31歲台灣網紅謝侑芯浴室猝死！黃明志現場涉毒被捕後獲保釋自爆遭「勒索」
謝侑芯浴室昏迷不治 黃明志現場施救
根據馬來西亞警方透露，事件發生在10月22日下午1時40分，警方接報一名台灣女子倒臥在吉隆坡某高級酒店房間的浴缸內。當警方及救護員趕到現場時，發現馬來西亞歌手黃明志也在房間內。黃明志向警方表示，當他發現謝侑芯昏迷時已即時為她施救，可惜最終未能令她甦醒。警方在黃明志身上搜出9粒疑似毒品的藍色藥丸，隨即將他拘捕。
黃明志否認控罪 怒斥勒索行為
黃明志隨後依《1952年危險毒品法令》藏毒及濫用毒品罪被起訴，他否認所有控罪，目前已保釋外出。黃明志在社交平台發文回應事件，表示「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多」。他更透露這幾天遭到勒索，強調「如果你想繼續玩，我們隨時奉陪到底」。黃明志亦批評救護車遲到將近一個小時，怒罵「我真的不知道999這個號碼是拿來做什麼用的」。
謝侑芯護理師轉網紅 擁53萬粉絲
謝侑芯原本是一名護理師，因此有「護理系女神」的稱號，後來轉型為網紅、直播主和模特兒，在網路上擁有超過53萬粉絲。她外型甜美、身材姣好，曾透露自己無名指少一截是因為國中時在家裡的鐵工廠幫忙，不慎被油壓機壓斷。據經紀人透露，謝侑芯的死因是「突如其來的健康意外」，疑為心臟病發作。警方初步調查發現，謝侑芯遺體未有表面傷痕，法醫將進一步了解確切死因。
網民震驚質疑 要求徹查真相
事件曝光後，網民紛紛表達震驚，有人留言「31歲就這樣走了，太可惜了」、「為什麼黃明志會在現場？太奇怪了」。也有網民質疑事件的真實性，「這麼年輕怎麼會突然心臟病發？」、「希望警方能徹查真相，不要草草了事」。部分網民則對黃明志表示同情，認為「他只是好心施救，不應該被懷疑」，但也有人質疑「為什麼身上會有藥丸？」。目前警方仍在調查中，預計需要兩至三個月才能有最終報告。
台灣「導彈cup」護士震撼登場 派福利搞到193差啲「有反應」
ViuTV節目《晚吹 – 404_886流量密碼》集集都會請來唔同嘅台灣網紅，摯年播出的一集就請來「導彈cup」的靚女護士謝侑芯（Iris）。節目中Iris除咗大方分享自己的感情事之外，仲大派福利比阿Dee同193，睇到現場工作人員都超羨慕！Iris仲自爆埋自己個人平台的訂閱收入，超驚人嘅數字更嚇到兩位主持完全反應唔到……
謝侑芯遇唔負責任男朋友果斷分手
Iris在節目一開始先分享自己的職業，任職護士的Iris仲大方分享自己曾經同醫美醫生的感情事，更因為對方「脫產」兼唔負責任分手：「他的自己的房子，車子全部都『脫產』（轉移）到媽媽名下，然後每個月的收入他也都全給他媽媽名下。」Iris隨後大爆前男友「脫產」的原因：「如果有碰到醫療糾紛，他可以說自己沒錢」，狠批前男友不負責任的行為。
謝侑芯「胸狠」上陣示範CPR
Iris除咗分享自己的感情事之外，仲喺現場大派福利益193同阿Dee！Iris先挑戰以公主抱抱起193，不過就因為對方太重而齊齊跌落波波池。193仲超搞笑表示：「我有啲緊張，因為有啲嘢頂住我」、「我驚佢再頂住我，我就會有啲嘢頂住佢！」之後Iris更換上低胸小背心出場，仲超「胸湧」上陣對住阿Dee示範CPR，阿Dee仲以為驚摸到對方嘅大髀而將手放上身，不過就被193揶揄：「做咩撳住下面啊？你驚會飛起啊？」令Iris都齊齊笑到失控！
謝侑芯自爆訂閱平台驚人收入
Iris在節目上亦透露自己有經營訂閱制的付費平台，短短做咗2、3年就已經有超驚人收入：「我做了2、3年，業績已經超過100萬（約800萬港元）美金了」，更大方公開最貴的plan的價錢及訂閱人數：「最貴的是$900美金（約$7000港元）一個月」、「因為$900美金真的滿貴，大概200多個（訂閱）。」193仲好奇問Iris訂閱後可睇到咩，對方大方表示：「可以看到你想要看的」，不過會唔會有除衫的內容就要：「視乎關係和感覺」。