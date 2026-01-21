港姐雙料冠軍謝嘉怡首披露患病需終身食藥 偏頭痛脫髮真相曝光
謝嘉怡自爆患多囊卵巢綜合症拒絕終身用藥
謝嘉怡在梁靖琪主持的《SpotiTalk》節目中坦承患上PCOS（多囊卵巢綜合症），這個婦科疾病令她體會到生活方式對健康的重要性。她透露醫生曾告知需要「餘生接受荷爾蒙治療」，但她堅決拒絕這個建議。謝嘉怡表示「醫生說餘生需要接受荷爾蒙治療，但我不想，所以我去研究，改變我的飲食，減壓等整體療法來管理健康，我認為很多事情可以透過生活方式來管理。」她選擇透過改變飲食習慣和減壓等自然療法來對抗疾病。
偏頭痛脫髮問題原來都係婦科病作怪
更令人震驚的是，謝嘉怡透露過去許多困擾她的健康問題，包括偏頭痛和脫髮等症狀，原來都可能與多囊卵巢綜合症有關。這個發現讓她恍然大悟，明白到身體各種看似無關的症狀其實都有內在聯繫。多囊卵巢綜合症是一種常見的內分泌失調疾病，會影響女性的荷爾蒙水平，導致月經不規律、體重增加、毛髮過度生長或脫髮等多種症狀，嚴重時更會影響生育能力。
Lisa愛上泰拳運動改變生活方式
自從發現健康問題後，謝嘉怡開始積極改變生活方式，近年更愛上運動及戶外活動。她甚至遠赴泰國接受泰拳訓練及參加比賽，透過高強度運動來改善身體狀況。這種轉變不僅幫助她管理疾病，更讓她找到新的人生方向。謝嘉怡與同樣熱愛運動的男友一起投入各種體能訓練，兩人經常在社交媒體分享運動照片，展現健康活力的生活態度。
謝嘉怡呼籲大眾關注健康問題
作為公眾人物，謝嘉怡希望透過分享自己的經歷來提高大眾對健康問題的認識。她鼓勵大家主動愛護身體，並表示「以你覺得對的方式生活，不要太在意批評，享受生活，因為生命太短暫了。」這番話充滿正能量，展現出她面對疾病時的積極態度。她的坦誠分享也讓更多女性了解到多囊卵巢綜合症這個常被忽視的健康問題，鼓勵有類似症狀的人及早求醫。
離巢後謝嘉怡轉型商界發展
謝嘉怡於2025年底正式與無綫結束賓主關係，回復自由身後積極發展個人事業。她在訪問中大談由護士轉型為藝人、再進軍商界的跨界歷程，展現出多元化的發展潛力。這位2020年勇奪港姐冠軍及最上鏡小姐的混血美女，憑藉其專業背景和公眾知名度，在商界開拓新的發展機會。她的轉型之路備受關注，不少粉絲都期待看到她在新領域的表現。