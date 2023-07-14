請1日假去旅行｜邵初陳懿德三點式浸溫泉歎世界 麥包高空奪命狂呼

TVB旅遊節目《請1日假去旅行》，本周播出「中山江門篇」，由麥長青（麥包）、陳懿德、邵初擔任主持。今晚（14日）一集，三人轉戰中山學揸小型飛機，麥包化身「Captain包」衝上雲霄；未上機前台型十足的麥包，正式衝上雲霄後因受到強大離心力「衝擊」，嚇到瘋狂大嗌，事後更坦言嚇到標冷汗。相反邵初非常享受，一路飛一路直呼「好爽」，更話似足玩跳樓機，二人反應相映成趣。