27歲謝嘉怡由蘇格蘭返港 拍片展望將來 驚現老態自認似30歲

還記得兩年前謝嘉怡以海外佳麗身份來港參加2020年港姐，中英混血的她驚為天人，被讚是近年最美的港姐之一。不過謝嘉怡亦逃不過混血兒「唔襟老」的命運，近月放完大假從蘇格蘭返港，謝嘉怡素顏拍片分享2022年下半年的願望，被指顏值跌晒Watt仲現老態，剛慶祝完27歲生日的謝嘉怡更自認似30歲！