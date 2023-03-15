請1日假去旅行｜李芷晴何沛珈激搏泳衣上陣 興奮狂摸猛男胸肌：佢地好濕！
請1日假去旅行｜李芷晴俾仔捉手狂摸胸肌 何沛珈笑言：「佢地好濕！」
何沛珈、李芷晴一到曼谷，即時除口罩、剝大褸實行大解放！是集呈現的行程相當豐富，其中一站是到猛男餐廳食好嘢，正日生日的李芷晴，更喜獲何沛珈和製作組送上驚喜。
李芷晴被一堆猛男「圍攻」跳舞，兩位靚女更被猛男捉手仔摸胸肌，何沛珈笑言：「佢哋好濕，因為啲汗，搞到我隻手都濕埋！」
請1日假去旅行｜李芷晴何沛珈學生妹look回歸校園
不喜歡太刺激，節目亦有悠閒推介。穿上泰國大學校服的何沛珈和李芷晴去到當地著名學府朱拉隆功大學打卡，再排隊幫襯米芝蓮推介的海鮮媽媽麵。李芷晴事後受訪時笑言：「原來泰國嘅大學生要着校服，感覺好得意、好青春，之後再拍一啲Mood Shot，好似拍緊青春校園劇！」何沛珈則笑言：「好多年冇着過校服，好有重拾青春嘅感覺，之後同芷晴喺校園走嚟走去，就諗起中學時期我都有個好好嘅閨密，去到邊都好似孖公仔一齊。」
請1日假去旅行｜李芷晴何沛珈激搏泳衣上陣晒身形
兩位靚女亦有齊齊穿上泳衣，於酒店泳池和陽光玩遊戲，大晒Fit到漏身材。之後兩人到商場推介泰國潮牌泳衣，除款式多多兼價錢不算太貴外，該款潮牌泳衣最大賣點，是泳衣着重腰身設計、突顯女性的曲綫，令自認有選擇困難症的李芷晴難以抉擇。兩人另外還到了一間森林Cafe打卡，該Cafe最大特色是可以撐船仔泛舟河上，相當過癮；雖然鏡頭前畫面看似唯美，但其實有苦自己知，李芷晴受訪時笑言：「一開頭以為可以好優雅咁撐船仔傾吓偈，點知我哋撐到身水身汗嗌晒救命，都幾難忘！」是集最後一個推介行程是到飛機市集行街，兩位靚女一邊睇一邊着上身試穿，十足迷你花生騷；之後再去到由舊飛機改造而成的餐廳食Fine Dining，價錢只需2,000泰銖起，即約446港元，性價比相當高。
請1日假去旅行｜何沛珈李芷晴深情對話！
常見問題
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