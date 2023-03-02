請1日假去旅行｜周奕瑋夥陳嘉慧快閃東京 460港紙任食和牛+吞拿魚
《請1日假去旅行》帶你快閃東南亞
《請1日假去旅行》於今晚起，一連四個星期逢星期四、五晚10點半播出，節目旨意為觀眾計劃只請一日假期搭上周末，在三天內玩盡東南亞國家嘅熱門城市，第一個星期嘅「東京篇」就由日本通周奕瑋，夥拍12歲就跟家人移民日本嘅陳嘉慧擔任主持。之後分別會有戴祖儀、麥美恩、李芷晴、何沛珈、金剛及余思霆，分別前往韓國首爾、泰國曼谷及台北作推介。
周奕瑋教路行業務超市掃超平飲品
今晚播出嘅第一集，周奕瑋同陳嘉慧從東京成田機場落機後，乘搭Skyliner到上野下榻酒店，周奕瑋介紹大家到業務超市購買平價飲品，2L的礦泉水盛惠約4.5港元，罐裝咖啡亦只要2.5港元，相當便宜。
銀座歎Omakase只需要$500？
行程首個晚餐，周奕瑋同陳嘉慧出發到銀座歎Omakase，咪以為銀座一定好貴，人均只需8,740日圓（約500港元），餐廳格局及食物質素亦絕不欺場，其中濱鯛壽司更令周奕瑋一試難忘：「我覺得佢係一條好有活力嘅鯛魚，咬落去係仲Feel到佢郁緊嘅嗰種感覺！」Erica則鍾情穴子壽司：「我住咗日本咁耐，呢件係我食過最好食嘅穴子！」
接受當地電視台訪問 鏡頭被刪竟衰在日文太叻？
講到在銀座歎平價Omakase，周奕瑋受訪時透露：「當地嘅電視台都有嚟採訪，我哋好努力練好啲日文同佢哋做訪問，點知最後佢都係出咗啲我哋講廣東話嘅花絮，原來佢哋想表達連外國人都對呢間壽司店好有興趣，我哋講日文可能會令人誤會我哋唔係外國人，所以我哋擺咗個大烏龍，嘥咗啲緊張同練習！」
朝聖搭訕勝地 Jarvis出動撩女仔
明晚（3日）播出嘅一集，周奕瑋同陳嘉慧第一站去到澀谷新興潮點宮下公園，該處是擁有19間食店的美食街，除了可以一次過食勻日本各地美食外，更是當地年輕人的搭訕勝地。周奕瑋同陳嘉慧點了以滅火沙桶作器具的Mega Drink，上演小劇場教大家搭訕常用的日語，場面過癮；之後兩人猜包剪揼輸賭「誰要搭訕」，結果猜輸的Jarvis要出動撩女仔，最終Jarvis又能否成功搭訕？
460港元兩小時任食和牛
之後周奕瑋同陳嘉繼續帶大家食好西，兩人先是推介CP值超高的和牛燒肉放題，只要7,980日圓（約460港元）就可任食兩小時和牛，相當抵食！而針對唔食牛嘅觀眾，兩人則推介了可大歎吞拿魚刁鑽部位的吞拿魚專門店，如每條魚只有0.8%的魚腮背、吞拿魚心臟及腦天（即頭頂肉）等，當中最過癮的菜式是「中落」，「中落」是吞拿魚骨架上的肉糜，客人會獲發貝殼將之刮出品嚐，食到兩人舔晒脷！
三日兩夜人均消費只需3,000多港元？
去到行程最後一天，化身文青的兩人去到隅田River Walk打卡，再在晴空塔下野餐食人氣三文治。節目尾聲，兩人結算今次三日兩夜之旅使費，不連機票及住宿，人均只用了3,000多港元，相當抵玩。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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