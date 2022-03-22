林秀怡

講你都唔信｜林秀怡直擊女藝人出埠兼出軌「前戲」：呢個女仔好曳曳

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曾志偉在2021年初返TVB做無綫副總經理，去到9月就升埋做總經理，提拔不少藝人，除了「波波」黃婧靈，仲有林秀怡，獲提拔做《講你都唔信》主持，擅長爆料的林秀怡，早前在J2節目《七線人棄王》已展現爆料才能，率先料爆提及親身經歷一件「女藝人出軌」事件，仲話「呢個女仔好曳曳！」

林秀怡 雖然入行多年，幾位「奀星」分分鐘連樣都認唔到。
「七線」藝人，包括「角色死亡率高達100%」的陳俊堅、「演出作品超過100套、但對白未必夠100字」的鄭雋熹、「古惑仔專員」程浩駿、「御用禮儀先生」林浩文和「永遠的舞男」姚宏遠（圖片來源：《七線人棄王》YouTube截圖）
林秀怡話覺得佢好曳曳！
林秀怡話覺得佢好曳曳！（圖片來源：《七線人棄王》截圖）

林秀怡爆響口：喺間房到逗留咗一個鐘

《七線人棄王》除咗有多位「奀星」之後，當然唔少得「前輩」撐場，林秀怡作為「奀星之友」，當然有備而來，就喺「七線爆料王」的環節中大爆親身經歷：「我試過出埠嘅時候有個女仔好驚自己一個一間房，佢應該係好驚自己一個人瞓，當時我知道佢係有一個固定嘅男朋友，夜晚食完飯之後佢就問一位男士，可唔可以陪佢瞓或者去佢間房瞓，原因係因為怕黑。」聽完前奏，「現場觀眾」都不禁因為「該女子」當眾詢問而嘩聲四起，林秀怡繼續爆：「跟住之後我就覺得呢個女仔曳曳，因為我本身識佢男朋友。（佢男朋友係邊個？）總之係一個出外地嘅節目，我見到呢個女仔咁啦，然後呢個女仔好曳曳，好彩個男士係冇應承，不過就送咗佢返房，喺間房到逗留咗一個鐘度就走咗。」

林秀怡 「奀星」話羨慕喎！
「奀星」話羨慕喎！（圖片來源：《七線人棄王》截圖）

7名嫌疑人

雖然林秀怡在節目中繪形繪聲，但回應傳媒訪問時她就表示不便透露人名或節目名。然而，其實林秀怡的「出埠」機會不多，最有可能的就是2018年的《大玩特玩》，當時她曾跟隨劇組到江門和惠州取景，當中除了林秀怡外，還有7位女藝人，到底誰人才是「有男朋友」、「怕黑」、「與林秀怡出埠」。

林秀怡 當年《大玩特玩》個個都係有料之人。
當年《大玩特玩》個個都係有料之人。（圖片來源：[email protected]
女主持包括：林秀怡。
女主持包括：林秀怡。（圖片來源：《大玩特玩》截圖）
林秀怡 仲有陳芷尤。
仲有陳芷尤。（圖片來源：《大玩特玩》截圖）
林秀怡 朱智賢、黃美棋。
朱智賢、黃美棋。（圖片來源：《大玩特玩》截圖）
林秀怡 仲有陳嘉桓。拍攝時曾經著上幼帶掛頸款比堅尼嘅Rose唔知係件泳衣問題定減肥未成功嘅關係，副乳非常唔爭氣咁走咗出嚟！。
仲有陳嘉桓。拍攝時曾經著上幼帶掛頸款比堅尼嘅Rose唔知係件泳衣問題定減肥未成功嘅關係，副乳非常唔爭氣咁走咗出嚟！。（圖片來源：《大玩特玩》截圖）
林秀怡
（圖片來源：《大玩特玩》截圖）
林秀怡 仲有邵珮詩。
仲有邵珮詩。（圖片來源：[email protected]
林秀怡 同埋歐陽巧瑩。
同埋歐陽巧瑩。（圖片來源：[email protected]
林秀怡
（圖片來源：《大玩特玩》截圖）
林秀怡
（圖片來源：《大玩特玩》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB圖片、截圖

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