請1日假去旅行｜金剛自揭戀愛瘡疤 總結情傷原因：好靚、好索呀咪瀨嘢咯！
「金剛話」再現螢幕
金剛與同樣來自台灣的余思霆一齊主持《請1日假去旅行》，是次台北之旅演變成金剛的「自爆」之旅，除了自揭戀愛瘡疤，又大晒香港觀眾久違了的「金剛話」，先後將高科技、桃花、工廠、主角及雞子說成「膠」科技、「頭」花、工「腸」、主「腳」及「基子」，令余思霆哭笑不得。有一段時間沒有在無綫亮相的金剛，明顯口腫面腫身形仲暴脹，連潛水衣都著唔落，回復單身後的他狀態認真麻麻！
金剛觸景傷情拒翻兜
金剛的自爆戀愛之路由大稻埕的月老廟開始，事緣金剛先是戲弄余思霆著其拜月老求姻緣，其間遭余思霆反叫金剛祈求「挽回感情」，金剛聞言即說：「對我嚟講過去就過去，好似白紙一張咁架咋！」之後余思霆品嚐精緻甜品期間被紫色的糕點吸引，金剛見狀即意有所指謂：「呢啲咪就係膚淺咯，成日睇靚好，你睇我瀨嘢幾多次，嗰啲好靚、好索呀咪瀨嘢咯，你好似都係喎！」語畢即指去年7月與朱敏瀚分手的余思霆與他「同病相憐」，二人的對話娛樂性好豐富，從金剛的對白亦能看出他對被舊愛「派帽」仍未釋懷。
金剛強調自己用情專一
之後金剛與思霆介紹特色歎啡店時，余思霆又突然發問：「你帶過幾多個女仔嚟呢度？」金剛聞言急忙辯稱：「兩個啫，我以前好專情嘅」，過了一會又急忙更正謂：「我依家都好專情！」他與余思霆一唱一和，其實都幾合拍，不過金剛在台北甫會合余思霆，竟馬上嫌棄曾多次與女方合作「冇新鮮感」。
金剛講女友「派帽」 繪形繪聲引來熱討
金剛去年與女友小嫻分手後，現身由小S（徐熙娣）主持的節目《小姐不熙娣》，大談過去一次被女友「派帽」的經歷，他憶述當時他本來正在香港工作，為給女友送驚喜，秘密飛回台灣，結果一開門就看見一個穿著背心的猛男坐在他家的沙發上，而女友則是穿著吊帶背心和熱褲，坐在房間內的床邊看雜誌。金剛指當時女友還很冷靜地問他︰「你怎麼回來了？」他當即嬲爆表示︰「這是我家！我不能回來嗎？」有網民猜測是剛與金剛分手不久的小嫻，亦有網民猜測是金剛的E奶舊愛梁云菲。
細數金剛歷任索女友：
與小嫻拍拖逾1年 被指懶散令小嫻心寒致分手
金剛與D奶失婚台灣藝人小嫻去年5月透過直播宣布分手，戀情維持1年多就結束。兩人在墾丁大街擺檔賣雞翼，兩口子人前人後都是甜美一對，閒時又會在Facebook開直播放閃，平淡又幸福的生活惹人羨慕，因此突然宣布分手惹外界質疑。直播中見到金剛情緒激動，聲淚俱下說：「我們沒有任何人做錯什麼事情，不是像其他人一樣，分手不見面或搬走東西，我們都是大人了。」又強調並非如外界所指因爭執導致分手，小嫻則相對冷靜處理分手。
火辣舊愛梁云菲 高調認新戀情贈慶
在金剛與台灣藝人小嫻透過直播宣布分手後，金剛E奶舊愛Nana梁云菲曾發表人畜戀言論諷刺金剛，當時她說：「我可能可以接受人畜戀，畢竟我前前男友是金剛。」金剛與梁云菲自2019年4月公開戀情，到2020年4月宣布分手，早前梁云菲忽然在IG高調宣布「脫單」，po出與新男友的咀嘴相贈慶。梁云菲留言大讚新男友是讓她個性變得柔軟的原因、是讓她能夠像個孩子般快樂的理由，亦是能接受她全部的人，並甜蜜說：「他就是我停留的理由」。
曾與陳蕊蕊拍拖三年
曾在《耳分高下》和《美女廚房》擔任助手「柑桔」的陳蕊蕊，同金剛拍過拖近三年，到2016年分手，兩人曾經在人前人後愛得高調，金剛仲話已經帶過蕊蕊返台灣見家長。分手時金剛話同蕊蕊經常鬧交，兩人性格不合有好多分歧，所以唔想再拖落去。
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