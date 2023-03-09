請1日假去旅行｜36歲麥美恩被嫌太嘈零儀態 入行12年主持風格跟足森美有原因

麥美恩（Mayanne）孖戴祖儀（Joey）飛到首爾拍攝的旅遊節目《請1日假去旅行》即將播出，有網民就好擔心Mayanne加Joey會令節目變得太嘈，又指兩人進食時完全零儀態！本身是港姐出身的Mayanne，入行已有12年，形象一直「大癲大肺」，但她解釋背後其實有原因！