請一日假去旅行｜李芷晴赴泰遭半裸猛男包圍 直指招架唔到又期待

疫情逐步放緩，港人終於有得去旅行！無綫火速製作新旅遊節目《請一日假去旅行》，鐵定喺 3 月 2 日起、逢周四至五晚十點半翡翠台播出，速度果然夠快！今次主持陣容唔惹少，喺《香港小姐再競選》中大獲全勝嘅何沛珈（Roxanne）及李芷晴（Stephanie），將會打頭炮，飛赴泰國主持《請一日假》泰國篇。行程中李芷晴仲遭「女裝猛男」大包圍，果然夠juicy！