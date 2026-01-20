謝嘉怡親揭參選港姐真正原因 自揭認為做KOL與港姐比護士幫助更多人
謝嘉怡爆料唔鍾意企台但仍參選港姐
謝嘉怡在節目中坦承一個令人意外的事實，表示「自己其實唔太喜歡企喺舞台上」，但她解釋當年參選港姐的原因時說：「人生只有一次，何不克服恐懼，盡情享受生活？」這番話讓主持梁靖琪大讚她勇敢。謝嘉怡畢業於蘇格蘭愛丁堡納皮爾大學護理學系，曾在當地擔任手術室護士，2020年回港參加港姐競選並以大熱姿態勇奪冠軍及「最上鏡小姐」雙料殊榮。
自爆做護士一日只幫到5個人太辛苦
謝嘉怡更在節目中大膽比較護士與網紅工作的分別，她直言：「做護士的話，我一天或許能幫到5個人，而且很辛苦，但我幫的也不是他們人生的黃金時期。」她認為身為網紅或港姐能成為別人的榜樣，「如果能激勵別人變得更好，取得更大的成就，那不是更棒？如果我一天能幫助成千上萬的人，我為什麼不去做呢？」這番言論顯示她對現時事業發展的滿意程度。
梁靖琪大讚謝嘉怡只係用另一種方式幫人
梁靖琪在節目中對謝嘉怡的轉型給予高度評價，她表示：「做護士的本質是幫助別人，而現在你只是用另一種方式幫助別人而已。」謝嘉怡極度認同這個觀點，認為自己現時的影響力比當護士時更大。她去年底宣布與TVB結束5年賓主關係後，積極轉戰商界，創立健康飲品品牌及經營環保電子卡片等業務，成功轉型為商界女強人。
親揭家庭支持成功轉型關鍵
謝嘉怡特別提到家庭在她生命中的重要支持角色，她表示家人一直激勵她追求夢想，不論面對何種困難都始終在她身邊給予無條件支持，成為她在艱難時刻堅定不移的力量來源。她更在節目中提醒大家要珍惜自己的身體，給予適當關愛，認為這不僅是對自己負責，更是對家庭和社會的責任。對於現時許多亞洲女生對身材有焦慮的問題，她認為必須要活出自我：「你不能太在意別人的想法，因為你越在意，他們就越能從中獲利。」
網民熱議謝嘉怡言論引發護士職業價值討論
謝嘉怡關於護士與網紅工作比較的言論在網上引起熱烈討論，有網民認為她的觀點過於簡化護士工作的價值，亦有人支持她追求更大影響力的想法。不少網民留言表示「護士救人性命點可以同網紅比較」，但也有人認為「每個人都有權選擇自己的人生道路」。這次訪問讓外界更了解謝嘉怡的內心想法，以及她對現時事業發展的滿足感。