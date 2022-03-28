講你都唔信｜馮盈盈靠曾志偉出雪櫃 與過氣男友鄭衍峰合體瘋狂被玩
曾志偉今周率馮盈盈同鄭衍峰主持《講你都唔信》，早前被爆犯三宗罪被無綫怒掟入雪櫃，有指全靠曾志偉出馬令馮盈盈得以解凍，在短時間得以解凍再亮相幕前，當然要付出代價，就是與過氣緋聞男友鄭衍峰合體主兼被玩，搶晒嘉賓鏡﹗
馮盈盈解凍後首亮相《講你都唔信》
曾志偉聯同錢嘉樂這次帶領馮盈盈及鄭衍峰為第二輪比賽擔任主持，今(28 日)明兩晚節目嘉賓分別為肥媽、薛家燕、陸浩明、阮兆祥、鄧兆尊、何遠東、曹永廉、車婉婉及商天娥，三隊人馬將分別圍繞「第一次」及「講你都唔信」兩大主題進行講故仔技巧大比併。
馮盈盈犯三宗罪被掟入雪櫃 被飛出《逆天奇案》續集
曾志偉幫口澄清馮盈盈無被雪
今周《講你都唔信》焦點全落在馮盈盈上， 除了因曾與鄭衍峰傳緋聞，早前被雪藏有傳其中一個原因都同呢單緋聞有莫大關係，及後又證實患上新冠肺炎，雖然被雪新聞依然多多。曾志偉早前接受無綫節目《東張西望》
訪問時，就以「四両撥千斤」方式為馮盈盈澄清傳聞：「邊個人入過雪櫃啫？呢度冇人入雪櫃，其實佢去咗隔離拉番佢返嚟咋﹗」錢嘉樂亦幫口:「傳吓傳吓就變咗第二件事，人哋隔離之嘛，又話人哋雪藏。」不過曾志偉就坦言是他邀請FYY一起主持節目﹗相信非「獎門人」出馬，馮盈盈還在雪櫃中﹗
錢嘉樂當眾追問緋聞
其後《東張》主持追問志偉是否睇中馮盈盈與鄭衍峰是過氣情侶，所以專誠「撮合」二人，曾志偉就答：「我從來唔知呢啲嘢喎，原來你哋已經過咗氣…」馮盈盈及鄭衍峰慌張答:「緋聞啫﹗緋聞啫﹗」錢嘉樂搭嘴追問二人緋聞是否屬實，馮盈盈同鄭衍峰神同步、默契十足答：「講你都唔信啦﹗」
家燕姐分享第一次失身？
在《講你都唔信》薛家燕及肥媽要自爆「第一次」大感頭痛，家燕姐透露事前有向肥媽求救，表示有意分享第一次險失身經歷，肥媽聞言即預告內容「好激」，隨後又搞笑指自己無話可說：「第一次咁耐嘅嘢我唔記得，然後叫我講感情喎，我話吓？我冇乜咋噃。」
商天娥自備陳年剪報
久未露面的商天娥亦同樣為上節目做足準備，笑言帶備了陳年珍貴剪報做證據：「因為我會講一啲陳年往事，公布結果之後，我要證實真定假嘛，又或者我會講啲真嘅，又加啲假嘅落去，大家唔知嘛。」問到會否同時開心 Share 當年性感美照，商天娥則大賣關子﹗