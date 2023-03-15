請1日假去旅行｜李芷晴何沛珈激搏泳衣上陣 興奮狂摸猛男胸肌：佢地好濕！

TVB旅遊資訊節目《請1日假去旅行》，由《香港小姐再競選》分別獲得冠軍及亞軍的何沛珈（Roxanne）及李芷晴（Stephanie）擔任主持。明晚（16日）一集，除咗兩位主持經常泳裝上陣大派福利，李芷晴仲會公然被仔圍，俾人捉住手仔摸胸肌，認真大膽！