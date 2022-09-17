謝嘉怡

27歲謝嘉怡由蘇格蘭返港 拍片展望將來 驚現老態自認似30歲

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還記得兩年前謝嘉怡以海外佳麗身份來港參加2020年港姐，中英混血的她驚為天人，被讚是近年最美的港姐之一。不過謝嘉怡亦逃不過混血兒「唔襟老」的命運，近月放完大假從蘇格蘭返港，謝嘉怡素顏拍片分享2022年下半年的願望，被指顏值跌晒Watt仲現老態，剛慶祝完27歲生日的謝嘉怡更自認似30歲！

謝嘉怡 剛度過了27歲的謝嘉怡早前由蘇格蘭返港。
剛度過了27歲的謝嘉怡早前由蘇格蘭返港。（圖片來源：[email protected] Lisa-marie tse 謝嘉怡）
謝嘉怡 謝嘉怡返港後被指黑咗又健碩咗，而她亦好勤力做運動。
謝嘉怡返港後被指黑咗又健碩咗，而她亦好勤力做運動。（圖片來源：[email protected]_tse）

謝嘉怡放完悠長假期唔同晒

通常放完大假都會充滿電狀態大勇，不過2020年港姐冠軍謝嘉怡竟然被指個樣殘晒，返完老家蘇格蘭3個月，謝嘉怡返港繼續博殺，並在YouTube個人頻道拍片，回顧過去在香港發展的經歷及展望將來。

謝嘉怡 謝嘉怡的外貌被指衰老了不少。
謝嘉怡的外貌被指衰老了不少。（圖片來源：[email protected] Lisa-marie tse 謝嘉怡）
謝嘉怡 謝嘉怡拍片為2022年的上半年作了個總結並且展望下半年。
謝嘉怡拍片為2022年的上半年作了個總結並且展望下半年。（圖片來源：[email protected] Lisa-marie tse 謝嘉怡）

素顏出鏡極速衰老

當選港姐時的謝嘉怡五官精緻，上妝後甜美可人，今次返港外貌竟有極大的轉變，天生輪廓比較深邃的她，全素顏出鏡曬黑了很多，在鏡頭前眼袋、黑眼圈現晒形，顯得有點衰老，她笑稱27歲的自己感覺就像30歲：「我最近慶祝了27歲生日……到了27歲，就有一點嚇人，感覺快要到30歲了，讓我有點嚇怕了！」

謝嘉怡 謝嘉怡素顏拍片大談自己的發展大計。。
謝嘉怡素顏拍片大談自己的發展大計。。（圖片來源：[email protected] Lisa-marie tse 謝嘉怡）
謝嘉怡 謝嘉怡在蘇格蘭幾乎日日同陽光玩遊戲。
謝嘉怡在蘇格蘭幾乎日日同陽光玩遊戲。（圖片來源：[email protected]_tse）

從不介意別人批評

謝嘉怡被指是近年難得一見的貼地港姐，崇尚自然的她對自己充滿自信，從來不會為了別人的眼光而去悉心打扮掩飾瑕疵，其親民個性更獲得不少網民支持，不過始終是有代表性的香港小姐，為免港姐後浪推前浪，要在無綫繼續發展的話，看來謝嘉怡都要好好保養一下。

謝嘉怡 放大假的謝嘉怡完全唔打扮，非常樸素貼地。
放大假的謝嘉怡完全唔打扮，非常樸素貼地。（圖片來源：[email protected]_tse）
謝嘉怡 兩年前參選港姐時的謝嘉怡狀態大勇。
兩年前參選港姐時的謝嘉怡狀態大勇。（圖片來源：[email protected]_tse）
謝嘉怡 當年勇奪最上鏡小姐。
當年勇奪最上鏡小姐。（圖片來源：[email protected]_tse）
謝嘉怡 全盛時期的靚樣。
全盛時期的靚樣。（圖片來源：[email protected]_tse）
謝嘉怡 去年謝嘉怡卸任港姐時都仲係好省鏡。
去年謝嘉怡卸任港姐時都仲係好省鏡。（圖片來源：[email protected]_tse）
謝嘉怡 中英混血兒的謝嘉怡出生在蘇格蘭，父親是香港人，母親是土生土長的蘇格蘭人。
中英混血兒的謝嘉怡出生在蘇格蘭，父親是香港人，母親是土生土長的蘇格蘭人。（圖片來源：[email protected]_tse）

去片！謝嘉怡回顧過去展望將來

的確係成熟咗唔少！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected] Lisa-marie tse 謝嘉怡 、[email protected]_tse

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