請1日假去旅行｜何沛珈心口開窿大解放 《愛回家》做細龍生女友跳椅子舞彈起

無綫最近熱播的旅遊節目《請1日假去旅行》，由《香港小姐再競選》冠軍何沛珈(Roxanne)與亞軍李芷晴（Stephanie）擔任主持，兩位姊妹花帶大家遊泰國，何沛珈一到埗就大解放，整個旅程玩得好盡情，無論酒店嬉水、做Spa定化身大學生，何沛珈都施展渾身解數，為觀眾帶來最佳視覺效果，難怪節目咁受歡迎…