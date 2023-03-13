請一日假去旅行｜李芷晴赴泰遭半裸猛男包圍 直指招架唔到又期待
節目教埋你拎假旅行 非單純旅遊咁簡單
今次無綫有意思，為讓「久別重遊」嘅港人們付出最少的假期， 得到最大旅遊回報，節目會為「分秒必爭」嘅香港觀眾提供如何只需係請一日假情況下，玩盡日本、泰國及韓國等港人最愛旅遊熱點，除了提供最新好玩好食實用資訊外，仲會幫大家編埋最高 CP 值行程兼車程！
李芷晴俾女裝猛男包圍 直指招架不住
起飛當日撞正李芷晴 2 月 6 日正日生日，為幫好友兼好拍檔炮製驚喜，何沛珈事前做足資料搜集，並在製作組協助下鎖定位於曼谷的猛男海鮮餐廳為李芷晴慶生，該餐廳最馳名的，是駐店猛男會以女性裝扮在客人面前勁歌熱舞，合照打卡無任歡迎。
現場一眾穿著女性睡衣的猛男，不但向李芷晴大唱生日歌，更拉晒 Banner 兼手持花炮！李芷晴受寵若驚指：「今日經歷咗暫時係人生最瘋狂嘅生日，超級驚喜，笑到見牙唔見眼。」之後受訪時更坦言害羞：「真係好驚喜，我當日淨係知道要去夜市拍攝，完全冇諗過大家會為我準備咁多嘢，好多謝大家。對住一班咁性感嘅猛男都有啲招架不住，好怕醜。」
兩女臨飛先學泰文 何沛珈曬蛇腰歎港人最愛「肥妹水」
兩位主持今次落足力，為咗一口氣玩盡泰國最新最潮最啱打卡旅遊熱點，二女行程相當緊密，仲帶定泳衣準備隨時落水暢泳；尋日（7日） 何沛珈便在IG Story 上載疑似歎 Spa 自拍照，感覺寫意。搞笑又為食的二人，一到泰國即飛奔前往品嚐泰國馳名手搖飲品，仲爭取臨上機前最後衝刺瘋狂惡補泰文，相當搞笑。
請1日假去旅行 丨何沛珈、李芷晴 開啟曼谷熱辣之旅！
三日兩夜假期可以去邊度玩？不如去泰國提前感受清涼夏日喇！何沛珈、李芷晴 請1日假飛去曼谷，換上熱辣泳裝盡情戲水！食盡各式「泰好味」，仲有猛男貼身熱舞助興？！
3月16日星期四、3月17日星期五晚10點半，翡翠台播出《 請1日假去旅行 》曼谷篇，放送新鮮實用玩樂攻略，千祈唔好錯過喇！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
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