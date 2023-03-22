金剛

請1日假去旅行｜金剛自揭戀愛瘡疤 總結情傷原因：好靚、好索呀咪瀨嘢咯！

最新娛聞
東方新地

廣告

金剛去年與台灣藝人小嫻宣布分手後，曾公開自爆被舊愛「派帽」，受盡情傷的金剛至今仍未有新戀情，在無綫旅遊節目《請1日假去旅行》中，金剛更連環自揭戀愛瘡疤，以過來人身份談及拍拖失敗原因「好靚、好索呀咪瀨嘢咯」，金剛個森林大把樹，無理由未走出情傷陰霾㗎！

金剛 《請1日假去旅行》「台北篇」由余思霆拍住金剛做主持。雖然只有三日兩夜，但二人是次行程相當豐富。
《請1日假去旅行》「台北篇」由余思霆拍住金剛做主持，雖然只有三日兩夜，但二人是次行程相當豐富。（圖片來源：無綫提供）

「金剛話」再現螢幕

金剛與同樣來自台灣的余思霆一齊主持《請1日假去旅行》，是次台北之旅演變成金剛的「自爆」之旅，除了自揭戀愛瘡疤，又大晒香港觀眾久違了的「金剛話」，先後將高科技、桃花、工廠、主角及雞子說成「膠」科技、「頭」花、工「腸」、主「腳」及「基子」，令余思霆哭笑不得。有一段時間沒有在無綫亮相的金剛，明顯口腫面腫身形仲暴脹，連潛水衣都著唔落，回復單身後的他狀態認真麻麻！

金剛 上船滑水前，可見金剛身形發福，連件潛水衣都逼爆拉唔到鍊。
上船滑水前，可見金剛身形發福，連件潛水衣都逼爆拉唔到鍊。（圖片來源：無綫提供）
金剛 金剛嘅滑水「喊驚」表情勁爆笑，佢玩完之後仲會同思霆盡訴心中情架。
金剛嘅滑水「喊驚」表情勁爆笑，佢玩完之後仲同余思霆盡訴心中情。（圖片來源：無綫提供）

金剛觸景傷情拒翻兜

金剛的自爆戀愛之路由大稻埕的月老廟開始，事緣金剛先是戲弄余思霆著其拜月老求姻緣，其間遭余思霆反叫金剛祈求「挽回感情」，金剛聞言即說：「對我嚟講過去就過去，好似白紙一張咁架咋！」之後余思霆品嚐精緻甜品期間被紫色的糕點吸引，金剛見狀即意有所指謂：「呢啲咪就係膚淺咯，成日睇靚好，你睇我瀨嘢幾多次，嗰啲好靚、好索呀咪瀨嘢咯，你好似都係喎！」語畢即指去年7月與朱敏瀚分手的余思霆與他「同病相憐」，二人的對話娛樂性好豐富，從金剛的對白亦能看出他對被舊愛「派帽」仍未釋懷。

金剛 金剛話感情過去就挽回唔到。
金剛話感情過去就挽回唔到。（圖片來源：無綫提供）
金剛 金剛自嘲因為過去女友太索而瀨晒嘢，仲話余思霆同佢同病相憐，大家都於去年失戀。
金剛自嘲因為過去女友太索而瀨晒嘢，仲話余思霆同佢同病相憐，大家都於去年失戀。（圖片來源：無綫提供）

金剛強調自己用情專一

之後金剛與思霆介紹特色歎啡店時，余思霆又突然發問：「你帶過幾多個女仔嚟呢度？」金剛聞言急忙辯稱：「兩個啫，我以前好專情嘅」，過了一會又急忙更正謂：「我依家都好專情！」他與余思霆一唱一和，其實都幾合拍，不過金剛在台北甫會合余思霆，竟馬上嫌棄曾多次與女方合作「冇新鮮感」。

金剛 金剛上鏡口腫面腫，明顯不在狀態。
金剛上鏡口腫面腫，明顯不在狀態。（圖片來源：無綫提供）
金剛 余思霆成日畀金剛話搞到哭笑不得。
余思霆成日畀金剛話搞到哭笑不得。（圖片來源：無綫提供）
金剛回歸無綫孖余思霆拍節目 爆女方大把錢唔憂做
金剛去年悄悄地「回巢」無綫，孖住余思霆在台灣拍攝全新工作體驗節目《一日打工仔》，難怪佢話同余思霆再合作冇新鮮感。（圖片來源：TVB 截圖）

金剛講女友「派帽」 繪形繪聲引來熱討

金剛去年與女友小嫻分手後，現身由小S（徐熙娣）主持的節目《小姐不熙娣》，大談過去一次被女友「派帽」的經歷，他憶述當時他本來正在香港工作，為給女友送驚喜，秘密飛回台灣，結果一開門就看見一個穿著背心的猛男坐在他家的沙發上，而女友則是穿著吊帶背心和熱褲，坐在房間內的床邊看雜誌。金剛指當時女友還很冷靜地問他︰「你怎麼回來了？」他當即嬲爆表示︰「這是我家！我不能回來嗎？」有網民猜測是剛與金剛分手不久的小嫻，亦有網民猜測是金剛的E奶舊愛梁云菲。

金剛 金剛日前孖住好友小甜甜左二）現身由小S左一）主持的節目《小姐不熙娣》做嘉賓。
金剛去年孖住好友小甜甜（左二）現身由小S（左一）主持的節目《小姐不熙娣》做嘉賓。（圖片來源：[email protected]
金剛 節目中金剛大談被女友「派帽」的經歷。
節目中金剛大談被女友「派帽」的經歷。（圖片來源：[email protected]

細數金剛歷任索女友：

與小嫻拍拖逾1年 被指懶散令小嫻心寒致分手

金剛與D奶失婚台灣藝人小嫻去年5月透過直播宣布分手，戀情維持1年多就結束。兩人在墾丁大街擺檔賣雞翼，兩口子人前人後都是甜美一對，閒時又會在Facebook開直播放閃，平淡又幸福的生活惹人羨慕，因此突然宣布分手惹外界質疑。直播中見到金剛情緒激動，聲淚俱下說：「我們沒有任何人做錯什麼事情，不是像其他人一樣，分手不見面或搬走東西，我們都是大人了。」又強調並非如外界所指因爭執導致分手，小嫻則相對冷靜處理分手。

金剛小嫻 金剛
金剛與小嫻戀情維持1年多就結束，去年5月開直播宣布已分手個多月。（圖片來源：[email protected]
金剛 當年有傳因小嫻天生沒有子宮，因而與何守正結束5年婚姻。
當年有傳因小嫻因不育導致離婚收場，金剛曾坦言大家有談及生育問題，他認為生小孩是上天所賜，如果想要可以去領養。（圖片來源：[email protected]_0309）

火辣舊愛梁云菲 高調認新戀情贈慶

在金剛與台灣藝人小嫻透過直播宣布分手後，金剛E奶舊愛Nana梁云菲曾發表人畜戀言論諷刺金剛，當時她說：「我可能可以接受人畜戀，畢竟我前前男友是金剛。」金剛與梁云菲自2019年4月公開戀情，到2020年4月宣布分手，早前梁云菲忽然在IG高調宣布「脫單」，po出與新男友的咀嘴相贈慶。梁云菲留言大讚新男友是讓她個性變得柔軟的原因、是讓她能夠像個孩子般快樂的理由，亦是能接受她全部的人，並甜蜜說：「他就是我停留的理由」。

金剛同女友不時高調放閃，表現恩愛。
金剛同梁云菲拍拖經常高調放閃。（圖片來源：新傳媒照片庫）
近日金剛與台灣藝人小嫻宣布分手，舊愛梁云菲忽然在IG高調宣布「脫單」。
早前金剛與台灣藝人小嫻宣布分手，舊愛梁云菲忽然在IG高調宣布「脫單」。（圖片來源：[email protected]
金剛 梁云菲po出與新男友的咀嘴相贈慶。
梁云菲po出與新男友的咀嘴相贈慶，更大讚新男友是讓她個性變得柔軟的原因。（圖片來源：[email protected]

曾與陳蕊蕊拍拖三年

曾在《耳分高下》和《美女廚房》擔任助手「柑桔」的陳蕊蕊，同金剛拍過拖近三年，到2016年分手，兩人曾經在人前人後愛得高調，金剛仲話已經帶過蕊蕊返台灣見家長。分手時金剛話同蕊蕊經常鬧交，兩人性格不合有好多分歧，所以唔想再拖落去。

金剛 IMG_20160425_014337
金剛同陳蕊蕊。（圖片來源：微博@陳蕊蕊yuri）
金剛 {IPTC-DATA:NMG,data:{photoID:2151400}}
陳蕊蕊同金剛拍拖期間，曾經密密接内地酒吧騷，被指撲水養家，當時金剛話唔怕畀人唱食軟飯，因為女友搵多啲錢佢自己都開心。（圖片來源：新傳媒照片庫）
金剛 {IPTC-DATA:NMG,data:{photoID:2152278}}
金剛歷任女友都係咁火辣！（圖片來源：新傳媒照片庫）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安張學友李克勤林宥嘉方皓玟西九音樂節五月天Twins鄭秀文鄭欣宜許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，ApinkNCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：無綫提供、[email protected][email protected][email protected][email protected]_0309、新傳媒照片庫、[email protected]、微博@陳蕊蕊yuri

讀者留言

熱門文章

 