，完全估佢唔到。形象百變的鍾雪瑩，由當年參加《亞洲星光大道3》MK味十足的15歲小妹妹，變成26歲的文青才女，演技備受讚賞大把前途。