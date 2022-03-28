講你都唔信｜馮盈盈靠曾志偉出雪櫃 與過氣男友鄭衍峰合體瘋狂被玩

曾志偉今周率馮盈盈同鄭衍峰主持《講你都唔信》，早前被爆犯三宗罪被無綫怒掟入雪櫃，有指全靠曾志偉出馬令馮盈盈得以解凍，在短時間得以解凍再亮相幕前，當然要付出代價，就是與過氣緋聞男友鄭衍峰合體主兼被玩，搶晒嘉賓鏡﹗