謝嘉怡親揭參選港姐真正原因 自揭認為做KOL與港姐比護士幫助更多人

謝嘉怡日前接受梁靖琪主持的網台節目訪問時，親自揭露當年參選港姐的真正原因，更爆出驚人內幕指自己其實「唔太喜歡企喺舞台」！這位2020年港姐冠軍坦言參選只是為了克服恐懼，並大膽宣稱做網紅和港姐比當護士能幫助更多人，引起網民熱烈討論。