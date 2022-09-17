27歲謝嘉怡由蘇格蘭返港 拍片展望將來 驚現老態自認似30歲
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還記得兩年前謝嘉怡以海外佳麗身份來港參加2020年港姐，中英混血的她驚為天人，被讚是近年最美的港姐之一。不過謝嘉怡亦逃不過混血兒「唔襟老」的命運，近月放完大假從蘇格蘭返港，謝嘉怡素顏拍片分享2022年下半年的願望，被指顏值跌晒Watt仲現老態，剛慶祝完27歲生日的謝嘉怡更自認似30歲！
謝嘉怡放完悠長假期唔同晒
通常放完大假都會充滿電狀態大勇，不過2020年港姐冠軍謝嘉怡竟然被指個樣殘晒，返完老家蘇格蘭3個月，謝嘉怡返港繼續博殺，並在YouTube個人頻道拍片，回顧過去在香港發展的經歷及展望將來。
素顏出鏡極速衰老
當選港姐時的謝嘉怡五官精緻，上妝後甜美可人，今次返港外貌竟有極大的轉變，天生輪廓比較深邃的她，全素顏出鏡曬黑了很多，在鏡頭前眼袋、黑眼圈現晒形，顯得有點衰老，她笑稱27歲的自己感覺就像30歲：「我最近慶祝了27歲生日……到了27歲，就有一點嚇人，感覺快要到30歲了，讓我有點嚇怕了！」
從不介意別人批評
謝嘉怡被指是近年難得一見的貼地港姐，崇尚自然的她對自己充滿自信，從來不會為了別人的眼光而去悉心打扮掩飾瑕疵，其親民個性更獲得不少網民支持，不過始終是有代表性的香港小姐，為免港姐後浪推前浪，要在無綫繼續發展的話，看來謝嘉怡都要好好保養一下。
去片！謝嘉怡回顧過去展望將來
的確係成熟咗唔少！
關鍵詞謝嘉怡
撰文：東方新地圖片來源：[email protected] Lisa-marie tse 謝嘉怡 、[email protected]_tse
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