請1日假去旅行｜余思霆28歲展示最強Body 三點式孭重飛 甩拖8個月繼續解放
余思霆接力做性感擔當
《請1日假去旅行》繼曼谷站有李芷晴與何沛珈兩大性感港姐出場後，來到台北篇由華姐出身的余思霆接力，為迎接夏天將臨進行「下水禮」，余思霆早有準備，帶定兩套不同款式的比堅尼，展示完美身段。
余思霆白色泳衣浸溫泉 滑水晒長腿
余思霆先是穿上白色三點式浸溫泉，成為節目的戲肉，之後再以黑色比堅尼 top 配運動短褲上陣玩滑水。令人驚艷的是余思霆的滑水英姿相當吸睛，擁有一雙修長美腿的她在滑水板上表現自信兼有型有款；相反全程未出發先喊驚的金剛，即使坐在橡皮艇上還是瘋狂尖叫兼嚇窒。
請1日假去旅行 丨余思霆、金剛 「地膽」帶路暢遊台北
余思霆去年回復單身狂派福利
現年28歲的前華姐冠軍余思霆（Stitch），之前因為疫情關係一直留在老家台灣拍攝旅遊節目長達兩年，疑因分隔兩地而與拍拖3年的朱敏瀚感情生變，二人在去年7月兩人宣布分手，回復單身後余思霆繼續豪派福利，頻頻真空上陣狂騷三點式照片，大騷白滑玉背，引來網民大加讚賞！近月余思霆重新投入工作，工作量亦開始回升，《請1日假去旅行》可算是返港後首個出街的無綫節目。
網民勁讚完美無瑕
早前余思霆穿著黑色閃片晚裝，疑似真空上陣，露出大片白滑玉背，網民紛紛大讚：「健康膚色，完美無瑕」、「性感女神」、「背多分」、「好美」、「思霆世一」等，亦有網民笑問：「我究竟睇緊係風景定背景？」
余思霆大晒33C上圍加逆天長腿
余思霆疫情期間滯留台灣兩年，除了拍攝無綫的綜藝節目外，亦努力經營自己的YouTube頻道《思家霆園》，不停四處遊覧台灣不同景點拍片吸人氣，經常大方以三點式示人，大晒33C上圍及長腿，獲網民留言大讚其美好身材，留言「霆霆令我失血過多﹗」、「鼻血不止」、「尺度比電視看到的大」、「長腿無得輸」。
朱敏瀚曾留「愛的酸言」
正當圈中好友及網民大讚余思霆露得好、身材好之後，余思霆當時的男友朱敏瀚卻唱反調留言「天氣冷，要添衣囉！」連網民都感到嗰陣酸味，留言指「男友怕被睇蝕啊」、「感到強烈的酸溜溜」、「酸得很」、「Brian得個睇字頂唔順啦」！
余思霆朱敏瀚前後腳宣布和平分手
二人最終分手收場，朱敏瀚與余思霆去年7月在IG前後腳上傳同一段文字，再配上二人喜愛的多啦A夢同史迪仔舊相發文，表示：「謝謝你的付出和留下的美好回憶，以後我們仍是像家人一樣的好朋友，一如以往支持對方，謝謝你，我們都變得更好。」
三年前高調認愛朱敏瀚 分隔兩地聚少離多
朱敏瀚與余思霆合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，19年5月公開承認戀人關係，但受疫情同工作影響，余思霆被委派返台灣拍旅遊節目後，就被迫與男友分隔兩地，以致聚少離多。早前疫情稍為冷卻，掛念男友嘅余思霆就快閃飛返香港短聚，有傳媒影到朱敏瀚全程黑面，似乎二人關係早已生變。
17年華姐冠軍 曾被指容貌變化大
余思霆曾參加紐約華裔小姐落選，之後再接再厲參選美國華裔小姐，變靚後樣貌終獲肯定贏得「最上鏡小姐」、「網上最受歡迎」及「最佳晚裝」等成四料冠軍，17年代表紐約出選國際中華小姐奪得冠軍，其後加入TVB。余思霆選華姐時已擁有大眼、筆挺鼻子兼「拮手下巴」，被指與11年參加台灣選美時的豬包臉相差甚遠，為此余思霆曾澄清：「比賽前整過牙，戴咗牙套後可能有少少改變。」之但係點解整牙又關個鼻事呢？
常見問題
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