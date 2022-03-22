講你都唔信｜林秀怡直擊女藝人出埠兼出軌「前戲」：呢個女仔好曳曳
曾志偉在2021年初返TVB做無綫副總經理，去到9月就升埋做總經理，提拔不少藝人，除了「波波」黃婧靈，仲有林秀怡，獲提拔做《講你都唔信》主持，擅長爆料的林秀怡，早前在J2節目《七線人棄王》已展現爆料才能，率先料爆提及親身經歷一件「女藝人出軌」事件，仲話「呢個女仔好曳曳！」
林秀怡爆響口：喺間房到逗留咗一個鐘
《七線人棄王》除咗有多位「奀星」之後，當然唔少得「前輩」撐場，林秀怡作為「奀星之友」，當然有備而來，就喺「七線爆料王」的環節中大爆親身經歷：「我試過出埠嘅時候有個女仔好驚自己一個一間房，佢應該係好驚自己一個人瞓，當時我知道佢係有一個固定嘅男朋友，夜晚食完飯之後佢就問一位男士，可唔可以陪佢瞓或者去佢間房瞓，原因係因為怕黑。」聽完前奏，「現場觀眾」都不禁因為「該女子」當眾詢問而嘩聲四起，林秀怡繼續爆：「跟住之後我就覺得呢個女仔曳曳，因為我本身識佢男朋友。（佢男朋友係邊個？）總之係一個出外地嘅節目，我見到呢個女仔咁啦，然後呢個女仔好曳曳，好彩個男士係冇應承，不過就送咗佢返房，喺間房到逗留咗一個鐘度就走咗。」
7名嫌疑人
雖然林秀怡在節目中繪形繪聲，但回應傳媒訪問時她就表示不便透露人名或節目名。然而，其實林秀怡的「出埠」機會不多，最有可能的就是2018年的《大玩特玩》，當時她曾跟隨劇組到江門和惠州取景，當中除了林秀怡外，還有7位女藝人，到底誰人才是「有男朋友」、「怕黑」、「與林秀怡出埠」。
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