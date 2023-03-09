請1日假去旅行

請1日假去旅行｜36歲麥美恩被嫌太嘈零儀態 入行12年主持風格跟足森美有原因

最新娛聞
東方新地

廣告

麥美恩（Mayanne）孖戴祖儀（Joey）飛到首爾拍攝的旅遊節目《請1日假去旅行》即將播出，有網民就好擔心Mayanne加Joey會令節目變得太嘈，又指兩人進食時完全零儀態！本身是港姐出身的Mayanne，入行已有12年，形象一直「大癲大肺」，但她解釋背後其實有原因！

請1日假去旅行 麥美恩和戴祖儀一齊主持旅遊節目《請1日假去旅行》。
麥美恩和戴祖儀一齊主持旅遊節目《請1日假去旅行》。（圖片來源：TVB提供）

《請1日假去旅行》麥美恩撩長腿Oppa交換聯絡

Mayanne、Joey一去到首爾就撞正韓國男團Treasure由外地返韓，兩人即時化身迷妹追星。遇見長腿Oppa，Mayanne口花花撩傾偈之餘，更乘機互相Follow社交帳號，認真好艷遇！其實Mayanne同Joey都係「是非精」，都拍過《學是學非》，兩人一齊經常「依嘩鬼叫」，歎薯仔排骨湯時，Mayanne更不顧儀態，即場表演吮骨絕技！

請1日假去旅行 Mayanne被指好嘈兼零儀態！
Mayanne被指好嘈兼零儀態！（圖片來源：TVB提供）
請1日假去旅行 Mayanne歎薯仔排骨湯時表演吮骨絕技。
Mayanne歎薯仔排骨湯時表演吮骨絕技。（圖片來源：TVB提供）
請1日假去旅行 又口花花撩Oppa傾偈，更乘機互相Follow社交帳號。
又口花花撩Oppa傾偈，更乘機互相Follow社交帳號。（圖片來源：TVB提供）

望再拍《兩個八婆去旅行》

Mayanne同Joey近日又為《請1日假去旅行》拍了一段「快問快答」影片，被問到對方在旅行中的小秘密，除了答大家都有「好嚴重水腫」外，Mayanne又爆Joey在小睡片刻後醒來都會大發脾氣。而趣事則是兩人去到邊都會打交，兼影響當地市容！兩人仲諗定第二季節目名，叫《兩個八婆去旅行》，地點就係去亞馬遜森林。

請1日假去旅行 兩個八婆去亞馬遜森林旅行，真係想睇？
兩個八婆去亞馬遜森林旅行，真係想睇？（圖片來源：[email protected]綜藝）
請1日假去旅行 Mayanne爆Joey瞌完一陣起身就會發脾氣！
Mayanne爆Joey瞌完一陣起身就會發脾氣！（圖片來源：[email protected]綜藝）
請1日假去旅行 Joey補飛話只係會發好小好小脾氣。
Joey補飛話只係會發好小好小脾氣。（圖片來源：[email protected]綜藝）

生日傳收戒指 竟然關節目事

Mayanne近日為慶祝36歲生日，連環出席多個慶生飯局，其中一場更有其緋聞男友許文軒（Edmond）出席，飯局上Mayanne收花又收戒指，被指同許文軒好事近，不過事後Mayanne就澄清戒指是和Joey在韓國拍節目時，用公司錢所買，花則是前經理人所送，而許文軒只送了香檳。

請1日假去旅行 許文軒都有在自己IG澄清：「紥花唔關我事，個蛋糕都唔關我事但好好味)，隻戒指更加唔關我事！」
許文軒都有在自己IG澄清：「紥花唔關我事，個蛋糕都唔關我事(但好好味)，隻戒指更加唔關我事！」（圖片來源：[email protected]
請1日假去旅行 原來當日麥美恩父母亦有同場，許文軒在後面鬼崇避合照。
原來當日麥美恩父母亦有同場，許文軒在後面鬼崇避合照。（圖片來源：[email protected]

陷整容疑雲 全因狂食辣年糕出事

Mayanne日前亦有同一齊拍《森美旅行團》的拍檔，包括森美、吳若希和丁子朗，一齊食飯補祝Mayanne生日，森美更大讚Mayanne「瘦咗又靚咗」，懷疑她到韓國後順便整了容！Mayanne就解釋在韓國拍節目時狂食辣年糕，懷疑因此搞到味精過敏，眼皮同眼袋都腫到「連成一線」，好像剛整完容，似足「佛地魔」！

請1日假去旅行 吳若希帶埋老公一齊參加Mayanne生日飯局。
吳若希帶埋老公一齊參加Mayanne生日飯局。（圖片來源：[email protected]
請1日假去旅行 另一日開工，森美又再為Mayanne慶祝多次！
另一日開工，森美又再為Mayanne慶祝多次！（圖片來源：[email protected]
請1日假去旅行 2011年參選港姐入行的麥美恩，轉眼已入行9年。
2011年參選港姐入行的麥美恩，轉眼已入行12年。（圖片來源：tvb.com/[email protected]

「大癲大肺」背後是「宅女」

Mayanne同森美合作多年，有指Mayanne直頭當森美係師傅，介跟足其主持風格！但其實在「大癲大肺」形象背後，Mayanne形容自己本身的性格是「宅女」，平時會坐下來沉思，但在電視上很少機會可以呈現這樣的自己。至於為什麼總是表現出「極度外向」，只因為自己缺乏安全感，唯有將自己「吱喳」一面放大。

請1日假去旅行 【公子會】麥美恩︰我極嘈因為我冇安全感！ 豪放外表下其實是個⋯⋯
早在2013年，麥美恩就同森美合作主持《學是學非》，在節目中Mayanne放下港姐包袱，經常有爆笑演出，令其「傻大姐」形象深入民心！（圖片來源：新傳媒照片庫）

2011年選港姐奪「梗頸四」入行

回到那些年，Mayanne回流香港後參加2011年的香港小姐競選，最終奪得第四名。當年冠軍係出爐最「最佳女配角」朱晨麗，亞軍朱希敏、季軍許亦妮。想當年Mayanne因為較豐滿的身形，被傳媒封為「龍躉村姑」！

請1日假去旅行 【公子會】麥美恩︰我極嘈因為我冇安全感！ 豪放外表下其實是個⋯⋯
那些年Mayanne嘅「龍躉村姑」Look。（圖片來源：新傳媒照片庫）
請1日假去旅行 【公子會】麥美恩︰我極嘈因為我冇安全感！ 豪放外表下其實是個⋯⋯
依家都幾唔可能見到Mayanne再加著三點式泳衣。（圖片來源：新傳媒照片庫）
請1日假去旅行 【公子會】麥美恩︰我極嘈因為我冇安全感！ 豪放外表下其實是個⋯⋯
2011年港姐冠亞季軍分別係朱晨麗、朱希敏同許亦妮，Mayanne只得「梗頸四」。（圖片來源：新傳媒照片庫）

被封「龍躉村姑」以為係指「鄰家女孩」

2015年麥美恩接受《公子會》訪問，坦言自己競選港姐時沒有太多報導，最深刻的記憶，是傳媒用「龍躉村姑」來形容她，但她當時對廣東話仍不太熟悉，因此笑言：「我以為村姑係指 Next Door Girl（鄰家女孩），幾 down to earth（貼地）、幾親切呀！」

請1日假去旅行 麥美恩 港姐 麥美恩曾於《2011年度香港小姐競選》奪得第4名
出生於加拿大的Mayanne大學畢業後便隻身一人回港發展，和家人分隔兩地的她只能透過視像和家人通話。（圖片來源：TVB《2011年度香港小姐競選》截圖）
請1日假去旅行 麥美恩 港姐 08年參選港姐
Mayanne曾在《仨心友行3》中透露自己透過電話和家人維繫感情，而且面對工作時常報喜不報憂。（圖片來源：TVB《2011年度香港小姐競選》截圖）

麥美恩演技出色曾獲提名最佳女配

2020年，Mayanne首次獲提名最佳女配角，於《使徒行者3》飾演爆Seed（林峯飾）徒弟和卧底朱倩。麥美恩劇中以豹紋蕾絲裙造型出場，更要濕身，跟飾演嫖客的農夫有對手戲，笑彈百出！麥美恩僅得兩集戲份，但演技仍獲網民激讚。2021年，Mayanne更憑劇集《智能愛人》入圍「最佳女配角」最後五強。

請1日假去旅行 麥美恩 港姐 麥美恩劇中以豹紋蕾絲裙造型出場，更要濕身，非常性感！（圖片來源 ：TVB）
麥美恩劇中以豹紋蕾絲裙造型出場（圖片來源 ：TVB《使徒行者3》截圖）
請1日假去旅行 麥美恩決定跟Rocky交往
Mayanne憑《智能愛人》入圍「最佳女配角」最後五強。（圖片來源：TVB《智能愛人》劇照）

奪「飛躍進步女藝員」

另一方面，麥美恩憑《森美旅行團》、《學是學非》等節目獲提名TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2017「最喜愛 TVB 節目主持」，同年更勇奪萬千星輝頒獎典禮2017「飛躍進步女藝員」。

請1日假去旅行 麥美恩 港姐 麥美恩表示驚訝
麥美恩表示驚訝（圖片來源：TVB《萬千星輝頒獎典禮2017》截圖）

細個睇衛星新聞苦練廣東話

身為加拿大土身土長的華人，卻能說出一口流利的廣東話，而清晰的咬字和發音是擔任主持最必要的條件，她在發表得獎感言時也提及：「細細個公公陪我做中文功課，陪我默書，我又陪公公睇衛星新聞。佢喺病床上都問我，『啊妹你做咗中文功課未？』20年後我喺台上可以答我有做功課啊。」

請1日假去旅行 麥美恩 港姐 麥美恩落淚
麥美恩落淚（圖片來源：TVB《萬千星輝頒獎典禮2017》截圖）
請1日假去旅行 麥美恩 港姐 真・女漢子2018年發表得獎感言時，流淚流鼻水也只豪邁地擦擦而已。
真・女漢子2018年發表得獎感言時，流淚流鼻水也只豪邁地擦擦而已。（圖片來源：TVB《萬千星輝頒獎典禮2017》截圖）
請1日假去旅行 麥美恩 港姐 麥美恩 01
2018年麥美恩獲得飛躍獎。（圖片來源：[email protected]

《請1日假去旅行》麥美恩、戴祖儀遊走首爾：

《請1日假去旅行》快問快答-麥美恩&戴祖儀篇：

希望真係拍得成第二季《兩個八婆去旅行》！

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？

政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略

撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、[email protected]綜藝、[email protected][email protected]、新傳媒照片庫、tvb.com、TVB《2011年度香港小姐競選》截圖、TVB《使徒行者3》截圖、TVB《智能愛人》劇照、TVB《萬千星輝頒獎典禮2017》截圖資料或影片來源：[email protected]綜藝

讀者留言

熱門文章

 