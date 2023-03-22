余思霆

請1日假去旅行｜余思霆28歲展示最強Body 三點式孭重飛 甩拖8個月繼續解放

最新娛聞
東方新地

廣告

《請1日假去旅行》本周播出的「台北篇」由「台灣幫」余思霆及金剛主持，余思霆做足準備帶定兩套不同款式的泳衣展示美好身段，其中身穿白色三點式浸溫泉夠晒搶fo，之後仲滑水晒修長美腿，去年7月與朱敏瀚甩拖後，余思霆無包袱式解放未停過。

余思霆 《請1日假去旅行》最後一站去到台北，由兩位來自台灣的藝人金剛及余思霆主持。余思霆再次性感現身無綫節目，身穿黑色比堅尼的她非常養眼。
《請1日假去旅行》最後一站去到台北，由兩位來自台灣的藝人金剛及余思霆主持。余思霆再次性感現身無綫節目，身穿黑色比堅尼的她非常養眼。（圖片來源：無綫提供）

余思霆接力做性感擔當

《請1日假去旅行》繼曼谷站有李芷晴與何沛珈兩大性感港姐出場後，來到台北篇由華姐出身的余思霆接力，為迎接夏天將臨進行「下水禮」，余思霆早有準備，帶定兩套不同款式的比堅尼，展示完美身段。

余思霆 余思霆自己一個走去浸溫泉，以白色泳衣Look吸引觀眾眼球 。
余思霆自己一個走去浸溫泉，以白色泳衣Look吸引觀眾眼球 。 （圖片來源：無綫提供）
余思霆 余思霆從來唔會令觀眾失望。
余思霆從來唔會令觀眾失望。（圖片來源：無綫提供）

余思霆白色泳衣浸溫泉 滑水晒長腿

余思霆先是穿上白色三點式浸溫泉，成為節目的戲肉，之後再以黑色比堅尼 top 配運動短褲上陣玩滑水。令人驚艷的是余思霆的滑水英姿相當吸睛，擁有一雙修長美腿的她在滑水板上表現自信兼有型有款；相反全程未出發先喊驚的金剛，即使坐在橡皮艇上還是瘋狂尖叫兼嚇窒。

余思霆 余思霆浸溫泉呢幕可能會成為收視密碼。
余思霆浸溫泉呢幕可能會成為收視密碼。（圖片來源：無綫提供）

請1日假去旅行 丨余思霆、金剛 「地膽」帶路暢遊台北

余思霆去年回復單身狂派福利

現年28歲的前華姐冠軍余思霆（Stitch），之前因為疫情關係一直留在老家台灣拍攝旅遊節目長達兩年，疑因分隔兩地而與拍拖3年的朱敏瀚感情生變，二人在去年7月兩人宣布分手，回復單身後余思霆繼續豪派福利，頻頻真空上陣狂騷三點式照片，大騷白滑玉背，引來網民大加讚賞！近月余思霆重新投入工作，工作量亦開始回升，《請1日假去旅行》可算是返港後首個出街的無綫節目。

余思霆 余思霆已重新入pool，並返到香港開工。
余思霆今年初已重新入pool，並返到香港開工。（圖片來源：[email protected]
余思霆 余思霆在社交網晒出拍攝廣告時的花絮照。
余思霆在社交網晒出拍攝廣告時的花絮照。（圖片來源：[email protected]
余思霆 早前台慶夜她又著上5年前參選華姐時的戰衣，性感上陣。
早前台慶夜她又著上5年前參選華姐時的戰衣，性感上陣。（圖片來源：[email protected]

網民勁讚完美無瑕

早前余思霆穿著黑色閃片晚裝，疑似真空上陣，露出大片白滑玉背，網民紛紛大讚：「健康膚色，完美無瑕」、「性感女神」、「背多分」、「好美」、「思霆世一」等，亦有網民笑問：「我究竟睇緊係風景定背景？」

余思霆 余思霆性感露背照，獲得眾多網民畀Like。
余思霆性感露背照，獲得眾多網民畀Like。（圖片來源：[email protected]

余思霆大晒33C上圍加逆天長腿

余思霆疫情期間滯留台灣兩年，除了拍攝無綫的綜藝節目外，亦努力經營自己的YouTube頻道《思家霆園》，不停四處遊覧台灣不同景點拍片吸人氣，經常大方以三點式示人，大晒33C上圍及長腿，獲網民留言大讚其美好身材，留言「霆霆令我失血過多﹗」、「鼻血不止」、「尺度比電視看到的大」、「長腿無得輸」。

朱敏瀚 余思霆最愛水上活動，又熱愛潛水，近排自家影片都離不開潛水活動﹗
余思霆最愛水上活動，又熱愛潛水，自家影片經常離不開潛水活動﹗（圖片來源：[email protected]
朱敏瀚 余思霆 大晒噴血三點式，晒埋臍環﹗
17年華姐冠軍余思霆大晒噴血三點式，晒埋臍環﹗（圖片來源：[email protected]

朱敏瀚曾留「愛的酸言」

正當圈中好友及網民大讚余思霆露得好、身材好之後，余思霆當時的男友朱敏瀚卻唱反調留言「天氣冷，要添衣囉！」連網民都感到嗰陣酸味，留言指「男友怕被睇蝕啊」、「感到強烈的酸溜溜」、「酸得很」、「Brian得個睇字頂唔順啦」！

余思霆 余思霆努力經營其YouYube頻道《思家霆園》保人氣，返台開工仍不忘密密拍片出po，新片是介紹蘭嶼潛水點，片中大晒弗爆身材，令男友朱敏瀚醋意大發﹗
余思霆除了擁有33C豐滿上圍，仲有一對大長腿。（圖片來源：[email protected]

余思霆朱敏瀚前後腳宣布和平分手

二人最終分手收場，朱敏瀚與余思霆去年7月在IG前後腳上傳同一段文字，再配上二人喜愛的多啦A夢同史迪仔舊相發文，表示：「謝謝你的付出和留下的美好回憶，以後我們仍是像家人一樣的好朋友，一如以往支持對方，謝謝你，我們都變得更好。」

余思霆 余思霆日前宣布回復單身。
余思霆去年7月宣布回復單身。（圖片來源：[email protected]
余思霆毫不吝嗇好身段。
分手後余思霆繼續派福利。（圖片來源：[email protected]
余思霆分手前6日仲有出片，繼續大解放。
余思霆一向唔介意展示美好身形，經常在社交網豪派福利。（圖片來源：[email protected]

三年前高調認愛朱敏瀚 分隔兩地聚少離多

朱敏瀚與余思霆合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，19年5月公開承認戀人關係，但受疫情同工作影響，余思霆被委派返台灣拍旅遊節目後，就被迫與男友分隔兩地，以致聚少離多。早前疫情稍為冷卻，掛念男友嘅余思霆就快閃飛返香港短聚，有傳媒影到朱敏瀚全程黑面，似乎二人關係早已生變。

朱敏瀚 朱敏瀚與余思霆2019年合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，同年五月公開承認戀人關係。
朱敏瀚與余思霆2019年公開承認戀人關係。（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱敏瀚 朱敏瀚要跟余思霆分開一段日子大感不捨，在片中又索鼻又抺眼，不過佢否認喊，聲稱只是對貓毛敏感的反應而己﹗
朱敏瀚知道要同余思霆分開一段日子，曾大感不捨。（圖片來源：YouTube＠余思霆 思家霆園）

17年華姐冠軍 曾被指容貌變化大

余思霆曾參加紐約華裔小姐落選，之後再接再厲參選美國華裔小姐，變靚後樣貌終獲肯定贏得「最上鏡小姐」、「網上最受歡迎」及「最佳晚裝」等成四料冠軍，17年代表紐約出選國際中華小姐奪得冠軍，其後加入TVB。余思霆選華姐時已擁有大眼、筆挺鼻子兼「拮手下巴」，被指與11年參加台灣選美時的豬包臉相差甚遠，為此余思霆曾澄清：「比賽前整過牙，戴咗牙套後可能有少少改變。」之但係點解整牙又關個鼻事呢？

余思霆 後排左三係余思霆，馮盈盈當年都係同屆華姐，不過輸咗畀佢！
後排左三係余思霆，馮盈盈當年都係同屆華姐，不過輸咗畀佢！（圖片來源：新傳媒資料庫）
余思霆 余思霍被指參選華姐時已完全進化。
余思霍被指參選華姐時已完全進化。（圖片來源：新傳媒資料庫）
余思霆 當晚台上封冠一刻，再圓選美夢的余思霆抿着唇強忍淚水，五官卻硬膠冇表情，筆挺大鼻更是極其礙眼，被指個樣好唔自然！
當晚台上封冠一刻，再圓選美夢的余思霆抿着唇強忍淚水，五官卻硬膠冇表情，筆挺大鼻更是極其礙眼，被指個樣好唔自然！
余思霆 擁有33B上圍的余思霆，出生於台灣花蓮，一向熱衷選美，有多次選美經驗，2011年、17歲的她仍是曚豬眼、豬膽鼻、闊面的她，參選台灣凱渥夢幻之星，入圍二十強止步。
擁有33B上圍的余思霆，出生於台灣花蓮，一向熱衷選美，有多次選美經驗，2011年、17歲的她仍是曚豬眼、豬膽鼻、闊面的她，參選台灣凱渥夢幻之星，入圍二十強止步。（圖片來源：新傳媒資料庫）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安張學友李克勤林宥嘉方皓玟西九音樂節五月天Twins鄭秀文鄭欣宜許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，ApinkNCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：無綫提供、[email protected]、新傳媒資料庫

讀者留言

熱門文章

 