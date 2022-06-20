諸朋好友｜ 伍詠薇第一任丈夫去世被指剋夫貪財 遭律師逼供一支筆都分唔到

伍詠薇(伍姑娘)在無綫節目《諸朋好友》最後一集，與陳山聰以及陳敏之一起受訪，伍詠薇重提她的首段婚姻，當年19歲的她參選亞姐前已認識首任丈夫翁江培，對方大她31年，二人兩情相悅，可惜婚姻只維持了13日，翁江培突然病逝，當時伍詠薇被指剋夫及斂財，她在訪問中憶述當年如何被夫家律師逼供，莫講話一蚊遺產，就連一支筆都分唔到。