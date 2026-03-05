《愛回家》男星退隱江湖神秘離巢 《新聞女王2》成告別作 曾爆偷食失婚貴婦

最新娛聞
東方新地

廣告

愛回家》劇中御用多元宇宙匪徒「何賊」謝可逸突然神秘離巢，不但TVB藝員網站已刪除其名字，連個人社交平台都轉為私人模式，行蹤極度低調。這位身高192cm的高大演員，曾經因為一宗「偷食失婚貴婦」醜聞震驚娛樂圈，如今悄然退出幕前，背後真相令人好奇！

謝可逸神秘離巢 最新劇集已換人演出

據悉最新一集《愛回家》中，賊人角色已經改由不知名新演員飾演，令不少劇集粉絲感到可惜。謝可逸自2014年入職TVB至今專演奸角，憑藉其身型高大的優勢，每次出場向根叔行劫時不用多講對白已經自帶氣場，成為觀眾印象深刻的反派角色。入行以來他主要飾演小混混、手下、討債人士、公司職員等角色，最知名演出是2020年取代周柏豪在《使徒行者3》飾演歡喜哥近身助手。

謝可逸 愛回家 TVB藝員網站已刪除其名字（圖片來源：TVB）
TVB藝員網站已刪除其名字（圖片來源：TVB）
謝可逸 愛回家 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
謝可逸 愛回家 「何賊」是《愛回家》反派代表，在劇中不時出現。（圖片來源：TVB）
「何賊」是《愛回家》反派代表，在劇中不時出現。（圖片來源：TVB）
謝可逸 愛回家 網民都大讚謝可逸無論做奸角或者搞笑角色都做得好成功！（圖片來源：TVB）
網民都大讚謝可逸無論做奸角或者搞笑角色都做得好成功！（圖片來源：TVB）
謝可逸 愛回家 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

《新聞女王2》成告別作 角色提早收工

謝可逸最後一次演出是在《新聞女王2》飾演SNK攝影師及工程部主管九哥，在第13集講到收受利益拒絕上庭潛逃海外後，該角色戲份已提早結束，似乎暗示著他即將告別TVB的決定。這個安排讓不少觀眾回想起他過往在螢幕上的精彩表現，對於這位專業奸角演員的離開感到惋惜。

謝可逸 愛回家 （圖片來源：）
（圖片來源：）

2020年爆出偷食醜聞 被指背叛歌手女友

回顧謝可逸的演藝生涯，最轟動的莫過於2020年11月爆出的感情醜聞。當時他被指背叛相戀6年的歌手女友謝文欣，與一名失婚貴婦交往，更讓女方懷孕和計劃結婚。這宗醜聞在娛樂圈引起極大迴響，因為謝可逸一直以來都保持低調形象，突然捲入如此複雜的三角關係令人震驚。事件曝光後，他隨即向傳媒否認一切傳聞，表示覺得沒有需要澄清。

謝文欣證實早已分手 聚少離多成分手原因

面對外界質疑，謝文欣當時表示兩人早已在年初分手，原因是聚少離多令男方認為戀情沒有結果，並對其私事不予更多回應。這個回應某程度上為謝可逸解圍，但同時也證實了兩人感情確實出現問題。儘管醜聞鬧得沸沸揚揚，謝可逸的演出機會並無特別減少，多齣合拍劇如《黑色月光》《破毒強人》仍見其身影，只是個人活動已轉為低調。

網民熱議何賊退場 懷念經典奸角演出

謝可逸離巢的消息傳出後，不少網民在社交平台表達不捨之情。有粉絲留言「何賊真係好經典，每次出場都好有氣勢」、「192cm身高做奸角真係好有說服力」、「希望佢喺其他地方都有好發展」。亦有觀眾好奇他離開TVB後的去向，猜測他可能轉投其他電視台或者專注幕後工作，但目前謝可逸本人並未對離巢一事作出任何公開回應。

謝可逸 愛回家 （圖片來源：IG@ally_manyan）
（圖片來源：IG@ally_manyan）
謝可逸 愛回家 謝文欣曾與謝可逸拍拖6年，最後疑「被分手」。（圖片來源：IG@ally_manyan）
謝文欣曾與謝可逸拍拖6年，最後疑「被分手」。（圖片來源：IG@ally_manyan）
謝可逸 愛回家 《奔跑吧！勇敢的女人們》中謝可逸飾演廣告導演勁搶Fo。（圖片來源：TVB）
《奔跑吧！勇敢的女人們》中謝可逸飾演廣告導演勁搶Fo。（圖片來源：TVB）
謝可逸 愛回家 謝可逸曾在去年中播出的《反黑英雄》演販毒集團阿頭「太子」。（圖片來源：TVB）
謝可逸曾在去年中播出的《反黑英雄》演販毒集團阿頭「太子」。（圖片來源：TVB）
謝可逸 愛回家 謝可逸曾在《使徒行者3 》飾演「歡喜哥」許紹雄的得力助手阿鼎，跟林峯有連環對決槍戰戲，出鏡率不少。（圖片來源：《使徒行者3 》截圖）
謝可逸曾在《使徒行者3 》飾演「歡喜哥」許紹雄的得力助手阿鼎，跟林峯有連環對決槍戰戲，出鏡率不少。（圖片來源：《使徒行者3 》截圖）

圖片來源：TVB、IG@ally_manyan、《使徒行者3 》截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 