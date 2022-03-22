講你都唔信｜林秀怡直擊女藝人出埠兼出軌「前戲」：呢個女仔好曳曳

曾志偉在2021年初返TVB做無綫副總經理，去到9月就升埋做總經理，提拔不少藝人，除了「波波」黃婧靈，仲有林秀怡，獲提拔做《講你都唔信》主持，擅長爆料的林秀怡，早前在J2節目《七線人棄王》已展現爆料才能，率先料爆提及親身經歷一件「女藝人出軌」事件，仲話「呢個女仔好曳曳！」