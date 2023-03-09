請1日假去旅行｜36歲麥美恩被嫌太嘈零儀態 入行12年主持風格跟足森美有原因
《請1日假去旅行》麥美恩撩長腿Oppa交換聯絡
Mayanne、Joey一去到首爾就撞正韓國男團Treasure由外地返韓，兩人即時化身迷妹追星。遇見長腿Oppa，Mayanne口花花撩傾偈之餘，更乘機互相Follow社交帳號，認真好艷遇！其實Mayanne同Joey都係「是非精」，都拍過《學是學非》，兩人一齊經常「依嘩鬼叫」，歎薯仔排骨湯時，Mayanne更不顧儀態，即場表演吮骨絕技！
望再拍《兩個八婆去旅行》
Mayanne同Joey近日又為《請1日假去旅行》拍了一段「快問快答」影片，被問到對方在旅行中的小秘密，除了答大家都有「好嚴重水腫」外，Mayanne又爆Joey在小睡片刻後醒來都會大發脾氣。而趣事則是兩人去到邊都會打交，兼影響當地市容！兩人仲諗定第二季節目名，叫《兩個八婆去旅行》，地點就係去亞馬遜森林。
生日傳收戒指 竟然關節目事
Mayanne近日為慶祝36歲生日，連環出席多個慶生飯局，其中一場更有其緋聞男友許文軒（Edmond）出席，飯局上Mayanne收花又收戒指，被指同許文軒好事近，不過事後Mayanne就澄清戒指是和Joey在韓國拍節目時，用公司錢所買，花則是前經理人所送，而許文軒只送了香檳。
陷整容疑雲 全因狂食辣年糕出事
Mayanne日前亦有同一齊拍《森美旅行團》的拍檔，包括森美、吳若希和丁子朗，一齊食飯補祝Mayanne生日，森美更大讚Mayanne「瘦咗又靚咗」，懷疑她到韓國後順便整了容！Mayanne就解釋在韓國拍節目時狂食辣年糕，懷疑因此搞到味精過敏，眼皮同眼袋都腫到「連成一線」，好像剛整完容，似足「佛地魔」！
「大癲大肺」背後是「宅女」
Mayanne同森美合作多年，有指Mayanne直頭當森美係師傅，介跟足其主持風格！但其實在「大癲大肺」形象背後，Mayanne形容自己本身的性格是「宅女」，平時會坐下來沉思，但在電視上很少機會可以呈現這樣的自己。至於為什麼總是表現出「極度外向」，只因為自己缺乏安全感，唯有將自己「吱喳」一面放大。
2011年選港姐奪「梗頸四」入行
回到那些年，Mayanne回流香港後參加2011年的香港小姐競選，最終奪得第四名。當年冠軍係出爐最「最佳女配角」朱晨麗，亞軍朱希敏、季軍許亦妮。想當年Mayanne因為較豐滿的身形，被傳媒封為「龍躉村姑」！
被封「龍躉村姑」以為係指「鄰家女孩」
2015年麥美恩接受《公子會》訪問，坦言自己競選港姐時沒有太多報導，最深刻的記憶，是傳媒用「龍躉村姑」來形容她，但她當時對廣東話仍不太熟悉，因此笑言：「我以為村姑係指 Next Door Girl（鄰家女孩），幾 down to earth（貼地）、幾親切呀！」
麥美恩演技出色曾獲提名最佳女配
2020年，Mayanne首次獲提名最佳女配角，於《使徒行者3》飾演爆Seed（林峯飾）徒弟和卧底朱倩。麥美恩劇中以豹紋蕾絲裙造型出場，更要濕身，跟飾演嫖客的農夫有對手戲，笑彈百出！麥美恩僅得兩集戲份，但演技仍獲網民激讚。2021年，Mayanne更憑劇集《智能愛人》入圍「最佳女配角」最後五強。
奪「飛躍進步女藝員」
另一方面，麥美恩憑《森美旅行團》、《學是學非》等節目獲提名TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2017「最喜愛 TVB 節目主持」，同年更勇奪萬千星輝頒獎典禮2017「飛躍進步女藝員」。
細個睇衛星新聞苦練廣東話
身為加拿大土身土長的華人，卻能說出一口流利的廣東話，而清晰的咬字和發音是擔任主持最必要的條件，她在發表得獎感言時也提及：「細細個公公陪我做中文功課，陪我默書，我又陪公公睇衛星新聞。佢喺病床上都問我，『啊妹你做咗中文功課未？』20年後我喺台上可以答我有做功課啊。」
《請1日假去旅行》麥美恩、戴祖儀遊走首爾：
《請1日假去旅行》快問快答-麥美恩&戴祖儀篇：
希望真係拍得成第二季《兩個八婆去旅行》！
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