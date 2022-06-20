諸朋好友｜ 伍詠薇第一任丈夫去世被指剋夫貪財 遭律師逼供一支筆都分唔到
伍詠薇親眼目擊前夫被急救
伍詠薇在無綫節目《諸朋好友》中憶述當年參選亞洲小姐，全因前夫翁江超的鼓勵，19歲認識拍拖兩年便結婚，伍詠薇坦言很愛對方，想跟對方結婚生小朋友，可惜這段婚姻只維持了13日。伍詠薇說：「嗰時我喺深圳登台，唱夜晚11點嗰啲場，佢行開咗一陣，我唱完之後出去，有人通知我話你老公唔得喇，已經去咗醫院……打開門就見到醫護人員為佢進行心藏施壓……最後話佢唔得喇，我幫佢除下婚戒，用手為佢合上眼睛，睇住佢離開，當時我仍未識喊。」
外界指伍詠薇剋夫
伍詠薇的第一段婚姻就此結束，她感慨地說：「我好感恩翁生喺我生命出現過，呢個男人喺我生命中係不可多得嘅。」翁江培離世後，伍詠薇的經歷非常坎坷：「當時好多人話我剋夫……好多難聽嘅說話，將佢哋嘅負能量都發洩晒喺我身上。」伍詠薇意志消沉，終日游手好閒，留連酒吧喝酒麻醉自己，幸好當時在亞視任監製的梁材遠把她撿回去亞洲拍劇，讓她演女一，伍詠薇重回人生軌道。
伍詠薇被夫家律師大逼供
伍詠薇失去摯愛心感悲痛，她坦言外界以為她在丈夫離世後得到一筆遺產，但原來伍詠薇一無所有，甚示連亡夫生前經常用的一支筆，她想留作紀念都被夫家人取走。伍詠薇憶述當年遭到夫家的代表律師逼供，指翁生的錢全都凍結了，要她把翁生買過給她的物業和車等財物都要交代，她說：「我咪答冇囉，佢問咗幾次我都係答冇，佢就叫我『要講真話喎，如果真係有嘅話，你攞咗去呢，咁係唔得』，我話我真係冇呀，嗰下我嘅眼淚先出嚟，我覺得好痛苦，被人誣衊好委屈。」那段時期的伍詠薇絕對不易過，多年後才能走出陰霾。
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伍詠薇講得好激動！
常見問題
伍詠薇當年為何在丈夫離世後一無所有？
伍詠薇憶述當年遭到夫家的代表律師逼供，更話連一支筆都⋯⋯詳情請看
伍詠薇被指剋夫，佢當年如何重回人生軌道？
伍詠薇表示當年經歷非常坎坷，更多得某監製對佢伸出援手⋯⋯詳情請看
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