請1日假去旅行｜金剛自揭戀愛瘡疤 總結情傷原因：好靚、好索呀咪瀨嘢咯！

金剛去年與台灣藝人小嫻宣布分手後，曾公開自爆被舊愛「派帽」，受盡情傷的金剛至今仍未有新戀情，在無綫旅遊節目《請1日假去旅行》中，金剛更連環自揭戀愛瘡疤，以過來人身份談及拍拖失敗原因「好靚、好索呀咪瀨嘢咯」，金剛個森林大把樹，無理由未走出情傷陰霾㗎！