講你都唔信

講你都唔信｜馮盈盈靠曾志偉出雪櫃 與過氣男友鄭衍峰合體瘋狂被玩

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曾志偉今周率馮盈盈同鄭衍峰主持《講你都唔信》，早前被爆犯三宗罪被無綫怒掟入雪櫃，有指全靠曾志偉出馬令馮盈盈得以解凍，在短時間得以解凍再亮相幕前，當然要付出代價，就是與過氣緋聞男友鄭衍峰合體主兼被玩，搶晒嘉賓鏡﹗

馮盈盈解凍後首亮相《講你都唔信》

曾志偉聯同錢嘉樂這次帶領馮盈盈及鄭衍峰為第二輪比賽擔任主持，今(28 日)明兩晚節目嘉賓分別為肥媽、薛家燕、陸浩明、阮兆祥、鄧兆尊、何遠東、曹永廉、車婉婉及商天娥，三隊人馬將分別圍繞「第一次」及「講你都唔信」兩大主題進行講故仔技巧大比併。

馮盈盈 講你都唔信
馮盈盈因為唔聽話被雪，有傳之前公司想她低調戀情，但她卻頻頻與鄭衍峰高調放閃，與公司持不同意見﹗（圖片來源：TVB）
馮盈盈 講你都唔信
馮盈盈在節目中七情上面﹗（圖片來源：TVB）
講你都唔信 馮盈盈 三宗罪 雪櫃 宋宛穎
馮盈盈之前不時高調與鄭衍峰放閃，有指激怒了無綫﹗（圖片來源：[email protected]

馮盈盈犯三宗罪被掟入雪櫃 被飛出《逆天奇案》續集

曾志偉幫口澄清馮盈盈無被雪

今周《講你都唔信》焦點全落在馮盈盈上， 除了因曾與鄭衍峰傳緋聞，早前被雪藏有傳其中一個原因都同呢單緋聞有莫大關係，及後又證實患上新冠肺炎，雖然被雪新聞依然多多。曾志偉早前接受無綫節目《東張西望》
訪問時，就以「四両撥千斤」方式為馮盈盈澄清傳聞：「邊個人入過雪櫃啫？呢度冇人入雪櫃，其實佢去咗隔離拉番佢返嚟咋﹗」錢嘉樂亦幫口:「傳吓傳吓就變咗第二件事，人哋隔離之嘛，又話人哋雪藏。」不過曾志偉就坦言是他邀請FYY一起主持節目﹗相信非「獎門人」出馬，馮盈盈還在雪櫃中﹗

馮盈盈 講你都唔信
曾志偉、錢嘉樂當眾問馮盈盈、鄭衍峰戀情，二人口徑一致，分咗手默契依然十足﹗（圖片來源：《東張西望》截圖）

錢嘉樂當眾追問緋聞

其後《東張》主持追問志偉是否睇中馮盈盈與鄭衍峰是過氣情侶，所以專誠「撮合」二人，曾志偉就答：「我從來唔知呢啲嘢喎，原來你哋已經過咗氣…」馮盈盈及鄭衍峰慌張答:「緋聞啫﹗緋聞啫﹗」錢嘉樂搭嘴追問二人緋聞是否屬實，馮盈盈同鄭衍峰神同步、默契十足答：「講你都唔信啦﹗」

馮盈盈 講你都唔信
呢個星期《講你都唔信》主持換上馮盈盈同鄭衍峰﹗（圖片來源：TVB）

家燕姐分享第一次失身？

在《講你都唔信》薛家燕及肥媽要自爆「第一次」大感頭痛，家燕姐透露事前有向肥媽求救，表示有意分享第一次險失身經歷，肥媽聞言即預告內容「好激」，隨後又搞笑指自己無話可說：「第一次咁耐嘅嘢我唔記得，然後叫我講感情喎，我話吓？我冇乜咋噃。」

馮盈盈 講你都唔信
陸浩明、薛家燕和肥媽擔任呢兩集嘉賓﹗（圖片來源：TVB）
講你都唔信 馮盈盈 薛家燕要在節目中分享「第一次」﹗
薛家燕要在節目中分享「第一次」﹗（圖片來源：TVB）

商天娥自備陳年剪報

久未露面的商天娥亦同樣為上節目做足準備，笑言帶備了陳年珍貴剪報做證據：「因為我會講一啲陳年往事，公布結果之後，我要證實真定假嘛，又或者我會講啲真嘅，又加啲假嘅落去，大家唔知嘛。」問到會否同時開心 Share 當年性感美照，商天娥則大賣關子﹗

講你都唔信 馮盈盈 商天娥當年身為當紅花旦，靚到不得了﹗
商天娥當年身為當紅花旦，靚到不得了﹗（圖片來源：TVB）
講你都唔信 馮盈盈 商天娥玩得好認真﹗
商天娥玩得好認真﹗（圖片來源：TVB）
講你都唔信 馮盈盈 呢兩集仲有阮兆祥、何遠東和鄧兆尊﹗
呢兩集仲有阮兆祥、何遠東和鄧兆尊﹗（圖片來源：TVB）

講你都唔信｜曾志偉邀嘉賓爆「秘密」估真假 被指抄汪明荃《娛樂大家》？

撰文：東方新地圖片來源：TVB、《東張西望》截圖、[email protected]

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