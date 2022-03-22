講你都唔信｜曾志偉邀嘉賓爆「秘密」估真假 被指抄汪明荃《娛樂大家》？
曾志偉出山孖住「大師兄」錢嘉樂主持《講你都唔信》，一度被網民以為《獎門人》返嚟啦﹗《講你都唔信》以全新遊戲節目作介紹，不過有網民發現又係炒冷飯，同2019年汪明荃主持的《娛樂大家》其中一個遊戲環節「真假話題」似到 十足十﹗
講你都唔信｜曾志偉愛將波波任首集嘉賓
曾志偉主持的《講你都唔信》每集會請不同嘉賓，分成兩組比賽，以不同主題大爆「秘密」，並由另一隊估內容真定假﹗首集（21日）嘉賓有「烈女隊」波波黃婧靈、江美儀及莊思敏，而「兄弟幫隊」有Bob林盛斌、范振鋒及王梓軒﹗
波波露Bra帶講中學瘀事
《講你都唔信》首集主題大爆人生瘀事，波波黃婧靈出場自爆中四時，有一日放學到銅鑼灣商場電梯上跌倒，成條校裙揭起並露出粉紅色內褲，同學即時反應沒有上前把她扶起，而是大叫「粉紅色」從此波波被封為「銅鑼灣粉紅色」，現場男士個個大叫：「嘩﹗好有畫面﹗」、「跌親唔驚，有私家氣墊」，Bob唔信係真仲抵死話：「點會跌完依家變作咁？腫咗咩？」
講你都唔信｜阿Bob被認錯做鵬哥？
向阿姐致敬？
曾志偉出山主持的全新遊戲節目，周一至三晚十時半播出，不過有眼利網民指遊戲節目同汪明荃三年前主持的《娛樂大家》，其中一個遊戲環節「真假話題」好相似﹗其中一集最經典的是羅仲謙（現改名羅子溢）自爆曾為追楊怡（現改名楊茜堯）在冬天晚上跳海示愛，羅仲謙爆：「嗰時佢大我，本來係戲言，點知我真係跳落去，游出去浮台大叫『你可唔可以做我女朋友』，不過嗰時佢冇理我﹗」大家都話太誇張唔信，點知原來係真嘅﹗
《娛樂大家》羅仲謙自爆示愛經過：
講你都唔信｜又擺馮盈盈、江嘉敏上枱？
《講你都唔信》一共有九集，除了鐵膽曾志偉和錢嘉樂之外，主持還有馮盈盈、鄭衍峰、丁子朗、方紹聰、江嘉敏、林秀怡等，每集會有不同主持組合，另外每集安排兩組嘉賓亮相，嘉賓需要猜出誰人是說假話。最近傳出馮盈盈唔聽話被掟入雪櫃，今次解凍全靠曾經理，曾志偉承認是他去搵馮盈盈主持﹗而馮盈盈死對頭江嘉敏都有份，未知會否又安排一起增加節目話題及效果﹗