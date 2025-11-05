30歲雙料港姐冠軍無預警宣佈離巢 「倉底劇」尚未播出 轉型做女強人仍留戀幕前

30歲雙料港姐冠軍謝嘉怡突然宣佈正式離巢TVB，結束5年賓主關係。這位2020年香港小姐冠軍入行以來工作量不多，近年積極投身創業發展個人生意，在商界表現活躍。她透露雖然已與TVB完約，但目前仍未有簽署其他經理人公司的意向，不過仍對幕前工作抱有興趣。