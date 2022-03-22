講你都唔信｜曾志偉邀嘉賓爆「秘密」估真假 被指抄汪明荃《娛樂大家》？

曾志偉出山孖住「大師兄」錢嘉樂主持《講你都唔信》，一度被網民以為《獎門人》返嚟啦﹗《講你都唔信》以全新遊戲節目作介紹，不過有網民發現又係炒冷飯，同2019年汪明荃主持的《娛樂大家》其中一個遊戲環節「真假話題」似到 十足十﹗