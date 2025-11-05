30歲雙料港姐冠軍無預警宣佈離巢 「倉底劇」尚未播出 轉型做女強人仍留戀幕前

30歲雙料港姐冠軍謝嘉怡突然宣佈正式離巢TVB，結束5年賓主關係。這位2020年香港小姐冠軍入行以來工作量不多，近年積極投身創業發展個人生意，在商界表現活躍。她透露雖然已與TVB完約，但目前仍未有簽署其他經理人公司的意向，不過仍對幕前工作抱有興趣。

謝嘉怡突然宣佈完約離巢

謝嘉怡近日出席活動時突然宣佈正式與TVB完約，正式離巢結束5年賓主關係。她透露已經有一段時間未有在螢光幕前看見她的身影，主要是因為將事業重心轉移至商界發展。雖然已與TVB完約，但她目前仍未有簽署其他經理人公司的意向，暫時以自由身份發展。她亦提到自己有份參與拍攝的劇集仍會在明年於TVB播出。

謝嘉怡表態仍有意繼續演戲

雖然在TVB的5年時間都未有參與大多劇集演出，主要參與綜藝及短暫加入《愛回家》劇組，劇集演出不多，因此被外界認為是2020年港姐三甲中星途較為失色的一位。不過謝嘉怡表示自己仍然對幕前工作抱有興趣，特別是拍電影，很喜歡拍劇的過程和學習劇本。如有機會希望能繼續演戲，似乎有意將演藝重心轉往大銀幕發展。

《武林》成謝嘉怡TVB告別作

在無綫2026節目巡禮中，謝嘉怡仍有參演一齣「倉底劇」《武林》尚未播出，該劇於2024年2月開鏡，7月殺青。劇組曾赴台灣取景，是TVB近年少有非合拍劇，可惜遲遲未有播放消息。這齣劇集相信會成為謝嘉怡在TVB的告別作，為她5年TVB生涯劃下句號。

網民關注謝嘉怡創業發展

網民對謝嘉怡離巢消息反應不一，有人表示「佢本身都冇乜戲拍，離巢都正常」，亦有人關注她的創業發展。謝嘉怡透露目前的重心會放在創業工作上，由她創立的健康飲品品牌現正積極集資，準備開拓美國市場。而她主營環保電子卡片的WHOSiFY業務，亦已達到盈利狀態，展現出其在商業領域的潛力。網民留言「做生意都好過喺TVB做花瓶」、「希望佢創業成功」。

謝嘉怡、陳楨怡及郭柏妍分別係2020年港姐冠亞季三甲，季軍郭柏妍（右）2022年拍攝《下流上車族》人氣後來居上，更獲得女飛躍獎，相反亞軍陳楨怡（左）一度被雪藏後放逐去拍邵氏劇，而冠軍謝嘉怡更是三甲中最少演出機會嘅一位。（圖片來源：IG@rositakpyy）
謝嘉怡、陳楨怡及郭柏妍分別係2020年港姐冠亞季三甲，季軍郭柏妍（右）2022年拍攝《下流上車族》人氣後來居上，更獲得女飛躍獎，相反亞軍陳楨怡（左）一度被雪藏後放逐去拍邵氏劇，而冠軍謝嘉怡更是三甲中最少演出機會嘅一位。（圖片來源：IG@rositakpyy）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：IG@lisamarie_tse）
（圖片來源：IG@lisamarie_tse）
《武林》成謝嘉怡TVB告別作（圖片來源：TVB）
《武林》成謝嘉怡TVB告別作（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
謝嘉怡參選時嘅泳衣就以深藍色為主，雖然膊頭上有綁結嘅設計，但係整體望落就似運動內衣多過泳衣。（圖片來源：TVB）
謝嘉怡參選時嘅泳衣就以深藍色為主，雖然膊頭上有綁結嘅設計，但係整體望落就似運動內衣多過泳衣。（圖片來源：TVB）
雙料港姐冠軍（圖片來源：IG@lisamarie_tse）
雙料港姐冠軍（圖片來源：IG@lisamarie_tse）
成為女強人（圖片來源：IG@lisamarie_tse）
成為女強人（圖片來源：IG@lisamarie_tse）
基本上只有客串（圖片來源：TVB）
基本上只有客串（圖片來源：TVB）
謝嘉怡曾出演《愛·回家之開心速遞》。（圖片來源：IG@lisamarie_tse）
謝嘉怡曾出演《愛·回家之開心速遞》。（圖片來源：IG@lisamarie_tse）
謝嘉怡在《新四十二章》中以客串的形式出場。（圖片來源：TVB截圖）
謝嘉怡在《新四十二章》中以客串的形式出場。（圖片來源：TVB截圖）

圖片來源：IG@rositakpyy、TVB、IG@lisamarie_tse、TVB截圖

