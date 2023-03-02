請1日假去旅行｜周奕瑋夥陳嘉慧快閃東京 460港紙任食和牛+吞拿魚

TVB全新旅遊資訊節目《請1日假去旅行》將於今晚（2日）首播，本周播出一連兩集嘅「東京篇」，就找來「日本通」周奕瑋（Jarvis）與新拍檔陳嘉慧（Erica）擔任主持，帶同各位觀以最平靚正嘅價錢歎盡東京最新嘅必食餐廳！