請1日假去旅行｜何沛珈心口開窿大解放 《愛回家》做細龍生女友跳椅子舞彈起
何沛珈表現狂野一面
何沛珈與李芷晴 一到埗曼谷機場即時除口罩、剝大褸實行大解放！相比起李芷晴的怕醜，何沛珈的表現較放，在好姊妹生日當晚更一早準備猛拍賀壽，點知自己都被猛男捉手仔摸胸肌，何沛珈當場笑言：「佢哋好濕，因為啲汗，搞到我隻手都濕埋！」之後二人又穿上泰國大學校服，去到當地著名學府朱拉隆功大學打卡，何沛珈表示多年冇著校服，重拾青春的感覺。
酒店嬉水搶風頭
兩位靚女亦有齊齊穿上泳衣，於酒店泳池和陽光玩遊戲，大晒Fit到漏身材，唔好以為何沛珈的兩件頭好普通，其實心口開大窿，好性感。何沛珈坦言事前做足準備：「最擔心嘅嘢就係過年之後食多咗，去之前嘅一個星期就戒口食清啲同埋做運動，仲帶埋跑步套裝諗住有時間就跑吓步去水腫，不過因為拍攝行程緊湊，所以都完全冇時間去跑步，但係其實每日行咁多路都已經好足夠。」她更分享去水腫貼士：「就係著泳衣之前浸一浸浴！」
何沛珈入行三年Job接Job
現年26歲的何沛珈（Roxanne，前名何孟珊）是2020年落選港姐，加入無綫唔夠3年已備受重用，何沛珈去年參加《香港小姐再競選》，憑表演傣族舞引起網民關注，在決賽中更勇奪冠軍及「更上鏡小姐」。自前年底加入無綫皇牌資訊節目《東張西望》擔任外景主持，成為新一代的《東張》女神，之後又以護士Look亮相《醫醫，我不想再病了》引起網民關注，主持工作多籮籮，去年更開始入劇組成為力捧小花。
何沛珈當年為選港姐唔做護士
《2020香港小姐競選》以疫市筍工為口號，亦為了爭呢份工大會以年薪過百萬、可以周遊列國、彈性上班時間、收禮物收到手軟等來形容的筍工。在疫情大爆發之下，為選港姐何沛珈亦急急辭去護士一職，並在其社交網貼出跟同事合照，話可能係最後一次著上護士袍，又以「前世做錯事今世做護士」來形容護士呢個職業。最後成功打入5強嘅何沛珈繼續留喺演藝圈追夢，無悔放棄做護士嘅決定。
做《愛回家》細龍生女友Luna人氣升
何沛珈去年加入《愛·回家之開心速遞》做細龍生（鄭世豪飾）女友Luna，早前秘書蔡玉皎（王子涵飾）暫離《愛回家》劇組，何沛珈就成功上位，成為細龍生的新任秘書，長駐劇中，仲再次跳了一段火辣的椅子舞！
網民都大讚佢演出自然呀！
Luna跳舞求復合片段：
真係好火辣！
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