30歲雙料港姐冠軍無預警宣佈離巢 「倉底劇」尚未播出 轉型做女強人仍留戀幕前
30歲雙料港姐冠軍謝嘉怡突然宣佈正式離巢TVB，結束5年賓主關係。這位2020年香港小姐冠軍入行以來工作量不多，近年積極投身創業發展個人生意，在商界表現活躍。她透露雖然已與TVB完約，但目前仍未有簽署其他經理人公司的意向，不過仍對幕前工作抱有興趣。
謝嘉怡突然宣佈完約離巢
謝嘉怡近日出席活動時突然宣佈正式與TVB完約，正式離巢結束5年賓主關係。她透露已經有一段時間未有在螢光幕前看見她的身影，主要是因為將事業重心轉移至商界發展。雖然已與TVB完約，但她目前仍未有簽署其他經理人公司的意向，暫時以自由身份發展。她亦提到自己有份參與拍攝的劇集仍會在明年於TVB播出。
謝嘉怡表態仍有意繼續演戲
雖然在TVB的5年時間都未有參與大多劇集演出，主要參與綜藝及短暫加入《愛回家》劇組，劇集演出不多，因此被外界認為是2020年港姐三甲中星途較為失色的一位。不過謝嘉怡表示自己仍然對幕前工作抱有興趣，特別是拍電影，很喜歡拍劇的過程和學習劇本。如有機會希望能繼續演戲，似乎有意將演藝重心轉往大銀幕發展。
《武林》成謝嘉怡TVB告別作
在無綫2026節目巡禮中，謝嘉怡仍有參演一齣「倉底劇」《武林》尚未播出，該劇於2024年2月開鏡，7月殺青。劇組曾赴台灣取景，是TVB近年少有非合拍劇，可惜遲遲未有播放消息。這齣劇集相信會成為謝嘉怡在TVB的告別作，為她5年TVB生涯劃下句號。
網民關注謝嘉怡創業發展
網民對謝嘉怡離巢消息反應不一，有人表示「佢本身都冇乜戲拍，離巢都正常」，亦有人關注她的創業發展。謝嘉怡透露目前的重心會放在創業工作上，由她創立的健康飲品品牌現正積極集資，準備開拓美國市場。而她主營環保電子卡片的WHOSiFY業務，亦已達到盈利狀態，展現出其在商業領域的潛力。網民留言「做生意都好過喺TVB做花瓶」、「希望佢創業成功」。
圖片來源：IG@rositakpyy、TVB、IG@lisamarie_tse、TVB截圖資料或影片來源：原文刊於新假期