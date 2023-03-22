請1日假去旅行｜余思霆28歲展示最強Body 三點式孭重飛 甩拖8個月繼續解放

《請1日假去旅行》本周播出的「台北篇」由「台灣幫」余思霆及金剛主持，余思霆做足準備帶定兩套不同款式的泳衣展示美好身段，其中身穿白色三點式浸溫泉夠晒搶fo，之後仲滑水晒修長美腿，去年7月與朱敏瀚甩拖後，余思霆無包袱式解放未停過。