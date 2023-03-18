何沛珈

請1日假去旅行｜何沛珈心口開窿大解放 《愛回家》做細龍生女友跳椅子舞彈起

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無綫最近熱播的旅遊節目《請1日假去旅行》，由《香港小姐再競選》冠軍何沛珈(Roxanne)與亞軍李芷晴（Stephanie）擔任主持，兩位姊妹花帶大家遊泰國，何沛珈一到埗就大解放，整個旅程玩得好盡情，無論酒店嬉水、做Spa定化身大學生，何沛珈都施展渾身解數，為觀眾帶來最佳視覺效果，難怪節目咁受歡迎…

何沛珈 曼谷天氣熱辣辣，何沛珈換上泳裝，於酒店的泳池沐浴陽光，大晒美好身段，畫面養眼。
曼谷天氣熱辣辣，何沛珈換上泳裝，於酒店的泳池沐浴陽光，大晒美好身段，畫面養眼。（圖片來源：無綫提供）

何沛珈表現狂野一面

何沛珈與李芷晴 一到埗曼谷機場即時除口罩、剝大褸實行大解放！相比起李芷晴的怕醜，何沛珈的表現較放，在好姊妹生日當晚更一早準備猛拍賀壽，點知自己都被猛男捉手仔摸胸肌，何沛珈當場笑言：「佢哋好濕，因為啲汗，搞到我隻手都濕埋！」之後二人又穿上泰國大學校服，去到當地著名學府朱拉隆功大學打卡，何沛珈表示多年冇著校服，重拾青春的感覺。

何沛珈 一到曼谷榣機場即除衫，何沛珈個樣幾high。
一到曼谷榣機場即除衫，何沛珈個樣幾high。（圖片來源：無綫提供）
何沛珈 心口開大窿，唔係講笑。
心口開大窿，唔係講笑。（圖片來源：無綫提供）

酒店嬉水搶風頭

兩位靚女亦有齊齊穿上泳衣，於酒店泳池和陽光玩遊戲，大晒Fit到漏身材，唔好以為何沛珈的兩件頭好普通，其實心口開大窿，好性感。何沛珈坦言事前做足準備：「最擔心嘅嘢就係過年之後食多咗，去之前嘅一個星期就戒口食清啲同埋做運動，仲帶埋跑步套裝諗住有時間就跑吓步去水腫，不過因為拍攝行程緊湊，所以都完全冇時間去跑步，但係其實每日行咁多路都已經好足夠。」她更分享去水腫貼士：「就係著泳衣之前浸一浸浴！」

何沛珈 扮大學生逼爆校服，真係好青春。
扮大學生逼爆校服，真係好青春。（圖片來源：無綫提供）
何沛珈 做Spa晒玉背。
做Spa晒玉背。（圖片來源：無綫提供）

何沛珈 去shopping一樣悉心打扮，騷盡身材。
去shopping一樣悉心打扮，騷盡身材。（圖片來源：無綫提供）

何沛珈入行三年Job接Job

現年26歲的何沛珈（Roxanne，前名何孟珊）是2020年落選港姐，加入無綫唔夠3年已備受重用，何沛珈去年參加《香港小姐再競選》，憑表演傣族舞引起網民關注，在決賽中更勇奪冠軍及「更上鏡小姐」。自前年底加入無綫皇牌資訊節目《東張西望》擔任外景主持，成為新一代的《東張》女神，之後又以護士Look亮相《醫醫，我不想再病了》引起網民關注，主持工作多籮籮，去年更開始入劇組成為力捧小花。

愛回家 何沛珈 何沛珈是《2020年度香港小姐競選》五強佳麗。
何沛珈是《2020年度香港小姐競選》五強佳麗。（圖片來源：[email protected]
何沛珈 去年參加《香港小姐再競選》，何沛珈以大熱姿態勇奪冠軍及「更上鏡小姐」。
去年參加《香港小姐再競選》，何沛珈以大熱姿態勇奪冠軍及「更上鏡小姐」。（圖片來源：[email protected]
愛回家 何沛珈 佢喺《醫醫，我不想再病了》入面叫做「流姑娘」。
在節目《醫醫，我不想再病了》中，何沛珈扮演「流姑娘」。（圖片來源：[email protected]
愛回家 正在拍攝的新劇《四十二章經》中，何沛珈首次飾演一個有中英文全名的角色：林若寶Carmen，睇戲服似乎又做番護士老本行。
何沛珈曾有份參演新劇《四十二章經》，劇中她首次飾演一個有中英文全名的角色：林若寶Carmen，睇戲服似乎又做番護士老本行。（圖片來源：[email protected]

何沛珈當年為選港姐唔做護士

《2020香港小姐競選》以疫市筍工為口號，亦為了爭呢份工大會以年薪過百萬、可以周遊列國、彈性上班時間、收禮物收到手軟等來形容的筍工。在疫情大爆發之下，為選港姐何沛珈亦急急辭去護士一職，並在其社交網貼出跟同事合照，話可能係最後一次著上護士袍，又以「前世做錯事今世做護士」來形容護士呢個職業。最後成功打入5強嘅何沛珈繼續留喺演藝圈追夢，無悔放棄做護士嘅決定。

愛回家 何沛珈 何孟珊為了選港姐而辭去護士一職。
何沛珈（前名何孟珊）當初為了選港姐而辭去護士一職。（圖片來源：TVB截圖）
愛回家 何沛珈 身高171cm的何孟珊，為參選而辭去護士一職，又努力減肥同練舞，誓以最佳狀態示人。
何沛珈本身都有「舞功」底，曾學過6年中國舞，在港姐決賽中表演水袖舞時亦曾大獲好評。（圖片來源：新傳媒照片庫）
愛回家 何沛珈 穿上護士袍的何孟珊
穿上護士袍的何沛珈。（圖片來源：[email protected]
愛回家 何沛珈 何沛珈曾經分享過自己的童年照片，更自認她當時「很脹」。
何沛珈曾經分享過自己的童年照片，更自認她當時「很脹」。（圖片來源：[email protected]
愛回家 何沛珈 唔知有冇機會睇佢拍埋《3日2夜》呢？
何沛珈身形好Fit！（圖片來源：[email protected]
愛回家 網友都大讚何沛珈「瘦咗又fit咗」！
網友都大讚何沛珈「瘦咗又fit咗」！（圖片來源：[email protected]
何沛珈 愛回家 身高171cm的何孟珊有一對大長腿。
身高171cm的何孟珊有一對大長腿。（圖片來源：[email protected]

做《愛回家》細龍生女友Luna人氣升

何沛珈去年加入《愛·回家之開心速遞》做細龍生（鄭世豪飾）女友Luna，早前秘書蔡玉皎（王子涵飾）暫離《愛回家》劇組，何沛珈就成功上位，成為細龍生的新任秘書，長駐劇中，仲再次跳了一段火辣的椅子舞！

何沛珈 何沛珈大擺誘人姿態。
何沛珈在《愛回家》姣精上身，大擺誘人姿態。（圖片來源：《愛回家截圖》）
何沛珈 上演一幕《官人我要》！
早前何沛珈上演一幕《官人我要》扮潘金蓮色誘單立文！（圖片來源：《愛回家》截圖）
何沛珈 色眯眯的單立文。
色眯眯的單立文。（圖片來源：《愛回家截圖》）

網民都大讚佢演出自然呀！

何沛珈 愛回家 今年5月，Luna為求復合，跳了一場火辣的椅子舞，來色誘細龍生。
Luna曾跳了一場火辣的椅子舞，來色誘細龍生。（圖片來源：《愛回家》截圖）
何沛珈 愛回家 當時Luna穿著漁網絲襪，仲玩埋腿張開，網民都大讚非常火辣！
當時Luna穿著漁網絲襪，仲玩埋腿張開，網民都大讚非常火辣！（圖片來源：《愛回家》截圖）

Luna跳舞求復合片段：

真係好火辣！

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：無綫提供、[email protected]

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