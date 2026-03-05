《愛回家》男星退隱江湖神秘離巢 《新聞女王2》成告別作 曾爆偷食失婚貴婦
謝可逸神秘離巢 最新劇集已換人演出
據悉最新一集《愛回家》中，賊人角色已經改由不知名新演員飾演，令不少劇集粉絲感到可惜。謝可逸自2014年入職TVB至今專演奸角，憑藉其身型高大的優勢，每次出場向根叔行劫時不用多講對白已經自帶氣場，成為觀眾印象深刻的反派角色。入行以來他主要飾演小混混、手下、討債人士、公司職員等角色，最知名演出是2020年取代周柏豪在《使徒行者3》飾演歡喜哥近身助手。
《新聞女王2》成告別作 角色提早收工
謝可逸最後一次演出是在《新聞女王2》飾演SNK攝影師及工程部主管九哥，在第13集講到收受利益拒絕上庭潛逃海外後，該角色戲份已提早結束，似乎暗示著他即將告別TVB的決定。這個安排讓不少觀眾回想起他過往在螢幕上的精彩表現，對於這位專業奸角演員的離開感到惋惜。
2020年爆出偷食醜聞 被指背叛歌手女友
回顧謝可逸的演藝生涯，最轟動的莫過於2020年11月爆出的感情醜聞。當時他被指背叛相戀6年的歌手女友謝文欣，與一名失婚貴婦交往，更讓女方懷孕和計劃結婚。這宗醜聞在娛樂圈引起極大迴響，因為謝可逸一直以來都保持低調形象，突然捲入如此複雜的三角關係令人震驚。事件曝光後，他隨即向傳媒否認一切傳聞，表示覺得沒有需要澄清。
謝文欣證實早已分手 聚少離多成分手原因
面對外界質疑，謝文欣當時表示兩人早已在年初分手，原因是聚少離多令男方認為戀情沒有結果，並對其私事不予更多回應。這個回應某程度上為謝可逸解圍，但同時也證實了兩人感情確實出現問題。儘管醜聞鬧得沸沸揚揚，謝可逸的演出機會並無特別減少，多齣合拍劇如《黑色月光》《破毒強人》仍見其身影，只是個人活動已轉為低調。
網民熱議何賊退場 懷念經典奸角演出
謝可逸離巢的消息傳出後，不少網民在社交平台表達不捨之情。有粉絲留言「何賊真係好經典，每次出場都好有氣勢」、「192cm身高做奸角真係好有說服力」、「希望佢喺其他地方都有好發展」。亦有觀眾好奇他離開TVB後的去向，猜測他可能轉投其他電視台或者專注幕後工作，但目前謝可逸本人並未對離巢一事作出任何公開回應。